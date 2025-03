Neymar explicó por qué Brasil sufrió una histórica derrota con Argentina y dejó una frase sobre el futuro entrenador de la selección

Soccer Football - Neymar unveiled as new signing for Santos - Vila Belmiro Stadium, Santos, Brazil - January 31, 2025 Neymar during his press conference as Santos' new signing REUTERS/Carla Carniel

El exfutbolista del PSG y Al Hilal, Neymar, se refirió por primera vez a la derrota de Brasil por 4-1 ante Argentina en el estadio Monumental, en el marco de las eliminatorias para el Mundial de 2026. La caída, que generó un fuerte impacto en el fútbol brasileño, dejó a la selección en el cuarto lugar de la clasificación sudamericana, con 21 puntos.

Durante una entrevista concedida en la ceremonia de premiación del Campeonato Paulista, recientemente conquistada por Corinthians ante Palmeiras, Neymar analizó el desempeño de la Canarinha y señaló los aspectos que considera fundamentales para revertir la situación del equipo. “Vi el partido, hablé con algunos jugadores después de la derrota. Es triste, ¿verdad? Es malo perder un juego, lo sabemos, pero por la forma en que sucedió... Sabemos que fue un mal día para todos”, expresó el jugador.

El delantero también reflexionó sobre la naturaleza impredecible del deporte: “Cuando tienes un mal día las cosas no suceden. Prepara algo y no sale como quieres. Y eso es parte del fútbol. Desgraciadamente así es y así pasó con nuestro equipo”. Pese a la frustración generada por la goleada en Buenos Aires, Neymar aseguró que el compromiso dentro del grupo permanece intacto: “Sabemos el compromiso de todos los jugadores, la dedicación que tienen. Necesitamos más. Solo nosotros, jugadores de la selección brasileña, podemos cambiar esta situación. Eso es lo que les digo a ellos y a ti: solo depende de nosotros, de unirnos para mejorar cada vez más”.

Las reacciones tras la dura caída no se hicieron esperar. Ex jugadores como Felipe Melo y Denilson también compartieron sus opiniones. Mientras que Melo destacó el buen juego del equipo dirigido por Lionel Scaloni, Denilson mostró su descontento: “Me siento muy avergonzado”. Este resultado marcó un punto de inflexión para la selección argentina, que le sirvió para revalidar la clasificación al Mundial que habían conseguido de forma indirecta tras el empate previo entre uruguayos y bolivianos.

Jorge Jesus es uno de los candidatos a ser el nuevo técnico de Brasil (Reuters)

Con la derrota aún fresca, el futuro de Brasil está en el aire. Tras la salida de Dorival Júnior como entrenador, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), liderada por su presidente Ednaldo Rodrigues, enfrenta el desafío de replantear el camino hacia el éxito. Ronaldo Nazário, El Fenómeno, no dudó en llamar la atención sobre la necesidad de cambios estructurales: “Es la hora exacta de traer un entrenador extranjero. Aprovecho para decir que no estamos formando bien a nuestros entrenadores”.

Mientras Neymar centra su atención en el Santos, el club que lo vio nacer futbolísticamente tras su paso por el fútbol saudí, su nombre también ha surgido en las conversaciones sobre el posible entrenador de la selección. Consultado sobre su vínculo con Jorge Jesús, técnico portugués con el que tuvo diferencias en el Al Hilal, Neymar se desmarcó del tema con contundencia: “No tengo nada que ver con esto. Soy un jugador, no me metas en esto. Estoy fuera”, aseguró a Charla Podcast en una entrevista durante el evento.

El delantero dejó atrás una etapa marcada por conflictos en el Al Hilal, donde su relación con el portugués era tensa. Jorge Jesús, quien decidió no inscribir al brasileño en la Saudi Pro League por considerar que no estaba básicamente apto para competir, elogió igualmente su talento: “Fue el mejor jugador con el que he trabajado desde que soy entrenador. Se fue triste, principalmente conmigo”.