En Europa confirman que Yuki Tsunoda reemplazará a Liam Lawson en Red Bull: cómo cubrirán la vacante en Racing Bulls

Yuki Tsunoda reemplazará a Liam Lawson en Red Bull

Red Bull lo hace de nuevo. El team austriaco demostró que no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones drásticas y en Europa aseguran que puertas adentro confirmó el intercambio de pilotos entre sus dos escuderías de cara al Gran Premio de Japón: Yuki Tsunoda correría en el equipo principal, mientras que Liam Lawson pasará a Racing Bulls. De esta manera, el neozelandés deberá dejar su lugar privilegiado como compañero de Max Verstappen después de solo dos carreras, y competirá con el elenco satélite de la marca del energizante, una butaca con la cual estuvo relacionado Franco Colapinto, el argentino que es piloto de reserva de Alpine.

La información fue confirmada por Canal + de Francia y De Telegraaf de Países Bajos. La decisión se comenzó a gestar a partir del pésimo rendimiento que está teniendo Lawson en la temporada. Abandonó en el Gran Premio de Australia tras sufrir un despiste, mientras que volvió a repetir un mal resultado en el GP de China: finalizó 14° en la sprint y terminó en la 12° ubicación de la principal gracias a la desclasificación de las Ferraris de Hamilton y Leclerc, y Pierre Gasly por anomalías técnicas. A esto, se suma que quedó afuera en la Q1 en las tres clasificaciones en las que participó.

Con este panorama, la continuidad del neozelandés de 23 años quedó en el ojo de la tormenta. En cambio, Tsunoda hacía un correcto trabajo para enaltecer los rumores del posible intercambio. “¿Por qué no? En Japón, sí, 100 por ciento. El coche es más rápido”, le dijo a Motorsport cuando fue consultado si le gustaría pasar a Red Bull. Cabe resaltar que el japonés está teniendo un buen rendimiento en el curso actual de la F1, donde se destaca su sexto puesto en la Sprint de China. En cambio, el clima en Australia y una mala estrategia por parte de su equipo en Shanghái lo privaron de puntuar en las carreras principales.

Por su parte, la cúpula de Red Bull, que se reunió en Dubai, no puso en la balanza al RB21, monoplaza que está demostrando no estar a la misma altura que sus predecesores, y el mismo Verstappen aseguró que “es difícil” de conducir. No obstante, esto no fue una excusa para un equipo que no duda a la hora de dar un cimbronazo en medio de una temporada. La determinación se daría a conocer cerca del fin de semana.

Desde que la escudería del energizante recaló en la F1 en el año 2005, es la octava ocasión en la que cambian de piloto, una estrategia que no suele ser común en la categoría. Uno de los casos más recordados ocurrió en 2019, cuando Pierre Gasly fue relegado al equipo Toro Rosso y Alex Albon ocupó su lugar. A este antecedente, se suma la situación que se vivió en 2016, cuando después de cuatro Grandes Premios un joven Max Verstappen tomó el lugar de Daniil Kvyat.

Por otro lado, vale recordar que la disputa entre Lawson y Tsunoda por la butaca titular en Red Bull es algo que se viene gestando hace años. A pesar de las declaraciones del neozelandés en las que comentaba que “competí con él durante años, en categorías inferiores y también en F1, y le gané. Puede decir lo que quiera“; la comparación entre ambos no marca una superioridad tan clara.

Liam Lawson y Yuki Tsunoda fueron compañeros en Racing Bulls en la temporada 2024 (REUTERS/Jakub Porzycki)

Durante la Euroformula Open 2019, Lawson superó a Tsunoda, pero en la F3 de ese mismo año fue el piloto japonés quien logró mejores resultados, lo que le permitió avanzar a la Fórmula 2 antes que su rival. Pese a eso, el punto clave de inflexión ocurrió en la temporada 2024 de la Fórmula 1, cuando compartieron equipo en Racing Bulls (Lawson reemplazó a Daniel Ricciardo). Allí, el japonés se impuso ampliamente por 10 a 1 en las sesiones de clasificación. A esto se suma que tuvo una de sus mejores temporadas en la categoría, ya que había logrado sumar 30 puntos.

“La F1 es un deporte de rendimiento y al final eso es lo que cuenta”, comentó Helmut Marko, asesor del team austriaco, en diálogo con Sky Alemania. De hecho, el hombre de 81 años fue uno de los grandes impulsores de que el neozelandés fuera el reemplazante de Sergio Checo Pérez. Posteriormente, comentó: “Yuki está en la mejor forma de su vida. Ahora es un Yuki diferente al de los últimos años. Ha cambiado de dirección, tiene un enfoque diferente y es más maduro. Le llevó un tiempo, pero ahora parece que funciona”.

De esta manera, tras debutar en el año 2021 en la Fórmula 1 de la mano de AlphaTauri (hoy Racing Bulls) y sonar para la butaca principal del team austriaco en varias ocasiones, finalmente Yuki Tsunoda tendrá la oportunidad de competir en el Gran Circo con Red Bull. Por su parte, Liam Lawson deberá volver a demostrar las cualidades y el nivel que supo tener años anteriores, aunque la Máxima suele ser un ambiente devorador que pocas veces da segundas oportunidades.