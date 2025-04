Sorpresa: un famoso técnico sudamericano asoma como candidato a reemplazar a Dorival Junior en Brasil

Manuel Pellegrini, entrenador del Betis de España, suena como candidato a suceder a Dorival Júnior en la selección de Brasil (REUTERS/Jon Nazca)

La histórica derrota por 4-1 contra la selección argentina por las Eliminatorias dejó a Brasil sin director técnico, sumido en una crisis futbolística que genera preocupación en el pentacampeón, a un año del comienzo de una nueva Copa del Mundo. A días de la salida de Dorival Júnior, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) sigue en la búsqueda del sucesor y uno de los entrenadores que está en carpeta es el chileno Manuel Pellegrini.

Si bien el Ingeniero no es el único nombre en la lista de candidatos que maneja la CBF, trascendió que el actual DT del Betis de España volvió a ser considerado para tomar las riendas del gigante de Sudamérica, que se encuentra en penumbras y sin rumbo en el continente. Cabe recordar que Pellegrini ya había estado en la mira para ser el técnico de la Verdeamarelha en 2014, cuando dirigía al Manchester City, pero las negociaciones no prosperaron.

“Lo que nosotros sabemos es que un intermediario de la selección brasileña se contactó con el entorno de Pellegrini. Nosotros estamos seguros que el chileno despierta un gran interés en el mercado, sobre todo, por lo que ha hecho en nuestro club en las últimas cinco temporadas. Lo que nos dijeron es que el interés de Brasil es serio, pero también estamos conscientes de que tiene contrato acá hasta junio de 2026”, publicó el diario La Tercera de Chile, citando a una fuente del club andaluz.

Lo cierto es que el experimentado entrenador trasandino de 71 años se encuentra pasando un próspero momento en el Betis, con el cual ha conseguido seis victorias consecutivas que ubican al equipo verde y blanco sexto en La Liga de España, con igual cantidad de puntos que el Villarreal y a seis unidades de puestos de Champions League, plaza que por el momento ocupan Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic Club de Bilbao. Además, los andaluces jugarán el 10 de abril la ida de los cuartos de final de la Conference League ante el Jagiellonia Bialystok de Polonia.

Manuel Pellegrini, un candidato para dirigir a la selección de Brasil (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Más allá del nombre de Manuel Pellegrini, la CBF tiene como candidato número uno al italiano Carlo Ancelotti, quien también se encuentra dirigiendo al Real Madrid y tiene como objetivos principales ganar La Liga, la Champions League y el Mundial de Clubes de la FIFA. Esto conspiraría con la idea de que el próximo entrenador dirija en junio la doble fecha de Eliminatorias ante Ecuador y Paraguay. Otros candidatos que filtraron medios brasileños como Globo Esporte son los portugueses Jorge Jesus (DT del Al Hilal de Arabia Saudita) y Abel Ferreira (Palmeiras), y el brasileño Filipe Luis (Flamengo).

En torno a los rumores sobre un posible acuerdo con Jorge Jesus, el medio brasileño indicó que “aún no han comenzado las conversaciones con Al Hilal” y afirmó que el técnico de 70 años con pasado en el Flamengo estaría dispuesto a rescindir el vínculo con los árabes y desistir de dirigir al equipo en el Mundial de Clubes con tal de aceptar un desafío como técnico de Brasil.

En cuanto a Pellegrini, técnico que tiene sobrados pergaminos y que ha trabajado en clubes de la talla de San Lorenzo, River Plate, Manchester City y Real Madrid, aún no ha habido una propuesta formal de una selección que ya lo había tentado luego del fracaso en el Mundial 2014 que le puso fin al ciclo de Luiz Felipe Scolari.

No obstante, Pellegrini también había sido tentado por selecciones de Sudamérica. En 2020, la Federación Ecuatoriana de Fútbol lo sondeó para dirigir a la Tri y un año después, Colombia también hizo el intento. Además, en el horizonte siempre asoma Chile, el país donde es oriundo el entrenador y en el cual sueña con dirigir en algún momento. “Siempre digo que es mi país y me encantaría terminar mi carrera dirigiendo a la Selección, pero cuando tenga un proyecto serio. Si pienso que, por ser Manuel Pellegrini, voy a llevar al equipo chileno al Mundial, me equivocaría”, afirmó en diálogo con Canal Sur Radio de Andalucía.