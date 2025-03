Leandro Paredes anunció la llegada de su tercer hijo junto a Camila Galante: “Bienvenido amorcito”

Leandro Paredes anunció la llegada de su tercer hijo junto a Camila Galante

Leandro Paredes atraviesa un gran momento. Más allá de sus actuaciones durante la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en los triunfos frente a Uruguay y Brasil con la selección argentina, el volante de la Roma anunció la llegada de su tercer hijo junto a su pareja Camila Galante. “Bienvenido amorcito. Lautaro Paredes 31/03/2025”, fue el mensaje del ex jugador de Boca Juniors en sus redes sociales, que lo acompañó con una foto junto a Victoria y Giovanni.

“Mi vida entera”, fue el comentario de Galante, que además subió varias imágenes más del acontecimiento en su cuenta personal. La primera fue antes del nacimiento, en la que se los puede ver a Paredes junto a sus otros dos hijos besando su panza. A continuación, publicó una foto del recién nacido tomándola de su mano y otra postal de sus hijos sosteniendo a su nuevo hermano. “Ese amor me desborda el corazón”, escribió la flamante madre.

El 23 de septiembre del año pasado, Paredes y su esposa habían dado a conocer la noticia de que serían padres por tercera vez. A pesar de eso, durante la emisión del programa de Susana Giménez, en el cual el jugador campeón del mundo compartió living con su amigo Rodrigo De Paul, la diva de la TV había adelantado la información sin darse cuenta. Un mes más tarde, junto a Galante subieron un video mostrando el sexo del bebé.

En las imágenes, se los puede ver a ambos con dos tests de embarazo. Emocionada, Camila le pide a Leandro que le confirme si la prueba tenía “una o dos rayitas” para así confirmar la tan esperada novedad para la familia Paredes. Una vez que vieron que el test era positivo, se abrazaron y Camila no pudo ocultar las lágrimas de emoción. “Ahora sí. Te esperamos tanto mi amor. Que Dios te proteja y llegues lleno de salud. Esta familia te espera con mucho, mucho amor y felicidad. Tenés unos hermanitos muy ansiosos. Te amamos”, fueron las palabras que usó la pareja para anunciar la llegada de su próximo hijo.

Lautaro Paredes, el nuevo hijo de la pareja del ex Boca Juniors y Camila Galante

Hay que recordar que ambos se casaron a finales de 2017. Del matrimonio, nacieron Victoria, de 10 años, y Giovanny, de 7. “Sos mi vida entera”, expresó el ex mediocampista surgido de las inferiores del Xeneize en los comentarios, en otro gesto romántico más allá de la publicación, que rápidamente se hizo viral y sumó miles de Me Gusta y comentarios.

En ese sentido, hay que mencionar que Paredes acaba de renovar su vínculo con el club de la capital italiana hasta junio de 2026. En el nuevo contrato, el jugador campeón del mundo pidió que exista una cláusula de salida en cada uno de los próximos mercados de pases en lo que, en caso de llegar una oferta de Boca de 3.5 millones de euros, el futbolista podría ir al equipo de sus amores. Así lo confirmó el propio Leandro tras el duelo con la Celeste en el Centenario por las Eliminatorias.

“Sí, es cierto. Es solamente para Boca, nadie más. No hablé con los dirigentes de Boca. Lo hablé con los dirigentes de la Roma”, expresó Paredes al ser consultado por periodistas en la zona mixta. La cláusula, según detalló el futbolista, puede activarse en dos ventanas: en mayo -con miras a disputar el Mundial de Clubes que comenzará el 14 de junio de 2025 en Estados Unidos- y en diciembre. Esta disposición contractual representa una oportunidad concreta para Boca, que desde hace tiempo viene analizando la posibilidad de repatriar al mediocampista surgido en sus divisiones inferiores.

En relación a esto, Chicho Serna, una gloria de Boca y parte del Consejo de Fútbol que se encarga de las contrataciones, fue contundente en su mirada. “Fue figura con la Selección. ¿Quién no quiere tenerlo en su equipo? No siempre se hace lo que uno quiere que se haga. Se presentan muchos temas en el camino que se dan o no, de convencerlo, enamorarlo o que los números lleguen. ¿Qué es lo importante? Que Leandro y ese tipo de jugadores siempre están en nuestro radar y estamos pendientes”, expresó en TyC Sports.

Victoria y Giovanni junto a su hermano recién nacido

La familia Paredes Galante antes del nacimiento de Lautaro