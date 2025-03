La reacción de Max Verstappen ante los rumores de salida de Liam Lawson de Red Bull en la Fórmula 1

Max Verstappen defendió a Liam Lawson (REUTERS/Edgar Su)

La escudería Red Bull de Fórmula 1 se encuentra en el centro de una controversia interna tras la inminente decisión de relegar al piloto Liam Lawson al equipo secundario, Racing Bulls, debido a la mala performance del neozelandés, cuya labor también quedó expuesta por el rendimiento del cuatro veces campeón mundial Max Verstappen, quien a su vez saltó en defensa de su actual compañero de equipo.

Lawson en Australia terminó afuera por un choque y finalizó último en las sesiones de clasificación tanto para la carrera Sprint como para la del domingo en el Gran Premio en China. En el Circuito Internacional de Shanghái cruzó la meta en el 15º puesto, pero luego fue reclasificado 12º por las exclusiones de Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Pierre Gasly.

Con este panorama, el oceánico volvería a Racing Bulls y tomaría el lugar de Yuki Tsunoda, quien pasaría a ser el nuevo compañero de Verstappen. La medida se espera sea anunciada oficialmente en las próximas horas, según informó De Telegraaf.

En tanto que Verstappen no está de acuerdo con el cambio: “Si miras la diferencia entre los dos pilotos de los otros equipos, todos están más cerca. También demuestra que nuestro coche es extremadamente complicado. Creo que si pones a Liam en el Racing Bulls, va más fuerte. Realmente lo creo. Ese coche es más fácil de conducir que el nuestro”, consignó el mencionado medio.

El tema de la puesta a punto del auto en Red Bull también es clave y es algo que el argentino Franco Colapinto explicó en una rueda virtual con sus fanáticos. Este miércoles, otro ex F1, Norberto Fontana, se refirió al tema y también bancó a Lawson: “El problema no era Checo Pérez en el segundo auto de Red Bull; mis respetos hacia él, como también creo que no lo es Lawson. Por lo que leí y escuché, el problema es que la puesta a punto del auto está para la forma de manejar de Max, que le gusta una trompa muy agresiva y una parte trasera suelta. Si es así, el equipo tiene que trabajar en el segundo auto, en una puesta a punto diferente para que el segundo piloto se sienta cómodo y rápido”, dijo el arrecifeño, quien disputó cuatro Grandes Premios en 1997.

Liam Lawson acelerando en China, donde habría corrido su última carrera en Red Bull (REUTERS/Go Nakamura)

La labor del oceánico de 23 años es comparada por los popes de Red Bull con Tsunoda, quien permanece en el equipo filial Racing Bulls. El japonés, que fue 12º en Australia, y en China resultó 6º en la Sprint y 19º este domingo con un auto menos competitivo. El nipón de 25 años sumó tres puntos en dos fechas y desde hace tiempo viene pidiendo a gritos una oportunidad en la escudería mayor.

A pesar de las objeciones de Verstappen, la dirección de Red Bull, encabezada por el jefe del equipo, Christian Horner, y el asesor deportivo, Helmut Marko, parece haber tomado una decisión definitiva. El nipón se convertiría en el nuevo segundo piloto del equipo principal y debutaría en su casa, en el Gran Premio de Japón que se correrá el 6 de abril en Suzuka.

La situación actual no es un caso aislado dentro de la historia reciente de Red Bull. Pilotos como Alex Albon, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo y Sergio Pérez han enfrentado desafíos similares al intentar igualar el nivel de Verstappen.

Cabe recordar que esta situación derivó en versiones que afirmaron que el argentino Franco Colapinto podría sumarse a Racing Bulls ya que a Lawson directamente lo iban a bajar de los equipos de Fórmula 1 de la bebida energizante. Pero Infobae habló con una fuente de Racing Bulls y se lo negó. Además, este medio hoy chequeó el tema con una fuente de Alpine, su actual equipo, y la respuesta fue “son solo rumores” y por ende nunca hubo un “bloqueo” del equipo francés para ceder al bonaerense de 21 años.

Luego de las dos primeras fechas en Australia y China, el gran circo continuará en Asia con tres eventos seguidos: Japón (06/04), Bahréin (13/04) y Arabia Saudita (20/04). Luego se mudará a América ya que el 4 de mayo se correrá en Miami, la última excursión antes del inicio de la temporada europea que será el 18 de mayo en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari de Imola, en Italia, sede del Gran Premio de la Emilia Romaña.