“Acudieron a mí muy preocupados”: Horner detalló los problemas internos que expulsaron a Lawson de Red Bull y reveló la reacción de Verstappen

Horner detalló los problemas internos que expulsaron a Lawson de Red Bull

La decisión de Red Bull de bajar a Liam Lawson de nuevo a su escudería satélite Racing Bulls apenas dos carreras después de haber sido promovido a la estructura principal junto a Max Verstappen generó sorpresa en el paddock y expuso las tensiones internas del equipo. Mientras Yuki Tsunoda fue confirmado para correr en su tierra natal este fin de semana en Suzuka, el neozelandés ofreció su versión de los hechos en declaraciones a Sky Sports F1, al igual que el jefe de equipo Christian Horner, quien asumió responsabilidad por el giro repentino.

“Sin duda, fue un shock. No es algo que vi venir”, dijo Lawson, de 23 años, en una entrevista desde Tokio. “Las conversaciones que teníamos no iban en esa dirección, así que definitivamente no era algo que esperaba”.

Sus dificultades en Australia y China, circuitos donde no había competido anteriormente, aceleraron la determinación del equipo. La determinación se produjo apenas tres meses después de su incorporación, en un contexto donde se esperaba que pudiera adaptarse con el correr de las carreras.

“Obviamente, me hubiera encantado tener más tiempo. Sentí que con más tiempo, sobre todo yendo a lugares que ya conocía, todo habría sido diferente”, explicó Lawson. “Fue un comienzo difícil. Tuvimos unas pruebas complicadas. Melbourne fue difícil desde los entrenamientos y China era un fin de semana sprint. Ir a lugares conocidos, con el coche en marcha, me habría ayudado. Pero no es mi decisión. Ahora tengo que aprovechar al máximo esta oportunidad con Racing Bulls”.

Desde la perspectiva de Horner, la movida fue dolorosa pero necesaria. En declaraciones también brindadas al mismo medio, el británico admitió que el equipo apresuró los tiempos con el piloto neozelandés. “Es horrible porque le estás quitando los sueños y aspiraciones a alguien, pero a veces tienes que ser cruel para ser amable”, aseguró. “Este no es el final para Liam. Fui muy claro con él: fue una muestra de dos carreras. Le pedimos demasiado, demasiado pronto”, añadió.

Horner justificó la necesidad de apelar a la experiencia de Tsunoda ante el rendimiento inestable del RB21 en el inicio de temporada. El coche mostró dificultades incluso para Verstappen. “Tenemos trabajo que hacer con el coche. Necesitamos aprovechar la experiencia de Yuki. Mientras tanto, Lawson necesita reconstruirse en Racing Bulls, en un entorno que conoce y con menos presión”, manifestó.

El contexto técnico fue clave, pero también el factor psicológico. Horner reveló que los ingenieros detectaron señales de que Lawson estaba mentalmente afectado por la presión de correr en el equipo principal. “Con todo lo que vimos en Australia y China, se podía ver que realmente estaba afectando bastante a Liam”, explicó. “Los ingenieros acudieron a mí muy preocupados. Se notaba ese peso sobre sus hombros. Podríamos haberlo dejado seguir, y tal vez en media temporada se habría adaptado, pero no tenemos ese tiempo”.

Lawson, por su parte, negó que su estilo de conducción fuera incompatible con el RB21. “No es eso. El coche es difícil de conducir. Pero estábamos en proceso de adaptación. La falta de tiempo en el coche fue lo más difícil. En cada sesión salíamos a adaptarnos a algo desconocido. No se trata de un estilo de conducción. Es cuestión de tiempo, y no lo tuve”.

Uno de los aspectos más llamativos del episodio fue la reacción de Verstappen. Si bien el piloto neerlandés evitó declaraciones públicas tras la decisión, una publicación en redes sociales de su entorno generó especulaciones sobre su descontento con la gestión del equipo. Según Horner, el tricampeón mundial fue notificado y expresó sorpresa por la rapidez de los cambios.

“Creo que le sorprendió la velocidad. Pero también vio lo mucho que le costaba a Liam”, dijo Horner. “Tuvimos una muy buena sesión con él la semana pasada. Estuvo muy concentrado en mejorar el coche, buscando esas décimas finales que necesitamos para alcanzar a McLaren”.

La situación de Lawson también vuelve a poner en discusión la política de gestión de pilotos de Red Bull, una estructura conocida por su exigencia y por realizar cambios drásticos a mitad de temporada. Aunque el propio Horner intentó amortiguar la decisión asegurando que “no es el final para Liam”, el antecedente deja al joven piloto en una posición incierta respecto a su futuro en la Fórmula 1.

“No tengo más remedio que seguir trabajando”, reconoció Lawson. “Estoy agradecido por seguir dentro de la estructura, pero claro que perder ese asiento es duro. Era mi sueño”.

La elección de Tsunoda, que ha sido parte de la academia de Honda y ha competido en F1 desde 2021, también responde a una cuestión estratégica. Suzuka, sede del próximo Gran Premio, es una cita clave para Red Bull y para Honda, su socio motriz. La experiencia del japonés y su conocimiento del trazado lo convierten en una apuesta segura para mitigar riesgos técnicos y comerciales.