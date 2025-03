El tenso momento que vivió el presidente de Huracán con la barra y la interna que se viene por el control de la tribuna

La barra de Huracán vive una interna que puede terminar con más violencia

Abel Poza, presidente de Huracán, estaba terminando otra jornada de trabajo. Pero apenas vio avanzar a “los muchachos”, supo que nada bueno iba a suceder. Con su pasado de hombre clave de la barra de Huracán que largó la tribuna 15 años atrás, entendió rápido que el clima se iba a poner espeso.

Quien encabezaba la comitiva de seis barras era El Animal, uno de los más importantes personajes en la popular del Palacio Ducó a punto tal que es quien se encarga de ordenar dónde se cuelgan las banderas y en qué orden en cada partido de local. El Animal está en la barra hace dos décadas y fue uno de los que en el Mundial de Rusia provocó una pelea tremenda contra la barra de San Lorenzo y Unión antes del partido con Nigeria. Y tiene una ventaja: no está incluido en el derecho de admisión masivo que se generó tras el clásico con San Lorenzo en la actual Copa de la Liga, cuando la interna de la barra estalló en la tribuna y él intentó aquietar las aguas. Junto al Animal venían con ánimo belicoso los hermanos Villalba, el mayor de ellos, alias El Enano, miembro del círculo más pesado que maneja la popular. Poza, acostumbrado a estas lides, paró a escuchar. No sabía si venían por plata, por entradas, por negocios vinculados al club o a qué. Pero el reclamo iba por otro lado: lo acusaban de haber entregado a la Secretaría de Seguridad Deportiva de la Ciudad “a los pibes”. Traducido del lenguaje barra al castellano, le imputaban que había dado los nombres y luz verde para que se produjera la masiva prohibición de ingreso a todos los que se habían peleado aquel día.

Abel Poza, presidente de Huracán

Porque tres semanas atrás el Ministerio le aplicó el derecho de admisión por hasta cuatro años a 78 violentos del Globito. La discusión comenzó en un tono alto y Poza le pidió al Animal que bajara el tono o se iba a complicar la relación. Y que hablaran mano a mano, no con los otros cinco laderos del barra detrás. Ahí los gritos empezaron a escucharse a muchos metros de distancia y el diálogo se puso picante, con el presidente asegurando que si bien no tuvo nada que ver con la decisión gubernamental, ya les había avisado a todos que los problemas que tenían debían arreglarlos fuera del Ducó, que el estadio no podía ser lugar para ningún tipo de enfrentamiento. Ahí se bifurcan las versiones: mientras unos aseguran que tras ese argumento el Animal lo insultó de arriba hasta abajo y tras amenazar con violencia física fue él quién la recibió, desde el entorno del presidente del Globo reconocen lo sucedido pero aseguran que si bien fue una discusión subida de tono, no se llegó a la agresión física. Infobae quiso tener la palabra de Poza, pero el presidente arguyó estar reunido y no poder atender el requerimiento periodístico.

Lo sucedido tiene además otro trasfondo: Claudio De Respinis, alias el Cone, jefe máximo de la José C. Paz, facción dominante de la barra de Huracán, está preso hace ya tres semanas pero hay rumores de que podría ser excarcelado en los próximos diez días, ya que varios testigos declararon a su favor en la causa por tentativa de homicidio y coacción agravada sobre sus rivales en la barra, que están nucleados en la facción de Plaza España. Y ante esa situación, el Animal y los Villalba habrían ofrecido ser los nuevos jefes y hacer un pacto de paz entre todos los grupos para olvidarse de las rencillas pasadas, dividir equitativamente los ingresos y no matar a la gallina de los huevos de oro, más que nada ahora que llega la Copa Sudamericana y eso genera una caja registradora más abundante. De hecho, el primer partido es el próximo miércoles en Brasil y la idea era presentar la nueva jefatura con la barra completa en San Pablo, donde Huracán jugará frente al Corinthians.

Claro que para lograr ese objetivo, el Animal, los Villalba y otro barra de peso apodado Chila (estos últimos en derecho de admisión por la interna en el clásico), necesitaban que hubiese un indulto para los violentos. Y suponían que Poza, por su historia de paravalancha, iba a jugar a su favor. En cuanto se encontraron con la negativa, la cosa se puso más y más tensa y todo fue subiendo de tono. Y aunque la barra hizo gala de su prepotencia y según testigos hubo algunas manos que surcaron el aire, el presidente del Globo dio la orden de no llamar a la Policía ni tampoco al Ministerio y dio por superado el entredicho.

El tema es que el Cone ya avisó que si sale de prisión, no tiene pensado dejar en otras manos la tribuna. Hay muchos hasta en el propio grupo de la José C. Paz que intuyen que ahora que tiene derecho de admisión, podría dar un paso al costado elegante y eso ayudaría a una transición ordenada en la barra y a superar esta guerra que ya tuvo varios capítulos que terminaron hasta con heridos de bala. Como mañana el Globo es visitante de Banfield, la situación se traslada a Brasil a mediados de la semana próxima y recién a Parque Patricios el primer sábado de abril, cuando el Globito reciba a Aldosivi. Para entonces hay muchos que aseguran que habrá una nueva bandera surcando el paravalanchas oficial dando cuenta que el recambio en la cúpula se produjo.

Otros dicen que eso no sucederá sin sangre. Por lo pronto, todos están avisados de lo que se viene. Hasta el propio presidente del club, que ve como sus compañeros de ayer le complican insólitamente un presente que tiene a Huracán peleando la punta y creciendo institucionalmente.