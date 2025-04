La sorprendente crítica de Pierre Gasly a los autos de Alpine: “Somos demasiado lentos”

Pierre Gasly en una prueba de entrenamientos de Japón. Foto: REUTERS/Jakub Porzycki

El presente de Alpine en la temporada de la Fórmula Uno no es el esperado. Sin unidades en lo que va de la Copa de Constructores, ni el más pesimista se hubiera imaginado un comienzo tan decepcionante.

Uno de los protagonistas es Pierre Gasly, quien volvió a sacar a la luz los problemas de rendimiento del motor que enfrenta su vehículo al hacer un balance de lo que dejó el Gran Premio de Japón.

En la antesala de la cita de Bahréin, el piloto recordó “la falta de inversión por parte de Renault en la fábrica de Viry", cuya actividad en la Máxima ha sido desde entonces cancelada y provocó la creación de un motor con menos potencia y sigue generando dificultades dentro del equipo. “Cuando termina una sesión de entrenamientos y observamos los GPS de los coches, se entiende muy fácilmente dónde estamos perdiendo: en las rectas. En Japón fuimos de los más rápidos en las curvas”, señaló Pierre Gasly sin ocultar su fastidio.

“Hemos sacado el máximo partido de nuestros autos, pero simplemente somos demasiado lentos. No hablamos mucho con nuestros competidores, pero nos falta un poco de ritmo en algunos sectores rápidos. Las zonas donde perdemos tiempo son bastante evidentes”, argumentó el piloto francés.

Según su mirada, el inconveniente en su monoplaza no lo ayuda en sus intentos de luchar por los puestos que entregan puntos en las carreras, ya que cuando trata de colocarse a la altura de un rival, la falta de potencia le impide aprovechar el DRS. Y, en sentido contrario, el francés se queja de ser vulnerable cuando lo atacan. “Cuando estamos en posición de atacar, como lo estuve con Fernando (Alonso) al final del Gran Premio de Japón, nunca consigo acercarme lo suficiente como para intentar hacer algo. Y, al mismo tiempo, somos vulnerables en cuanto alguien se nos pone lo bastante cerca por detrás”, explicó.

“Conocemos los compromisos de nuestro equipo. Por otro lado, en las curvas rápidas, somos muy competitivos y más rápidos que todos los coches que nos rodean. Pero veremos si se pueden encontrar mejoras para aprovecharlo mejor o simplemente para ser un poco más competitivos”, sostuvo en una breve rueda de prensa.

De todos modos, Pierre Gasly no quiere tirar la toalla todavía en esta temporada 2025 y está convencido de que Alpine puede volver a pelear en la zona media de la parrilla: “Honestamente, no sacaría conclusiones todavía. Es normal que la gente mire la situación del campeonato y pueda sacar conclusiones preliminares. Pero ese no es mi caso”.

“Realmente tenemos la sensación de que, en ciertos aspectos, hay muchos coches a los que podemos batir, y somos parte del grupo que va a luchar toda la temporada por esos puntos. Quizás no seamos los favoritos por ahora, si se considera el rendimiento de Racing Bulls y Williams, que también han sido extremadamente rápidos”, continuó. Y concluyó con una sentencia cargada de esperanza e ilusión en revertir el pésimo presente del equipo: “Tengo confianza en que los superaremos en algún momento, en circuitos que nos favorezcan más. Necesitamos mejorar nuestro rendimiento, eso está claro, pero tengo confianza en que llegará. Solo debemos centrarnos en nosotros mismos”.