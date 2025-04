Luka Doncic confesó que rompió su celular al enterarse de su traspaso a los Lakers: “Estaba en shock”

La estrella de la NBA contó con detalles cómo pasó la noche en la que fue canjeado de Dallas Mavericks a Los Ángeles Lakers

El traspaso bomba de Luka Doncic de Dallas Mavericks a Los Ángeles Lakers durante la presente temporada de la NBA sigue dando tela para cortar en los medios y en la previa de los Playoffs, la estrella eslovena brindó una entrevista en la cual contó detalles inéditos de la noche que se confirmó su salida de la franquicia texana.

El jugador de 26 años recordó que al momento de enterarse del intercambio estaba recostado en su cama mirando una película en su tablet, a punto de dormirse y hasta creyó que se trataba de una broma del Día de los Inocentes. “Sentí una tristeza muy grande. Estaba en un estado de shock enorme y, honestamente, sentí que mi corazón se rompió”, expresó Doncic en una nota con ESPN.

La perlita del reportaje se dio al comienzo, cuando la manager del basquetbolista le mostró el teléfono celular que arrojó Doncic al enterarse de su traspaso a los Lakers. “Te traje un souvenir de aquella noche”, le dijo a la periodista Malika Andrews, entregándole el móvil dañado en la parte trasera. “Cuando cuelgas el teléfono la noche en la que te traspasan, ¿lo tiraste?“, consultó la cronista. Luka respondió afirmativamente, pero con una sonrisa replicó: ”Lo sigo usando porque todavía funciona".

En otros puntos de la charla individual con el compañero de LeBron James, que buscará llegar lo más lejos posible en los Playoffs con Los Ángeles Lakers (chocará ante Minnesota Timberwolves en la primera ronda), Andrews le preguntó si se sentía extraño al ver su nombre en la franquicia angelina a lo que respondió que se acostumbrará a ello.

Luka Doncic mostró el teléfono celular que arrojó una vez que se enteró de su traspaso a los Lakers (Captura video)

Doncic también habló de la noche en la que retornó a Dallas y en la que mostró su versión más letal dentro de la cancha, con 45 puntos en el triunfo de los Lakers. Además, el esloveno se emocionó al recibir el cariño del público y sus ex compañeros de los Mavericks: “Lo pondría en el puesto número uno de mis actuaciones en la NBA, por lo que ocurrió con los aficionados, con nuestros compañeros de equipo. Simplemente estar allí fue algo que nunca había visto en mi vida. Y fue simplemente especial. Ya sabes, el amor entre los fans y yo”.

Finalmente, llegó la pregunta acerca de la actitud del mánager general de Dallas, Nico Harrison, quien tomó la decisión de traspasar a Doncic y además justificó el canje con una frase que generó controversias en el mundo Mavericks: “La defensa gana campeonatos”.

“Es simplemente triste la manera en la que está hablando ahora. Nunca he dicho nada malo sobre él y ahora solo quiero seguir adelante”, dijo Luka, quien resaltó que Harrison no habló con él ni en la noche en que se produjo el traspaso ni ha hablado con él desde entonces. Por último, el balcánico no guardó rencor y contestó que le encantaría volver a jugar en Dallas en el cierre de su carrera: “Por supuesto, esa es una pregunta muy fácil”.

Para Doncic, la acción comenzará mañana, desde las 21.30 (hora argentina) en Los Ángeles para el Juego 1 de los playoffs de la Conferencia Oeste ante Minnesota Timberwolves. El segundo choque, otra vez en cancha de los Lakers, se jugará el martes 22 de abril. Luego, la serie que se disputará al mejor de 7 encuentros, seguirá en el hogar de los Lobos.