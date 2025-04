“Eres una mala influencia”: la escandalosa separación de una mítica boxeadora y su pareja modelo por culpa de OnlyFans

Nicola y Ella en la avant premiere de una película, en 2022 (REUTERS/Maja Smiejkowska)

La boxeadora británica Nicola Adams, icónica figura del deporte a nivel mundial, se refirió al fin de su relación con la modelo Ella Baig, con quien compartió siete años de vida. En una entrevista con The Sun, la doble medallista olímpica habló con franqueza sobre las dificultades que llevaron a la ruptura, incluyendo las diferencias laborales que impactaron de manera significativa su dinámica de pareja.

Adams confesó que siempre mostró apoyo hacia las elecciones profesionales de su entonces compañera, incluso respecto a su trabajo en OnlyFans. Sin embargo, reconoció: “Por mucho que respete lo que hace, no puedo negar que tuvo un impacto en nuestra relación. Siempre me consideré mentalmente fuerte, pero esta situación a veces me ha resultado difícil”. Estas tensiones finalmente las llevaron a acudir a terapia, tanto en conjunto como por separado, con el objetivo de sanar los conflictos que afrontaban. “Ambas lo hicimos para intentar superar nuestro trauma, y decidimos que nos sería más fácil separarnos”, explicó la deportista.

La vida personal de Nicola Adams no ha estado exenta de desafíos, especialmente tras su retiro del boxeo competitivo en 2019 debido al riesgo de perder la vista, una decisión que marcó profundamente su carrera. Según The Sun, la histórica boxeadora y su entonces pareja habían emprendido en 2020 el proceso para formar una familia mediante la fecundación in vitro. Ella Baig dio a luz a su hijo, logrando cumplir un sueño que ambas compartían, a pesar de las dificultades que enfrentaron como una pareja del mismo sexo en un sistema que, según Adams, no siempre tiene recursos inclusivos. En declaraciones recogidas por Vogue poco después del nacimiento, Adams comentó: “La información está disponible, pero tuvimos que buscarla a fondo”.

La relación uró siete años (REUTERS/Henry Nicholls)

El orgullo maternal vino acompañado de una reflexión profunda sobre el esfuerzo requerido para materializar ese proyecto de vida. Adams señaló que “este es el punto en el que todo vale la pena: el caos y el largo proceso de la FIV. Es el único resultado que estás esperando”.

Nicola Adams se convirtió no solo en una leyenda del deporte, sino en una figura que rompió barreras sociales. Fue primera campeona olímpica de boxeo femenino, con medallas de oro en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, y se coronó campeona del mundo en Astaná, Kazajistán, ese mismo año. Pero más allá de sus logros deportivos, se consolidó como un símbolo de representación, siendo reconocida en 2012 como la persona LGBT+ más influyente de Gran Bretaña, según The Independent, y la primera persona abiertamente LGBT+ en conquistar una medalla de oro en Juegos Olímpicos.

En sus años de boxeo, Adams representó al Haringey Police Community Club y alcanzó el número dos en el ranking mundial de la división de peso mosca (51 kg), detrás de la china Ren Cancan, antes de los Juegos Olímpicos de Londres.

Tras la difusión de las declaraciones de la pugilista, Ella le respondió con un posteo críptico. Decidió hacer una publicación en su cuenta de Instagram para seguir promocionando su OnlyFans y luego compartió un video en el que el pie de foto decía: “Eres una mala influencia. Pero ser prejuicioso es peor”. ¿Un mensaje para su ex pareja?

En Inglaterra son dos celebridades y la ruptura se convirtió en tema de debate (REUTERS/John Sibley)

Ella fue madre junto a Nicola en 2020

Fueron a terapia de pareja, pero no funcionó

Tras la separación, continuó promocionando su cuenta de OnlyFans

Ella es 15 años menor que Nicola