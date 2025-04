Sismo en el Real Madrid tras la eliminación en Champions: de la dura crítica de Courtois a sus compañeros a las dudas de Ancelotti

La eliminación del Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League a manos del Arsenal marcó un punto de inflexión en la temporada del club y dejó interrogantes sobre el futuro de su entrenador, Carlo Ancelotti. Tras la derrota 2-1 en el estadio Santiago Bernabéu, que selló un global adverso de 5-1, el técnico italiano evitó profundizar en su continuidad y aseguró: “No sé qué va a ser de mi futuro y no quiero saberlo”.

Ancelotti reconoció la superioridad del rival y aceptó con autocrítica la eliminación: “Tenemos que ser honestos, el Arsenal lo ha merecido en los dos partidos. El fútbol tiene una cara feliz y una cara triste. Hoy nos toca la triste”. El entrenador asumió el golpe, aunque señaló que aún quedan tres títulos en disputa: la Liga de España, la Copa del Rey y el Mundial de Clubes.

Consultado sobre su permanencia en el cargo, respondió con cautela: “No te puedo contestar ahora. No lo sé. El día que termine aquí solo haré una cosa: dar las gracias al club. Que se acabe el contrato o no, me da igual. No he pensado en ningún momento que no sea el entrenador para el Real Madrid”.

La situación contrasta con lo ocurrido dos años atrás, cuando una dura derrota ante el Manchester City por 4-0 en el Etihad Stadium no puso en duda su continuidad, respaldada por la conquista de la Copa del Rey. En esta ocasión, el panorama es más incierto, pese a que el equipo aún se mantiene en competencia en los frentes locales e internacionales.

En diálogo con Movistar, Ancelotti remarcó que, aunque la decepción es grande, no es momento de hacer evaluaciones profundas: “Hacer un análisis hoy no es correcto. Tenemos que tener la cabeza alta y admitir que esta temporada no ha sido la nuestra. No existen equipos invencibles”. También apuntó a aspectos futbolísticos: “Comparado con el año pasado, nos ha faltado actitud colectiva”.

El técnico aclaró que la prioridad inmediata es recuperar al grupo anímicamente y enfocarse en los compromisos que restan: “Tenemos que manejar bien este momento triste porque vienen partidos muy importantes. Yo voy a preparar La Liga y la final de la Copa del Rey”. Sobre decisiones tácticas del partido, explicó que Dani Ceballos no fue titular porque “no estaba al cien por cien”.

Con contrato vigente hasta junio de 2026, Carlo Ancelotti evita especulaciones y mantiene el foco en el cierre de la temporada. El Real Madrid, líder en el torneo local, enfrentará al Barcelona en la final de la Copa del Rey y disputará el Mundial de Clubes, en lo que podría ser el último tramo del ciclo del entrenador italiano al frente del equipo blanco.

Esta eliminación del Real Madrid a manos del Arsenal no solo dejó un resultado adverso grande (5-1 en el global), sino también reflexiones autocríticas por parte de algunos referentes del plantel. Uno de ellos fue el arquero Thibaut Courtois, quien no esquivó el análisis tras la caída 2-1 en el Santiago Bernabéu y apuntó tanto a aspectos colectivos como individuales del juego del equipo.

“Tenemos que hacer más jugadas en equipo y no todo individuales. Si doblan marcaje a Vini o Kylian, un dos contra uno sale una vez pero no cinco veces”, expresó el arquero belga al término del encuentro. Para Courtois, una de las claves del partido fue la solidez táctica del rival y la falta de precisión ofensiva del conjunto dirigido por Carlo Ancelotti.

“El Arsenal es un equipo que defiende bien, organizado, vuelven los extremos, el delantero… Al principio creamos algo de peligro, la afición nos empujaba. Al descanso sentíamos que si metíamos el primer gol la eliminatoria estaba abierta, pero ellos encontraron el gol, empatamos rápido, seguimos creyendo, pero no tuvimos acierto arriba. No creo que Raya haya tenido que hacer ni un paradón”, analizó.

El arquero también se refirió a la necesidad de hacer un examen de conciencia colectivo: “A veces hay que hacer autocrítica y mirar todo bien, esto lo tiene que hacer cada uno. Siento que somos un equipo, pero tenemos que jugar más como equipo”.

Pese a la frustración por la eliminación, Courtois subrayó que el plantel aún tiene objetivos importantes por delante: “Nos queda una final bonita contra el Barça, la Liga y el Mundial de Clubes”. Consultado por el vínculo con el entrenador, el arquero desestimó cualquier tipo de cortocircuito con Ancelotti: “Ahí no hay ningún problema, no tenemos ninguna duda con el míster. Es cosa nuestra en el campo hacer lo que nos pide”.

Con contrato vigente hasta 2026 y consolidado como una de las figuras del plantel, Courtois volvió a dar la cara en un momento delicado para el equipo. El Real Madrid, que aún lidera la Liga de España y enfrentará al Barcelona en la final de la Copa del Rey, buscará ahora recuperarse anímicamente de la eliminación y cerrar la temporada con títulos.

El Real Madrid, el defensor del título, no logró sortear su eliminatoria ante el Arsenal, siendo eliminado con un marcador global de 5-1. En el Santiago Bernabéu, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti buscaba remontar el 0-3 sufrido en el partido de ida en Londres, pero terminó cayendo 2-1 frente al equipo de Mikel Arteta. A pesar de las expectativas, los errores del Real Madrid y la sólida actuación de los ingleses determinaron el desenlace. Un momento crítico del encuentro fue la lesión de Kylian Mbappé, quien abandonó el campo debido a un dolor en el tobillo derecho.

El partido tuvo episodios de alta tensión. En el primer tiempo, el Arsenal desaprovechó una gran oportunidad cuando Bukayo Saka falló un penal. Sin embargo, el jugador se repuso y, al minuto 64, anotó el primer gol del encuentro. La reacción del Madrid llegó pronto: Vinicius Júnior, capitalizando un error de William Saliba, igualó el marcador. Pero en tiempo agregado, cuando los locales buscaban un segundo tanto desesperadamente, Gabriel Martinelli sentenció el triunfo visitante.

El arquero David Raya, del Arsenal, fue clave para mantener la ventaja de su equipo. Respondió con seguridad a las llegadas de jugadores como Brahim Díaz, Endrick y el propio Vinicius. Con esta derrota, el Real Madrid abandona el torneo continental y concentra ahora sus esfuerzos en sus compromisos domésticos, como la definición de La Liga y la final de la Copa del Rey, que disputará contra el Barcelona.

Por su parte, el Inter de Milán también aseguró su lugar en las semifinales de la UEFA Champions League tras empatar en casa contra el Bayern Múnich, un resultado suficiente para avanzar en la serie. Su próximo rival será el Barcelona, uno de los equipos más destacados del torneo.