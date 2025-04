Doncic lloró en su regreso a Dallas y mostró su versión más letal: los 45 puntos en el triunfo de los Lakers y el gesto de LeBron

El jugador de Los Ángeles Lakers enfrentó por primera vez a su ex equipo en la NBA y recibió el cariño de los aficionados

Luka Doncic vivió una noche especial en su regreso a Dallas por primera vez como jugador de Los Ángeles Lakers. El base esloveno jugó un partido soñado ante los Mavericks: fue ovacionado por el público, lloró de emoción, metió 45 puntos, su equipo ganó y aseguró su lugar en los playoffs de la NBA.

Antes de la contundente victoria de los Lakers por 112-97 ante los Mavericks en el American Airlines Center, la franquicia de Dallas preparó un agasajo especial que conmovió a Doncic hasta las lágrimas. En los minutos previos al salto inicial, se pasó por pantalla gigante un video con los mejores momentos de Luka en su anterior equipo y el público lo aplaudió cuando salió a la cancha.

“Cuando vi el video dije: ‘No hay forma de que juegue este partido’, pero mis compañeros me apoyaron mucho y eso lo agradezco”, dijo Doncic al finalizar el partido. Luego, agregó: “Amo a estos aficionados, amo esta ciudad. Son muchas emociones que no puedo explicarlas. Vine aquí con 18 años, sin saber qué esperar de la NBA, y me hicieron sentir en casa”, aseguró la estrella de la noche quien fue traspasado a los Lakers en un movimiento que causó controversias.

Doncic, quien tras su paso por el Real Madrid fue elegido en el Draft de 2018 por los Mavericks, no tuvo piedad con su ex equipo y fue determinante en el triunfo de los Lakers. El Joven Maravilla aportó, además de sus 45 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias y 7 triples en 38 minutos en cancha. Lo curioso es que hasta el público de Dallas aplaudió al jugador durante el partido y hasta festejó sus dobles.

Luka Doncic sonríe. El esloveno regresó a Dallas con los Lakers y realizó un festival de puntos. Además, se emocionó con la ovación del público (Kevin Jairaj-Imagn Images)

En otra de las perlitas que arrojó la emotiva noche en Dallas, se pudo observar a LeBron James, la estrella de los Lakers, conmovido por el ambiente y hasta arengando al público local para que ovacionara a Doncic, algo que repitieron todos sus compañeros. Al finalizar el duelo, Luka se dirigió hacia uno de los sectores del estadio donde se encontraba su padre y lo abrazó. También hubo saludos con todo el staff de los Mavericks, incluyendo a la leyenda de la franquicia, el alemán Dirk Nowitzky.

En cuanto al juego, los Lakers impusieron su dominio en el parquet con los buenos rendimientos de LeBron James (27 puntos y 7 rebotes), Rui Hachimura (15) y Austin Reaves (11). En los Mavericks lució Naji Marshall, con 23 tantos, y también hizo su aporte el ex Lakers Anthony Davis, con 13 unidades y 11 rebotes.

Por otra parte, el máximo anotador histórico de la NBA, el King James, sumó un nuevo hito a su carrera al pasar a Kareem Abdul-Jabbar como el segundo jugador que más partidos disputó en la NBA. El alero, de 40 años, jugó hasta el momento 1.561 partidos, sólo superado por Robert Parish con 1.611.

Con la victoria, el conjunto que dirige J.J. Redick aseguró su lugar en los playoffs de la NBA, con récord actual de 49 triunfos y 31 derrotas. Los Lakers quedaron terceros en la Conferencia Oeste, con un juego por delante de Denver Nuggets y a falta de dos partidos para el final de la temporada regular.

EL RESUMEN DEL TRIUNFO DE LOS LAKERS ANTE DALLAS: