Pierre Gasly elogió a Franco Colapinto y habló de su puja por ocupar el lugar de Jack Doohan: “Espero que lo veamos muy pronto”

Pierre Gasly habló de la puja entre Franco Colapinto y Jack Doohan en Alpine (REUTERS/Edgar Su)

Pierre Gasly, piloto titular de Alpine, elogió el desempeño del argentino Franco Colapinto como piloto reserva del equipo y expresó su deseo de verlo pronto en la parrilla de Fórmula 1. Al mismo tiempo, el francés respaldó a su compañero Jack Doohan, que está en el medio de las especulaciones sobre un posible cambio en las próximas carreras y sufrió presiones considerables en su debut como titular.

Colapinto se incorporó a Alpine a principios de 2025 con un contrato multianual en calidad de piloto reserva, mientras continúa su vínculo con Williams. Su llegada se produjo tras un destacado rendimiento en sus primeras nueve carreras en la categoría, lo que llamó la atención de Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo. Desde entonces, el ambiente de la F1 considera que su ascenso a piloto oficial es una posibilidad cercana.

“Al fin y al cabo, me encanta Franco y está haciéndolo extremadamente bien. Estoy seguro de que tiene su lugar en la parrilla, pero no deberíamos olvidar que todos los equipos tienen un piloto reserva”, dijo Gasly en diálogo con el podcast oficial de la categoría, Beyond The Grid. Además, profundizó en que todos los equipos cuentan con pilotos reserva que aspiran a ocupar un asiento titular. “Yo fui piloto reserva en Red Bull, fui piloto reserva en Toro Rosso y quería el asiento de los pilotos oficiales”, añadió.

El piloto francés remarcó que Colapinto se encuentra en una posición común dentro de la estructura de la Fórmula 1 y que su ambición de competir forma parte natural de la dinámica interna de los equipos. “Franco está ahí, obviamente, quiere correr. Espero que le veamos en la parrilla muy pronto, porque ha demostrado ser un piloto muy fuerte, pero es la dinámica natural, no hay que extrapolar”, insistió en el programa que tiene la F1 en Spotify.

Más allá de calificar el rendimiento del argentino, Gasly también se refirió a Doohan y valoró la velocidad y carácter del australiano, pero también lamentó la presión con la que comenzó su etapa en la Fórmula 1 como piloto oficial en la escudería. “Es fácil llevarse con él y es un piloto muy rápido. Sé que no está teniendo el camino más fácil”, reconoció, aludiendo a situaciones que él mismo experimentó en el pasado.

Gasly, Colapinto y Doohan, los pilotos que eligió Briatore para la temporada de Alpine. ¿El argentino le ganará el lugar al australiano?

Tom Clarkson, conductor del podcast, le consultó al piloto de 29 años si Doohan fue objeto de críticas injustas, a lo que Gasly coincidió con esa visión y apuntó hacia la disparidad en las opiniones públicas en el paddock y entre los fanáticos. “Sí. El tipo estaba en todos los medios antes de empezar a correr en Fórmula 1. Necesitas darle tiempo... Lo que es injusto es que no se habla sobre toda la gente de la misma forma, y no me gusta”, afirmó Pierre.

Las palabras del piloto francés se producen luego de un pésimo comienzo de temporada para Alpine tras los Grandes Premios de Australia y China. Durante la prueba en territorio chino, Gasly terminó en el puesto 11º, pero luego fue descalificado junto a las Ferraris de Lewis Hamilton y Charles Leclerc por anomalías técnicas en su auto. En el caso de Jack, acumuló 4 puntos de sanción en la superlicencia (si llega a 12 se perderá una carrera). El australiano chocó a Gabriel Bortoleto (Sauber) en la última vuelta de la Sprint, que derivó en una sanción de diez segundos y la quita de las dos primeras unidades. La misma pena que padeció Doohan por lo que ocurrió en la principal, cuando tuvo una maniobra arriesgada en un frenaje, en la que su movimiento generó que Isack Hadjar (Racing Bulls) deba salirse de la pista.

Hay que mencionar que las declaraciones de Gasly salieron a la luz en un momento de incertidumbre para varios pilotos jóvenes, tras la decisión de Red Bull de relevar a Liam Lawson luego de solo dos carreras, según especialistas de la F1 en medios europeos. El neozelandés, quien no logró cumplir con las expectativas, sería sustituido por Yuki Tsunoda en el próximo Gran Premio de Japón, y regresaría a Racing Bulls, equipo satélite. El nombre de Colapinto volvió a sobrevolar para sumarse a la estructura de la escudería de la bebida energizante, pero al parecer, su próximo capítulo en la Máxima sería esperar su oportunidad en Alpine.

El piloto argentino junto a Briatore, el hombre que lo llevó a Alpine (@briatoreflavio)