Kevin De Bruyne reveló el impacto que sufrió ante el anuncio de su salida del Manchester City: “Estoy en shock”

El belga no seguirá en los Citizens

En el Reino Unido los amantes del Manchester City se lamentan porque uno de sus máximos ídolos le pondrá punto final a su vínculo con el club. Un fin de ciclo que sorprendió a los simpatizantes y hasta el propio protagonista aseguró estar “en shock” por la decisión que tomaron las autoridades de no renovarle el contrato.

Es que el capitán de los Citizens, Kevin de Bruyne, reconoció que se quedó “un poco sorprendido” de que no le ofrecieran extender su contrato con el conjunto inglés, que concluye cuando finalice la temporada.

“No he tenido ninguna oferta en todo el año, simplemente tomaron una decisión. Obviamente, me sorprendió un poco, pero tengo que aceptarlo. Sinceramente, sigo pensando que puedo rendir a este nivel como estoy demostrando, pero entiendo que los clubes tienen que tomar decisiones. Quizá si el equipo no pasara apuros y yo volviera como este año y me asentara con normalidad habría tomado otra decisión”, analizó el belga.

El experimentado mediocampista cumplirá 34 años en junio pero, a diferencia de sus rivales en el Liverpool Mohamed Salah y Virgil van Dijk, no se le ha ofrecido la oportunidad de ampliar su carrera de 10 años en el Etihad Stadium. “Me quedé en shock. No recibí ninguna oferta en todo el año y me sorprendió. Es algo que tengo que aceptar”, insistió en diálogo con el periódico Daily Mail.

De Bruyne cree que el Manchester City se ha equivocado y siente que si la temporada del club no hubiera sido tan mala -están en una batalla sólo para asegurar disputar la Champions Leauge a pesar de la victoria por 2 a 0 ante el Everton- se le podría haber pedido que se quedara.

El belga aseguró que no ha tomado ninguna decisión sobre su futuro, ya que está concentrado en la carrera por asegurar un puesto entre los cinco primeros para prolongar la racha del City en la competencia más importante del Viejo Continente a una 15ª temporada consecutiva.

Ya se le ha relacionado con la Major League Soccer de Estados Unidos, pero sigue pensando en jugar al máximo nivel durante todo el tiempo que pueda. “Siento que todavía tengo mucho que dar. Obviamente, sé que ya no tengo 25 años, pero todavía siento que puedo hacer mi trabajo. Estoy abierto a todo. Tengo que mirar todo el panorama. Miro lo deportivo, lo familiar, todo junto, lo que tiene más sentido para mí y para mi familia”, añadió.

“Me gusta jugar al fútbol. Me gusta competir. Eso es lo que siento, así que no puedo decir que quiera dejarlo porque sigo sintiendo que siempre que estoy entrenando para ganar. Siento que lo estoy haciendo muy bien y por eso también he jugado mucho últimamente”, subrayó.

Aunque Kevin De Bruyne no ha descartado seguir en la Premier League, sus últimos partidos parecen una gira de despedida y fue despedido con aplausos en Goodison Park, donde el Manchester City ganó por novena -y última- vez consecutiva gracias a goles de Nico O’Reilly y Mateo Kovacic.

“Es algo muy raro salir y recibir un aplauso de otro equipo, así que sólo quiero darles las gracias. Creo que aprecian mi forma de jugar. La forma de jugar del Everton es difícil. Defensivamente son sólidos e intentamos romperlo, pero fue difícil. Tuvimos dificultades en ataque, sobre todo en la primera parte. Necesitábamos dos goles al final, pero creo que lo hicimos bien”, concluyó.