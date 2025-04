El nuevo guiño de Nicolás González a River Plate que causó furor en los hinchas del Millonario

Nicolás González volvió a tener un guiño con River

El fanatismo de Nicolás González por River Plate es conocido. El volante que viste la camiseta de la Juventus y de la selección argentina ha declarado en varias oportunidades su amor por el club de Núñez. Esta vez volvió a causar furor entre los hinchas del Millonario con un nuevo guiño.

Mientras celebraba su cumpleaños número 27, el jugador surgido en Argentinos Juniors volvió a tener un gesto que demuestra su amor por River: se mostró con una jarra con el escudo del Millonario. “Cumpleañero hermoso”, escribió Paloma Silberberg y le agregó un emoji de una cara con corazones.

González tiene un gran presente en la Vecchia Signora y viene de brillar en la Fiorentina. Además, está muy bien considerado por Lionel Scaloni para ser parte de la Albiceleste, por lo que una eventual vuelta al fútbol argentino para ponerse la camiseta de La Banda parece lejana.

El posteo de la pareja de Nico González

Sin embargo, no es la primera vez que deja ver su fanatismo. "Esto viene de sangre, así que no hay ningún problema. Lo tengo que decir, lo digo. Me hago cargo que soy hincha de River. Les mando un saludo a todos ustedes, muchísimas gracias por el cariño de siempre y algún día me encantaría usar esta banda”, comentó en un homenaje que le hizo el club de Núñez por salir bicampeón de América con Argentina.

En la última fecha FIFA, el mediocampista, en diálogo con Espn, indicó: “Con el Chino Martínez Quarta es con el que más hablo. Soy muy colgado con el teléfono pero con el que más hablo es con él por la relación que tuvimos en Fiorentina. Me tira de vez en cuando para que vaya a River, yo me hago el boludo y le digo que todavía no, que un poco más adelante“

Nico tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029 con la Juventus, que a mitad de año terminará de ejecutar la obligación de compra que puso la Fiore en el préstamo.

“La verdad, toda mi familia es de River. El fanatismo siempre estuvo ahí. Pero yo lo viví así, como un hincha más. Cuando me toca jugar en Argentinos el sentimiento cambia un poco, Argentinos me da todo. Obviamente les tengo un gran aprecio, pero soy hincha de River. El fanatismo siempre estuvo, más del lado de mi hermano. Mi hermano se vuelve loco en los partidos”, había indicado en octubre de 2023, en el canal de Youtube de Ezzequiel.

En esa ocasión se animó a ir un poco más allá e imaginó que títulos podría conseguir. “Si estoy en River me gustaría ganar todo, uno no va a River a pasear. El club exige eso. Me encantaría poder ganar la Libertadores, el campeonato. Son metas a largo plazo”, comentó.

Además, había recalcado: “Yo tengo muchas ganas, porque quiero cumplirle, no sé si es un sueño, pero quiero que mi hermano me vea con la camiseta de River, que para él sería muy lindo y para mi muy especial. Son muchas las ganas, pero hoy en día pienso acá (Fiorentina). El día de mañana me encantaría estar en River, si Dios quiere. Pero los de mi alrededor saben que tengo muchas ganas de estar ahí”.