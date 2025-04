Huracán recibe a Racing de Montevideo con la misión de quedar como único líder en su zona de la Copa Sudamericana

Huracán quiere repetir en Parque de los Patricios un triunfo como el que supo sacar la semana pasada a Corinthians, y Racing de Uruguay ha llegado a Buenos Aires con la urgencia de ganar o ganar para maquillar el mal comienzo en la fase de grupos, pues fue atropellado en Montevideo por el América de Cali.

Así es el presente del equipo argentino y el uruguayo: un cruce de caminos.

El Globo, con 3 puntos, los mismos que el elenco colombiano, pero con inferior saldo goleador, ocupa el segundo puesto del Grupo C de la Copa Sudamericana. El conjunto charrúa es el cuarto del grupo, aunque el tercero, Corinthians, también tiene las manos vacías.

Aunque la fase de grupos cuenta con seis jornadas y entre martes y jueves se jugará apenas la segunda, el equipo verde y blanco soporta una presión extra, pues hace dos días, el 6, conmemoró 106 años de fundación.

El encuentro no podría ser más sugestivo para los dos equipos. Primero para el equipo porteño, que pretende alargar en casa su buen comienzo. Y para el visitante, que no puede darse el lujo de enlazar otra derrota, si es que no quiere perder tan temprano el tren de la clasificación a los octavos de final.

Ayer en Cali, los Diablos Rojos del América igualaron 1-1 con el Timao, por lo que un triunfo quemero depositaría a al elenco de Frank Darío Kudelka como único líder de su zona.

Formaciones:

Árbitro: Francico Giuliano Gilabert.

TV: ESPN.

Estadio: Tomás Adolfo Ducó.

Posiciones:

PALESTINO VS UNIÓN DE SANTA FE

Palestino busca sus primeros puntos en la segunda fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana ante Unión Santa Fe, que apuesta fuerte por el liderato tras ganar en el debut al subcampeón del torneo en 2024, Cruzeiro.

El equipo chileno aspira aprovechar su localía, en el Estadio Nacional de Santiago, y recuperarse de la derrota en Ecuador por 3-2 ante Mushuc Runa, que visita al conjunto brasileño.

El Tatengue, por su parte, tiene la posibilidad de ser único líder si el equipo de Belo Horizonte se impone frente al Ponchito.

La victoria de último minuto ante Cruzeiro, junto al triunfo frente a Central Córdoba, el domingo pasado, disipó las críticas al técnico Cristian ‘Kily’ González que sacó al equipo del fondo de la tabla de la Zona A del Apertura.

“Mis jugadores me demostraron que están a muerte conmigo. Me lo dijeron y yo lo necesitaba ver dentro de la cancha”, dijo el ’Kily’ a la prensa argentina.

El ex futbolista del Zaragoza y del Valencia lo consiguió utilizando un once alternativo, con nueve modificaciones con respecto al cuadro titular en la Sudamericana, salvo por el volante Rafael Profini y el delantero Jerónimo Dómina.

Por ello, se espera que Unión enfrente el duelo en Chile con muchos de los que estuvieron en el partido de ida ante Cruzeiro, como el atacante Marcelo Estigarribia que es su principal referente ofensivo.

Palestino está en los primeros lugares de la liga chilena, pero su racha actual es de apenas un empate en sus últimos cuatro partidos. Los ‘Baisanos’ comparten el segundo puesto del torneo local con Huachipato, con 13 puntos, a solo uno del líder Coquimbo Unido, pero perdieron el domingo ante Unión Española por 3-0 en la Copa Chile, su segunda derrota consecutiva.

“Vamos a enfrentar a un rival que tiene una intensidad física y dinámica que no solemos encontrar en el fútbol chileno. Intentaremos conseguir esa victoria que necesitamos”, afirmó el técnico Lucas Bovaglio.

El equipo dirigido por el argentino tiene a su favor ser un cuadro goleador en este arranque de temporada, marcó dos veces a Mushuc Runa y en la liga chilena tiene la segunda mejor producción ofensiva, con 11 tantos.

Se apoya en Joe Abrigo, su goleador en la liga con cuatro tantos en seis partidos, y en su capitán Bryan Carrasco y el ariete paraguayo Junior Marabel, que anotaron en el estreno continental.

Formaciones:

TV: DSports.

Estadio: Nacional de Santiago de Chile.

Posiciones:

Lanús vs Melgar

Lanús, campeón de la Copa Sudamericana en 2013, y Melgar, líder del campeonato peruano con puntaje ideal, se enfrentan en Buenos Aires en busca de su primer triunfo en la edición 2025 del torneo continental, tras haber empatado ambos en sus respectivos partidos inaugurales.

El ‘Granate’ buscará hacer pesar la localía en el Néstor Díaz Pérez y sumar tres puntos fundamentales para sus aspiraciones de pasar a la siguiente fase del torneo.

En su debut en el Grupo G, los dirigidos por Mauricio Pellegrino no lograron pasar del empate ante el humilde Academia Puerto Cabello de Venezuela.

Los argentinos regresaron de Carabobo con un sabor agridulce, ya que apuntaban a volver a Argentina con los tres puntos pero, a pesar de haberse quedado con 10 jugadores a falta de media hora y perdiendo 2-0, lograron un valioso empate 2-2 gracias a los goles de Alexis Canelo y del joven Dylan Aquino.

El expulsado fue el volante Alexis Segovia, que se perderá así el duelo de este miércoles ante el conjunto peruano.

En el plano local, Lanús empató este domingo 1-1 ante Independiente, líder de la Zona B del torneo Apertura, gracias a un tanto de penal del experimentado extremo Eduardo Salvio, y quedó en la séptima colocación.

Pellegrino presentó un equipo muy similar al que alineó en Venezuela, con la notable excepción de Ramiro Carrera, que fue reemplazado por lesión ante Puerto Cabello y que junto a Alexis Canelo serán las dos bajas más sensibles para el duelo de este miércoles.

El equipo peruano, por su parte, llega encendido al choque de este miércoles en Buenos Aires, tras derrotar por 4-0 a Asociación Deportiva Tarma y consolidarse como líder del torneo Apertura de su país, con un puntaje ideal de 18 unidades en seis encuentros.

En el plano internacional, Melgar debutó en la Sudamericana con un laborioso empate como local ante Vasco da Gama de Brasil.

Tras comenzar perdiendo 2-0 y luego 3-1, los incaicos lograron descontar a falta de 10 minutos y alcanzaron el empate en el minuto 90 de juega gracias a un tanto de la joven promesa Kenji Cabrera.

Probables formaciones

Lanús: Nahuel Losada, Sasha Marcich, Ronaldo Dejesús, Carlos Izquierdoz, Gonzalo Pérez, Agustín Cardozo, Agustín Medina, Juan Ramírez, Eduardo Salvio, Alexis Canelo y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino

Melgar: Carlos Cáceda, Nélson Cabanillas, Leonel González, Pier Barrios, Matías Lazo, Alexis Arias, Horacio Orzán, Kenji Cabrera, Tomas Martínez, Gregorio Rodríguez y Percy Liza. DT: Walter Ribonetti

Hora: 21.30

TV: ESPN

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez

Posiciones