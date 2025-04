La lista negativa que encabeza Jack Doohan en la F1 tras sus dos impactantes accidentes en el inicio de temporada

Jack Doohan encabeza una lista de los pilotos que causaron más daños en lo que va del año en la F1 (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

Cuando pasaron cuatro Grandes Premios, Jack Doohan lidera la lista de los pilotos que más costos por daños generaron a sus equipos en lo que va de la temporada 2025 de la Fórmula 1. Según el reporte del usuario r/formula1 en Reddit, el australiano encabeza con un total de 1.509.000 dólares la tabla del “Campeonato de Desconstructores”, título que lleva el foro en la plataforma.

El corredor australiano, que hizo su estreno en el último GP del año pasado en Abu Dhabi y disputó las primeras cuatro pruebas del año, protagonizó dos graves incidentes. El primero de ellos se produjo durante la primera vuelta del Gran Premio de Australia cuando perdió el control de su coche al salir de la curva 5 del circuito de Albert Park, en Melbourne, y chocó contra las protecciones. El segundo fue en Suzuka, durante la práctica libre 2 del GP de Japón.

La clasificación del “Campeonato de Desconstructores” muestra en el segundo lugar al británico Oliver Bearman, otro de los debutantes, con un costo acumulado de 1.012.000 dólares tras su despiste en el primer GP del 2025 a bordo de su Haas. En tercera posición figura el español Carlos Sainz, de Williams, con 867.000 dólares totales en daños por los problemas que afrontó en la primera prueba del año y el reciente incidente en Bahréin tras el toque con el japonés Yuki Tsunoda.

En la cuarta ubicación está Fernando Alonso, con 522.000 dólares en daños reportados, según el usuario de la plataforma. La lista de los primeros cinco la cierra Esteban Ocon (USD 517.000) tras su complicado viernes en Bahréin. También figuran en el listado los debutantes Gabriel Bortoleto (417.000 dólares), Kimi Antonelli (225.000 dólares) e Isack Hadjar (192.000 dólares), quien también protagonizó un accidente en la vuelta previa del GP de Australia y por la cual no pudo largar lo que hubiera sido su primera carrera principal en la Máxima.

*El abandono de Doohan en Australia

Entre las escuderías, la lista está encabezada por Haas con más de un millón y medio de dólares (1.529.000) y lo sigue Alpine debido a los dos accidentes importantes que tuvo el joven australiano. La situación de Doohan tras estos incidentes reavivó los rumores en el paddock sobre un posible cambio por Franco Colapinto. El argentino, que deslumbró a los integrantes de la F1 luego de sus primeras carreras con Williams al final de la campaña en 2024, fue contratado por el equipo francés de la mano de Flavio Briatore, principal impulsor del oriundo de Pilar para subirse a la segunda butaca.

Es importante recordar que los dos accidentes de Doohan fueron por errores propios. El primero se debió a una mala elección del cambio de marchas: “Sí, creo que la próxima vez haré exactamente lo que estaba haciendo en las vueltas a la parrilla, que era cambiar de marchas antes de la curva 3. Así que estaba en tercera marcha, ya sabes, mientras estaba acelerando y con el acelerador a fondo, al 80%. Cambié a cuarta y perdí el control en el cambio de marchas”, explicó.

“Enderecé la rueda, lo que debería ser bueno, pero eso también significó que fui al máximo de dureza en el cambio ascendente, lo que me hizo trompear. No hay excusas, pero seré aún más prudente y me aseguraré de subir de marcha antes de la curva. A fin de cuentas, la cagué. Tengo el control, pero seguro que algunas cosas no me han ayudado de la mejor manera. Pero ya sabes, vivo y aprendo. Definitivamente seré más suave con el acelerador, con un porcentaje más bajo, y cambiaré un poco antes”, agregó sobre su error.

El segundo accidente se produjo durante la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, en el circuito de Suzuka. Doohan perdió el control de su monoplaza en la curva 1, apenas iniciaba su primera vuelta rápida. La colisión contra las barreras de neumáticos provocó daños significativos en el vehículo y una interrupción prolongada de la sesión. El piloto había cedido el coche al japonés Ryo Hirakawa durante la primera práctica libre, por lo que recién tomaba contacto con la pista.

*El accidente de Doohan en Suzuka

El director del equipo Alpine, Oliver Oakes, confirmó que el impacto en Suzuka fue por culpa del piloto. “Todos nos sentimos aliviados al ver que Jack se ha librado de su incidente en los Libres 2 y contentos de ver que está bien después de los controles de precaución”, afirmó. Además, explicó la causa técnica del accidente: “Fue un error de juicio al no cerrar el DRS en la curva 1. Es algo de lo que aprender y sé que Jack y el equipo estarán listos para mañana. Su equipo trabajará duro para tener el coche preparado después de los daños”.

Hay que remarcar que el informe no oficial realizado por un fanático se basa en los gastos relacionados a una lista de costos de los elementos que utilizan los autos de F1. El reporte incluye los valores estimados de las partes como, por ejemplo, el alerón delantero (125.000 dólares), el monocasco (675.000 dólares), caja de cambios (500.000 dólares), piso (225.000 de dólares) y frenos (25.000 dólares).

El informe con la lista de daños por piloto en la F1 2025

El informe con los gastos por equipo y cuál es el valor de referencia de los elementos de los autos que utiliza el usuario en Reddit