Carlos Sainz se sumó a la polémica que rodea a la Fórmula 1 tras el cambio en Red Bull: “No es nada nuevo”

El español habló del intercambio en Red Bull (Reuters)

Red Bull Racing ha vuelto a ser el centro de atención en el mundo de la Fórmula 1 tras una controvertida decisión que tomó respecto a sus pilotos. Apenas dos carreras después de iniciado el campeonato, el equipo decidió realizar un enroque: Yuki Tsunoda ascendió al equipo principal, mientras que Liam Lawson fue relegado nuevamente al equipo secundario. Este movimiento no solo ha generado impacto en la competición, sino también diversos comentarios entre figuras del automovilismo.

Carlos Sainz, actualmente piloto de Williams y con experiencia previa en el programa de desarrollo de Red Bull, no tardó en expresar su opinión sobre la decisión durante la conferencia de prensa de la FIA previa al Gran Premio de Japón. “No, solo creo que no es nada nuevo. Es Red Bull y la forma en la que están gestionando las cosas, algo que hemos visto en los últimos diez años en Fórmula 1 o desde que yo estoy. Así es como se hacen las cosas allí: un día tienes la oportunidad y al día siguiente, si no haces lo que esperan de ti, recibes el ascenso o el descenso. Así se hacen las cosas en Red Bull”, afirmó con un tono categórico.

El español conoce muy bien la presión que implica pertenecer al programa de jóvenes talentos de la escudería de bebidas energéticas, así como el nivel de exigencia tanto en el equipo principal como en el secundario. Sainz debutó en la Fórmula 1 en 2015 junto a Max Verstappen en el entonces llamado Toro Rosso (actual RB). Sin embargo, a pesar de sus méritos en pista, nunca recibió la tan ansiada promoción al equipo principal, al punto que en 2018 optó por irse a Renault.

Desde entonces Sainz construyó una destacada carrera liderando equipos como McLaren, Ferrari y ahora comenzando una nueva etapa en Williams.

No obstante, el piloto español dejó claro que está enfocado en su presente. “Todo el mundo dice que es el trabajo más difícil en la Fórmula 1, estar al lado de Max en un coche que Max conoce tan bien. Si eso es lo que la gente dice, supongo que es algo bueno para mí, pero al mismo tiempo no me importa porque estoy en el lugar que quiero estar ahora mismo y en un buen lugar también para mi futuro. Para mí mismo y no puedo esperar a ver a dónde vamos”.

Liam Lawson correrá para RB en Japón (Reuters)

Por otro lado, Pierre Gasly, quien enfrentó una situación similar a la de Lawson al ser relegado de Red Bull a mitad de la temporada 2019 tras 12 carreras, también expresó su perspectiva. “Es muy difícil de juzgar desde fuera”, declaró el piloto francés, quien ahora compite para Alpine.

“Creo que solo Liam puede conocer su situación y saber todos los detalles de la misma, y hay que respetar que todos estamos tratando de hacer lo mejor posible con las herramientas que tenemos. No tengo ninguna duda de que ambos, Liam en RB y Tsunoda en Red Bull, lo van a hacer muy bien. Pero en realidad no me corresponde a mí hacer comentarios, porque nunca se sabe realmente lo que está pasando en el equipo”, concluyó.

Este resonante cambio de pilotos es el tema central del paddock. Incluso, recientemente, fue el propio jefe del equipo Christian Horner, el que explicó los motivos que llevaron a cambiar al piloto neozelandés por Yuki Tsunoda.

Desde la perspectiva de Horner, la movida fue dolorosa pero necesaria. En declaraciones brindadas a Sky Sports F1, el británico admitió que el equipo apresuró los tiempos con el piloto neozelandés. “Es horrible porque le estás quitando los sueños y aspiraciones a alguien, pero a veces tienes que ser cruel para ser amable”, aseguró y agregó. “Este no es el final para Liam. Fui muy claro con él: fue una muestra de dos carreras. Le pedimos demasiado, demasiado pronto”.