“Es vergonzoso porque te hace parecer tonto”: el despiadado análisis de un ex piloto de F1 sobre el brutal accidente de Doohan

Johnny Herbert criticó a Jack Doohan por su accidente en Japón

El impactante accidente que protagonizó Jack Doohan en las prácticas libres durante el Gran Premio de Japón sigue teniendo repercusiones sobre su situación en Alpine. Las especulaciones de los medios especializados indican que el piloto de 22 años está bajo una enorme presión por parte de la cúpula de la escudería francesa, principalmente de Flavio Briatore, asesor ejecutivo, y posicionan a Franco Colapinto como su posible reemplazante. Dichos rumores se avivan ante el ojo crítico por parte de expilotos de la Fórmula 1, como es el caso de Johnny Herbert, quien apuntó con vehemencia el rendimiento del australiano y lo señaló por su choque en Suzuka.

En la antesala al GP de Bahréin, el corredor británico aportó su ácido punto de vista sobre el golpe de Doohan en el circuito nipón y explicó la polémica que se abrió por el uso del DRS. “Es un accidente vergonzoso porque te hace parecer tonto. No lo ayuda en su situación, con todos los rumores sobre Franco Colapinto y Flavio Briatore. Es una decisión absurda que puede haberle costado su carrera en la F1″, comentó en SambaSlots, según indicó Motorsport.

A esto, agregó: “Fue muy vergonzoso cuando descubrimos que Jack Doohan no había pulsado el botón del DRS. Eso debería ser algo automático para un piloto. La forma en que funciona el DRS es que cuando se activa, si rompes, se cierra automáticamente. Si entras en una curva rápida, como hizo él en la primera curva, no es a fondo, pero no frenas, debes cerrarlo manualmente. No pulsó el botón y es un error ridículamente tonto de alguien que debería saber que si no frena, tiene que cerrarlo porque si no va a acabar en la barrera porque no tiene agarre trasero”.

Por su parte, profundizó en los rumores que sitúan a Colapinto como su reemplazante en la butaca titular de Alpine en caso de que el australiano no consiga buenos resultados. "Me sorprendería que saliera del agujero en que se ha metido. Está en las últimas, por así decirlo. Para cualquier piloto, la confianza es una parte muy importante de su capacidad para sacar lo mejor del coche. En este momento no tiene ninguna porque todo ha ido muy mal para él", argumentó.

En el momento en el que fue consultado sobre si Doohan podría revertir su panorama en el team francés, indicó de forma tajante: “Solo depende de él. No hay nadie más en este mundo que pueda ayudarlo, excepto él mismo y no puede cometer ese tipo de errores. Realmente no son aceptables de un piloto que debería ser consciente de eso. Lo sé, y nunca he conducido con DRS. Si tienes el DRS activado y entras en una curva tremendamente rápida, no hay forma de completarla”.

Vale destacar que la historia Herbert en el Gran Circo fue especial. Fue compañero de Michael Schumacher y pupilo de Briatore en la escudería Benetton. Posteriormente, compartió equipo en Sauber con el argentino Norberto Fontana en 1997. Y, después de conseguir tres victorias en la F1, se convirtió en uno de los analistas más polémicos de la categoría. Pese a ser señalado por sus escandalosas declaraciones, llegó a formar parte del plantel de comisarios de la FIA de la Máxima, aunque por estas mismas situaciones fue relegado de su puesto.

Johnny Herbert fue compañero de Michael Schumacher en la Fórmula 1 en la escudería Benetton (Mandatory Credit: Mike Hewitt/ALLSPORT)

Esta no fue la primera ocasión en la que el expiloto británico habla sobre la disyuntiva en Alpine y la encrucijada en la que está envuelto Doohan y Colapinto. Aludiendo su conocimiento de la forma de trabajar de Briatore, aseguró que el argentino tiene grandes chances de subirse al monoplaza A525. “Doohan tiene que rendir al máximo, y si no lo hace contra Pierre Gasly, conozco muy bien a Flavio Briatore, Doohan estará fuera. Se quedará fuera en un abrir y cerrar de ojos. Así que ahora tiene presión sobre los hombros para que rinda al máximo", señaló en Motorsport.

Herbert no fue el único expiloto que habló sobre la delicada situación del australiano. Ralf Schumacher, en la misma línea que el británico, indicó que la escudería francesa está presionando al joven de 22 años y que la prueba TPC (Test Previos Car) que realizó el argentino en Monza fue una prueba de esto. “Lo siento, pero si no quiero sustituir a Doohan, ¿por qué dejo conducir ahora a Colapinto?”, comentó Schumacher en el podcast Backstage Boxengasse de Sky Sports Alemania.

Doohan tendrá la oportunidad de redimirse en el Gran Premio de Bahréin, que corresponderá a la cuarta jornada del calendario de la Fórmula 1. Allí, intentará mejorar sus resultados: abandonó en Australia por chocar en la primera vuelta, terminó fuera de los primeros diez puestos en la carrera principal y en la Sprint en China (a esto se sumó que fue penalizado en ambas) y terminó decimoquinto en Japón, luego del brutal choque en la práctica.