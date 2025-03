Independiente inauguró un palco sensorial en el marco de la Semana Azul 2025

En el contexto de la Semana Azul 2025, una iniciativa global destinada a promover la concientización sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA), Independiente marcó un hito al inaugurar un palco sensorial en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Este espacio, diseñado específicamente para personas con autismo y otras neurodivergencias, se convierte en el tercero de su tipo en el fútbol argentino, sumándose a los ya existentes en los estadios de Instituto y River Plate. Esta acción se enmarca en una serie de actividades que buscan visibilizar y sensibilizar a la sociedad sobre una condición que afecta a 1 de cada 36 niños en el mundo.

La inauguración del palco tuvo lugar durante el encuentro entre el Rojo y Godoy Cruz, correspondiente a la undécima fecha del Torneo Apertura. Este espacio fue desarrollado con los más altos estándares de calidad en materia de integración, gracias al trabajo conjunto de la Fundación BEF, la Asociación Civil TEActiva y las áreas de responsabilidad social del club, Rojo Solidario y Rojo Inclusivo. Además, el proyecto contó con el impulso del capitán del equipo, Rodrigo Rey, quien lideró la iniciativa junto a su hijo Benicio, quien tiene autismo, y la colaboración de la leyenda del club, Pepe Santoro.

El palco sensorial inaugurado por Independiente está diseñado para ofrecer un entorno seguro y adaptado a las necesidades de personas con autismo y otras neurodivergencias. Este tipo de espacios busca reducir los estímulos sensoriales que pueden resultar abrumadores en un estadio de fútbol, como el ruido excesivo o las luces brillantes, permitiendo que las familias disfruten de los partidos en un ambiente más controlado. Esta iniciativa no solo representa un avance en términos de inclusión, sino que también refuerza el compromiso de la institución con la comunidad y con la promoción de valores como la empatía y la solidaridad.

La inauguración del palco se enmarcó en el inicio de la Semana Azul, una campaña que reúne a 11 organizaciones de la sociedad civil bajo el lema #HablemosDeAutismo. A su vez, es una iniciativa que tiene como objetivo principal visibilizar el autismo y fomentar el diálogo en torno a esta condición. De esta manera, el movimiento busca generar conciencia sobre el autismo a través de actividades gratuitas y abiertas al público, como la iluminación de monumentos, eventos deportivos, festivales culturales y actos simbólicos.

Cabe resaltar que Independiente ya realizó una campaña de concientización del TEA, con Rodrigo Rey como el principal protagonista de llevar la bandera. A mediados de 2024, Benicio, el hijo del arquero que tiene autismo, tuvo problemas con su matrícula para inscribirse al Instituto José Manuel Estrada de City Bell, un caso que tomó relevancia a raíz del accionar de su padre y por la Asociación Civil TEActiva. En este contexto, la institución y las organizaciones que buscan visibilizar las dificultades de dicho trastorno se solidarizaron con el futbolista.

Bajo el lema “El autismo es parte de este mundo”, en el marco del encuentro que Independiente venció por 2-1 a Atlético Tucumán en la penúltima jornada de la Liga Profesional 2024, los jugadores salieron a la cancha con auriculares inhibidores de sonido y camisetas alusivas para visibilizar el problema que sufrió el guardameta con el colegio de su hijo. “Con los chicos, no. Este partido lo jugamos todos”, era el mensaje escrito en las remeras. En tanto que la bandera que se mostró lució la leyenda: “El autismo es parte de este mundo, no es un mundo aparte”. Al mismo tiempo, la gente brindó un respetuoso aplauso.

“Como padre de un nene autista aprendo todos los días, aprendo de él. Esa es la complejidad que tiene la situación, que no hay un manualcito que dice cómo hacer porque cada niño porque, dentro del espectro, no funciona de la misma forma. Cada uno tiene distintas cualidades. A Beni le dieron el diagnóstico hace casi dos años y arrancamos en familia todo un camino de conocimiento, de informarnos sobre el tema para poder ayudarlo a él, a que se desarrolle en condiciones que le permitan desarrollarse porque las “normales” o “neurotípicas” no funcionan en él, hay que buscar otras estrategias, entonces es todo el tiempo prueba y error, ver qué funciona y qué no", explicó Rodrigo Rey en una entrevista brindada a Infobae.

Al mismo tiempo, explicó: “Pero tiene una parte muy particular y especial, o al menos yo lo tomo así, que es que para poder ayudar a crecer a tu hijo, te tenés que dedicar a conocerlo a fondo. Le tenés que dedicar tiempo sí o sí, prestar atención y tenés que escucharlo. Cuando miro situaciones desde afuera, por ahí en la “normalidad” esas situaciones no suceden o no nos damos el tiempo".