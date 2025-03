La reacción de Verstappen al trueque de pilotos en Red Bull que impactó a la Fórmula 1

Max Verstappen junto a su nuevo y ahora ex compañero de equipo, Tsunoda y Lawson

Los rumores se convirtieron en realidad. Después de las complicaciones que tuvo en los primeros dos Grandes Premios de la temporada, en Australia y China, Red Bull confirmó que Yuki Tsudona reemplazará a Liam Lawson y será el nuevo compañero de equipo de Max Verstappen a partir de la próxima carrera en Japón, que se llevará a cabo del 4 al 6 de abril en el histórico circuito de Suzuka.

Después del cambio de pilotos en la estructura de la bebida energizante, Christian Horner justificó la elección tras sólo dos fechas del calendario. “Reconocemos que hay mucho trabajo por hacer con el RB21 y la experiencia de Yuki será muy beneficiosa para ayudar a desarrollar el auto actual. Le damos la bienvenida al equipo y esperamos verlo al volante”, dijo el jefe de RB. Frente a este escenario, ¿cuál fue la reacción interna y qué se piensa en el ambiente de la Máxima?

Lo primero para mencionar es que Verstappen no hizo una declaración pública en relación al cambio que impulsó el equipo de Milton Keynes, a pocos días del desembarcó en Japón. A pesar de eso, reaccionó a una publicación de un ex piloto de Fórmula 1, que remarcó las malas formas de Red Bull para prescindir de Lawson. Giedo van der Garde, quien supo ser piloto de Caterham en 2013 y que al año siguiente fue reserva en Sauber, apuntó en contra de la salida del neozelandés.

“Estoy empezando a cansarme un poco de todos los comentarios de que la Fórmula 1 es el deporte más duro del mundo en términos de rendimiento, y que simplemente hay que aceptar las consecuencias si no se rinde lo suficientemente bien. Sí, hay que rendir. Sí, la presión es enorme. Pero, en mi opinión, esto se acerca más al acoso o a una reacción de pánico que a una cultura del rendimiento en el deporte de élite”, fueron la primera parte del análisis de Van der Garde.

Y continúo: “Tomaron una decisión, totalmente consciente, y le dieron a Liam solo dos carreras, destrozando su motivación. No olviden cuánta dedicación, trabajo duro y éxito ha invertido Liam en su carrera para llegar a este nivel. Recuerdo mi propia sangre, sudor y lágrimas, y eso fue solo para llegar a la F1. Y ni hablar de pilotar para un equipo de primer nivel”.

Los pilotos de Red Bull en la presentación de la temporada en Londres. Un mes después, el equipo decidió cambiar al neozelandés (REUTERS/Andrew Boyers EDITORIAL USE ONLY)

“Sí, rindió por debajo de lo esperado en las dos primeras carreras. Pero si alguien lo sabe, es él. Quizás lo sugirió él mismo, pero si no, le deseo a Liam toda la fuerza y ​​el coraje para volver a la parrilla en Japón. Cree en ti mismo, sé valiente y demuéstrales que se equivocan”, concluyó el oriundo de los Países Bajos. Justamente, a esa publicación fue a la que Verstappen le puso un Me Gusta en Instagram, lo que generó revuelo.

Hay que mencionar que el fin de semana, en medio de la acción del circuito internacional de Shanghái, el cuatro veces campeón del mundo se pronunció frente a los rumores de la baja posible de Lawson como su compañero. “Si nos fijamos en la diferencia entre los dos pilotos de los otros equipos, todos están más cerca. También demuestra que nuestro coche es extremadamente difícil. Creo que al poner a Liam en el coche de Racing Bulls, irá más rápido. Realmente lo creo. Ese coche es más fácil de conducir que el nuestro. También lo noto cuando hablo con Liam. El año pasado, la diferencia entre él y Yuki Tsunoda no fue tan grande. Si no, el equipo tampoco hubiese tomado la decisión de ponerlo en Red Bull”, dijo Max según declaraciones que publicó el periódico neerlandés De Telegraaf.

En ese mismo tono, Verstappen remarcó las complicaciones que tuvo RB en el comienzo de la temporada de la Fórmula 1. “Ahora, de repente, esa diferencia es muy grande, y además ellos (Racing Bulls) están muy cerca de mí, así que eso te dice algo”, agregó según replicó el medio especializado Motorsport.

La idea de que para el vigente campeón mundial no es una buena decisión la de cambiar a un piloto tras sólo dos carreras también se hizo eco en su país natal. El periodista Eric Van Haren, quien fue el que destapó el conflicto que atravesó la escudería austríaca a principios del 2024 entre Horner y una empleada por supuesta “conducta inapropiada” del jefe, dejó en claro que para Max no era la mejor elección y eso no iba a contribuir a la armonía que tiene que existir en el equipo para que se den los buenos resultados ante la fortaleza que mostró McLaren en el final e inicio del 2025.

“Hay pánico”, dijo el cronista del diario De Telegraaf por la situación con la segunda butaca de Red Bull. En esa línea, y para describir el perfil del reemplazante de Lawson, que hasta el año pasado era su compañero en el equipo satélite de la escudería, el medio neerlandés fue tajante y remarcó que dentro, “no están convencidos del manejo” del japonés, impulsado por Honda, quien hasta el año próximo está a cargo de las unidades de potencia.

En el informe, el periodista Van Haren remarca cómo desde la estructura tuvieron que citar a un psicólogo en 2022 para calmar “los arrebatos” de Tsunoda por radio en diálogo con los ingenieros de Racing Bulls. “Uno de mis problemas es que pierdo el control del coche con facilidad. Sé que necesito mejorar en ese aspecto para ser más consistente”, declaró Yuki en julio de ese año, luego de trabajar con un profesional del mismo estilo durante su etapa en la Fórmula 2.

En pocos días, el ambiente de la Fórmula 1 verá como el equipo que dominó los últimos tiempos la categoría tiene un nuevo/viejo integrante. Para el japonés, que esperaba ser él el elegido luego de la salida de Checo Pérez, llegó la hora de mostrar su capacidad al volante. ¿Podrá o también padecerá como Lawson la problemática que ya denunció hasta el propio Horner? En Suzuka tendremos la primera demostración cuando Red Bull salga a la pista.

Tsunoda con el público durante el estreno de la F1 en Melbourne (REUTERS/Tracey Nearmy)