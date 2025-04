Segundo Castillo, el excéntrico DT del rival de River que viste de smoking: su llamativo apodo y el impacto en el mundo de la moda

Segundo Alejandro Castillo se ganó el apodo de "Sir Castle"

River Plate jugará esta noche ante Barcelona de Ecuador, por la segunda fecha de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores. El Millonario tendrá enfrente a un duro rival futbolístico, que ya supo dar el golpe en el presente certamen internacional. Más allá de lo que pase en la cancha, las miradas estarán puestas en el excéntrico entrenador Segundo Alejandro Castillo, quien se volvió viral en las últimas semanas por su elegante atuendo.

Castillo, de 42 años, causó furor en las redes sociales tras presentarse a dirigir la ida de la Fase 3 de la Libertadores entre Barcelona y el Corinthians con un smoking blanco. “Sobre la vestimenta ya lo he dicho antes, siento que tengo que estar a la altura del equipo que estoy y el torneo que estamos jugando”, fue el argumento que esgrimió el entrenador, quien está al frente de los Canarios desde 2023, en su primera experiencia como técnico.

El Mortero, como es conocido en el mundo del fútbol ecuatoriano por la fortaleza física y su carácter temperamental en su época como futbolista, se ganó otro apodo luego de su sensacional aparición en el duelo frente al Timao. Los fanáticos lo rebautizaron como “Sir Second Castle” (Señor Segundo Castillo, un juego de palabras con su nombre en inglés), por su finura y elegancia.

Segundo Castillo, técnico del club ecuatoriano Barcelona de Guayaquil, durante el partido contra Corinthians por la Copa Libertadores en Sao Paulo. (AP Foto/Ettore Chiereguini)

El entrenador se volvió un ícono fashion y se ganó los elogios del mundo de la moda. “Una elección de estilo que coincide a la perfección con la temática Black Dandy de la próxima Met Gala 2025. Y quién sabe si el entrenador Segundo Castillo se puso este esmoquin blanco a propósito...”, escribió Giacomo Aricó, un periodista colaborador de Lifestyle para Cinema & Costume para Vogue Italia.

Más allá de las repercusiones, el DT explicó que su elección no fue adrede. “Dije ‘este es el momento para sacarle una sonrisa a los chicos cuando me vean saliendo de mi camerino’. Cuando me vieron todos dijeron: ‘¡Uf!‘, pero solo sonreían. Me sentía muy bien, porque sabía que ese partido era especial frente a un equipo contra el que para nada éramos favoritos. Sabíamos que podíamos dar el golpe porque tenemos un gran plantel, es un club con carácter, que ha jugado este torneo”, expresó Castillo en diálogo con Forbes Ecuador. ¿El resultado? victoria 3 a 0 sobre el equipo dirigido por Ramón Díaz, emblema de River, su próximo rival.

“Esos chalequitos y todo el traje los compré cuando estaba en Europa y me han durado porque los conservo bien cuidados. Cuando jugaba en Inglaterra teníamos muchas actividades con los dueños de los equipos y siempre teníamos que ir bien vestidos o usar los trajes que el club nos hacía para eventos especiales o partidos, es una cultura que fui teniendo”, agregó.

Sir Castle tuvo una extensa carrera como futbolista. Surgió del Espoli, de Ecuador, donde debutó a los 18 años. Luego, tuvo destacados momentos con las camisetas de El Nacional y Deportivo Quito. En el exterior jugó en la Premier League. El Everton y el West Ham fueron los clubes de Inglaterra en los que participó.

Además, pasó por México para jugar en Pachuca, Puebla y Dorados. Luego disputó una temporada en Medio Oriente, donde vistió los colores del Al Hilal de Arabia.

En la selección de Ecuador vivió momentos de gloria. Fue clave en el equipo que dirigía Luis Fernando Suárez, que logró la histórica clasificación al Mundial de Alemania 2006. También participó del proceso para el 2014, pero no pudo estar.

Segundo Castillo enfrentará a River Plate por la Copa Libertadores. (@elmortero_puro_chocolate)

“La verdad es que mi mayor decepción fue no haber jugado el Mundial de Brasil 2014 porque me lesioné faltando un mes y medio. Esa fue la única lesión fuerte que tuve, aunque no fue de operación, me mantuvo casi tres meses lejos de las canchas. Fue en un partido de preparación con México, ya nos quedaba un mes para ir a la Copa del Mundo. Fue lo más difícil, había enfrentado una Eliminatoria que fue larga para mí, porque cuando comenzó estaba jugando en México. Y faltando cinco o siete fechas, se concretó mi traspaso a Medio Oriente, desde Arabia Saudita eran unos viajes larguísimos, de 24 horas casi de vuelo. Y en la recta final no pude estar”, comentó.

Tras 20 años como jugador profesional, Castillo colgó los botines y se convirtió en entrenador. Tras ser parte de varios cuerpos técnicos del Barcelona, asumió como DT principal en el 2023, luego de la salida de Fabian Bustos. “Dios me dio la posibilidad de que Fabián Bustos, un entrenador al que ahora vamos a enfrentar en Libertadores, lograra que pudiera venir como ayudante y empezar mi carrera”, indicó el Mortero.

“(Marcelo) Gallardo es un entrenador de mucha jerarquía, que ha hecho un trabajo espectacular. Fue campeón de Copa Libertadores, ha ganado títulos importantes con River, un DT con mucha experiencia. El caso de Fabián (Bustos) también, igual que el técnico de Independiente (Rabanal), son todos entrenadores muy capacitados y de mucha experiencia”, explicó en diálogo con KCH FM Radio. Este enfrentamiento podría resumirse en que Castillo y el Muñeco tendrán un duelo de estilos.