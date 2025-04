Un ex campeón con la Juventus quedó envuelto en un escándalo por la reventa de Rolex usados para pagar deudas por el juego

Nicolo Fagioli se incorporó a la Fiorentina en enero de este año (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

El italiano Nicolo Fagioli, actualmente jugador de la Fiorentina, enfrenta una nueva controversia que sacudió al fútbol de su país. El centrocampista habría utilizado el nombre del delantero español Álvaro Morata para revender relojes de lujo, con el objetivo de obtener dinero rápidamente y saldar una deuda millonaria derivada de apuestas deportivas. Este caso se enmarca dentro de una investigación más amplia sobre una red de apuestas ilegales que involucra a varios deportistas de renombre.

Según reportó La Gazzetta dello Sport, en mensajes interceptados por la Fiscalía de Milán, Fagioli habría afirmado: “Los Rolex me los consigue Álvaro Morata por mucho menos y luego él los revende. Llevo un año haciendo este negocio con él”. Estas declaraciones, presuntamente extraídas de chats del teléfono del jugador, generaron un gran revuelo, no solo por las implicaciones legales, sino también por la mención directa a Morata, quien negó categóricamente cualquier vínculo con estas actividades. Ambos fueron compañeros en la Juventus en la temporada 2020/2021.

Pero este no es un hecho aislado, sino parte de una investigación más amplia que ha puesto bajo la lupa a más de una docena de futbolistas. Entre los nombres mencionados en este escándalo figuran los argentinos Leandro Paredes y Ángel Di María, así como el italiano Sandro Tonali, quien ya recibió una sanción de 10 meses sin jugar. Sin embargo, tanto Paredes como Di María han desmentido las acusaciones a través de sus redes sociales, buscando distanciarse de las denuncias.

Nicolo Fagioli, con la casaca de la Juventus, donde donde jugó hasta la temporada pasada (REUTERS/Ciro De Luca)

La situación de Fagioli es particularmente delicada, ya que no es la primera vez que su nombre aparece vinculado a problemas relacionados con las apuestas. En octubre de 2024, el jugador fue sancionado con 7 meses de suspensión por apostar en partidos de fútbol, una práctica prohibida por la Federación Italiana de Fútbol. Además de la suspensión, se le impuso una multa de 12.500 euros (14.125 dólares) y la obligación de someterse a un tratamiento de al menos seis meses para combatir la ludopatía. A pesar de este antecedente, el club Juventus, donde militaba antes de su paso a la Fiorentina, decidió respaldarlo extendiendo su contrato hasta 2028.

En tanto que los problemas financieros de Fagioli parecen haber sido un factor determinante en su implicación en este escándalo. Según los chats obtenidos por las autoridades, el jugador habría acumulado una deuda cercana a los tres millones de euros (3,3 millones de dólares), lo que lo llevó a buscar desesperadamente formas de obtener dinero. En este contexto, habría recurrido a compañeros y conocidos, mencionando específicamente el nombre de Morata como parte de un supuesto negocio de reventa de relojes de lujo.

La presión de los líderes de la red de apuestas ilegales habría sido un factor clave en las acciones de Fagioli. Según las investigaciones, el jugador habría estado bajo constante amenaza para saldar sus deudas, lo que lo llevó a tomar decisiones cuestionables en un intento por aliviar su situación económica.

El descargo de Álvaro Morata (@alvaromorata)

Fagioli, de 24 años, brilló en su momento en los equipos juveniles de la Juventus y fue considerado en su momento una de las últimas promesas del fútbol italiano. Pero no tuvo la consistencia necesaria: en el elenco de la Vecchia Signora jugó 69 partidos, marcó 3 goles y brindó 9 asistencias. En el conjunto de Turín ganó la Copa Italia en 2024. En su selección a nivel mayores debutó en 2022 y aún no marcó tantos. En la Fiorentina lleva un grito y dos pases gol en 12 encuentros.

Morata, por su parte, emitió un comunicado en sus redes sociales para desmentir cualquier relación con las actividades de Fagioli. En su mensaje, el delantero español expresó: “He visto las informaciones que están saliendo sobre mí y quiero aclarar que en lo único en que he ayudado a Fagioli en estos años es en darle consejos sobre su carrera, como amigo y una persona con más experiencia que él... Nunca he sabido nada de su situación”, posteó el actual delantero del Galatasaray.

El español también hizo un llamado a no difundir información falsa, subrayando: “Quiero mucho a Nicolo y espero que pueda arreglar pronto todos sus errores, pero no tengo nada que ver con su situación y les ruego que no difundan noticias falsas ni mentiras. Repito: niego toda la información que ha salido porque es falsa. Gracias”.

Ante el revuelo, Fagioli hizo un descargo en su cuenta de Instagram. “He pagado mi deuda con la justicia. Con una condena y una inhabilitación, con continuas y justificadas humillaciones, con la vergüenza sentida y con el riesgo de no volver a levantarme”, señaló.

“Conté mi patología, una patología grave, en los colegios, a mi familia, a mis amigos y a la prensa. Esa misma prensa que a menudo aborda los graves problemas de mi enfermedad y la forma de tratarlos, pero que hoy vuelve a ponerme en la picota. Una vez más. He cargado con el peso de haber hecho algo malo. De haber defraudado a toda la gente que creyó en mí”, añadió.

“Ver ahora todo este revuelo mediático me hace revivir esos fantasmas. Cometí un error, pagué y tengo todo el derecho a volver a levantarme. Todo el mundo puede caerse y cometer errores. Lo importante es saber reconocerlo y creo que la fuerza de un hombre reside en saber levantarse”, concluyó.