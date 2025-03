Cómo es la alimentación y la recuperación de Stephen Curry para seguir en la elite de la NBA a sus 37 años

La rutina de recuperación de Curry incluye baños fríos, sauna y mangas de compresión (Kelley L Cox-Imagn Images)

A sus 37 años, Stephen Curry sigue siendo uno de los jugadores más letales de la NBA, pero sobre todo uno de los más disciplinados. Él mismo atribuye ese rendimiento sostenido a una rutina de recuperación exigente y meticulosamente diseñada.

Tiene una estrategia para estirar su carrera más allá de lo que dicta la lógica del deporte profesional. Su contrato con Golden State Warriors finaliza al término de la temporada 2026-2027, pero el cuatro veces campeón planea seguir compitiendo después de esa fecha.

Las claves de una recuperación efectiva

A medida que avanza su carrera, puso mayor atención en lo que ocurre fuera de las canchas. “Tengo 16 años en la liga y acabo de cumplir 37. Me he dado cuenta de que todo importa, sobre todo el sueño: la cantidad, la constancia y los buenos hábitos”, afirmó en diálogo Business Insider.

La dieta de Curry se centra en el rendimiento, con desayunos ricos en proteínas y carbohidratos (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)

La longevidad no es un accidente: el proceso empieza cada mañana, continúa en las instalaciones de entrenamiento y termina con una rutina nocturna meticulosamente armada.

Curry utiliza baños fríos, sauna, mangas de compresión y suplementos. Estas prácticas, que combinan elementos tradicionales con tecnología, son parte de un protocolo de recuperación que se ha convertido en rutina diaria.

“Si me salto un paso de la rutina, lo noto. No me proporciona la recuperación máxima que necesito, sobre todo en esta etapa”, explicó. Aunque reconoce que estos métodos requieren tiempo y no siempre son atractivos, también afirmó: “Funcionan. Los resultados están comprobados”.

Al final del día, la rutina de recuperación se traslada al dormitorio. Utiliza botas de compresión mientras ve algún programa o charla con su esposa, Ayesha. Luego activa un dispositivo de sonido diseñado para inducir el sueño profundo mediante ondas cerebrales.

Su hora de dormir varía entre las 11 de la noche y la 1 de la madrugada, dependiendo del día. Aunque intenta coordinar con Ayesha, admite que él es noctámbulo. “Por alguna razón, soy muy productivo por la noche”, dijo al medio.

Hábitos alimentarios y vida familiar en Atherton

La disciplina alimentaria también juega un rol clave. En los días de práctica, Curry se despierta alrededor de las 7 de la mañana y desayuna en las instalaciones antes del entrenamiento.

El menú incluye parfait de yogur con granola y frutos rojos, huevos -a veces en forma de tortilla y otras en revueltos con espinacas-, medio gofre para los carbohidratos y, a veces, un batido de proteínas. Es un desayuno pensado más para el rendimiento que para el placer.

“Definitivamente es una tarea pesada, y es precisamente lo que más me reprocha mi esposa. Tengo que esforzarme mucho para comer y mantener mis calorías. Me gusta la buena comida y comer por diversión, pero soy más de los que comen para vivir que de los que viven para comer”, aseguró el base.

La vida familiar de Curry en California incluye actividades al aire libre con sus hijos (Kyle Terada-Imagn Images)

La otra parte de esa ecuación es su vida familiar en Atherton, California, donde vive con su esposa y sus cuatro hijos. La cocina corre por cuenta de ella. “Es una chef excepcional. Lo que se te ocurra, lo prepara. Siempre queda rico”, contó. A veces, cuando ella le pregunta qué quiere cenar, él no sabe responder por la cantidad de opciones. “Le pido que me dé tres alternativas para elegir”, agregó.

Sus hijos tienen gustos variados: mientras una de sus hijas come lo que haya y se aventuraba con ostras desde los tres años, las otras dos son más selectivas. Pero la cocina está integrada a la dinámica familiar, y el tema de la alimentación saludable está presente.

El equilibrio entre lo profesional y lo doméstico

Fuera del entrenamiento, Curry elige mantenerse activo, en lo posible, junto a su familia. Paseos en bicicleta por el barrio, caminatas largas o juegos con sus hijos son parte de la rutina. Incluso en su tiempo libre, cuando juega al golf, intenta caminar el máximo posible por el campo sin usar el carrito.

“Como familia, nos gusta pasar tiempo activos, en movimiento y al aire libre, y hemos visto cuánto bien le hace eso a nuestra mente y cuerpo. No hay nada mejor que tomar aire fresco y estar en la naturaleza”, contó el basquetbolista, que incluso en su tiempo libre busca lo mejor para su salud.