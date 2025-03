Las perlitas de Colapinto en su encuentro con fanáticos: del “me estoy aburriendo mucho” a por qué no le dio mate a Hamilton

Colapinto dijo que su objetivo para este año es "volver a correr" en la Fórmula 1

Franco Colapinto dibuja una sonrisa cada vez que tiene contacto con sus fanáticos. Sea en cualquier lugar, un autódromo, en un evento, en la interacción en las redes sociales y hasta en una reunión virtual llevada a cabo este martes. Cuatro seguidores del corredor argentino participaron del encuentro luego de ganar un concurso llevado a cabo en el sitio oficial y en la aplicación del bonaerense. Durante más de 20 minutos, el piloto de reserva de Alpine accedió al ida y vuelta con ellos, en una experiencia que se repetirá con otros aficionados.

Ante la consulta sobre sus expectativas para esta temporada, sostuvo que “es volver a correr en algún momento. Es mi objetivo principal porque me estoy aburriendo bastante de las carreras sin estar en ellas. Después ya me pondré más objetivos cuando empiece con las carreritas”.

Luego reconoció que estuvo todo el fin de semana en China bromeando con su amigo Gabriel Bortoleto, piloto de Sauber, sobre el clásico que se jugará esta noche entre Argentina y Brasil. “Le dije que si ganábamos lo iba a joder mucho”, contó.

Franco Colapinto avisó que quiere convidarle mate a Lewis Hamilton, Charles Leclerc y todo Ferrari

Más tarde le preguntaron con qué estilo de manejo de algún piloto se siente identificado. “A mí me gusta mucho cómo maneja Verstappen. Obviamente tiene un estilo complicado para poner a punto el auto. Es el auto más complicado de manejar en la F1″.

Sobre el tema profundizó que “yo el año pasado en Williams tenía un auto con mucha más ‘trompa’ (puesta a punto basada en esa zona del coche) que el de Albon (Alex). Yo siempre perdía más grip (adherencia en pista) adelante y me gustaba mucho que rote en mitad de curva y terminaba con mucha inestabilidad. No como en el Red Bull, obviamente. Pero siempre iba por ese camino y me gustaba mucho meter velocidad en las curvas. Que a mitad de curva no tenga ese ida de trompa que es bastante molesta, que tenemos mucho en la F1. Así que terminaba siendo muy inestable y a mí el auto me gusta así. Estoy muy cómodo con un auto que que se mueva mucho en las curvas rápidas”.

También contó que ese estilo de conducción lo trae desde muy pequeño: “Cuando era chiquito seguía mucho a Senna. Él también manejaba así con setups (puesta a punto) muy agresivos, siempre con la ida de cola. Así que yo por lo general siempre voy por ese camino. Siempre tengo más grip adelante que mis compañeros de equipo. Siempre en la data se ve que voy peleando un poco más con el auto, que no es bueno ni malo. Es un poco a lo que estoy acostumbrado”.

También se hizo espacio para bromear. Por ejemplo, le consultaron si le iba a ofrecer un mate a Lewis Hamilton. “No les quiero dar mate porque van a empezar a andar bien”, sonrió.

Franco Colapinto contó con qué piloto y estilo de manejo se identifica

Sobre el Alpine, indicó que “el auto es diferente, el motor lo es. Cambia un montón comparado con el Mercedes (impulsor de Williams). Hay diferencias muy grandes, pero bueno, todo es parte un poco del proceso y obviamente con el tiempo me voy a ir acostumbrando a eso. Después, con las carreras, con las vueltas, vas entendiendo un poco más qué querés, qué necesitás del auto”.

”Cuando caés en la F1, el equipo sabe cómo funciona el auto. Capaz el Red Bull no puede ir de trompa porque va lento, porque está hecho para que Max (Verstappen) vaya con ese balance. El Alpine necesita una cosa diferente para maximizar el potencial del auto. Entonces un poco los equipos también te llevan por un camino. Obviamente que me van a ayudar en cuanto a eso”, concluyó.

Franco Colapinto se quedará en la base del equipo Alpine en Enstone, Inglaterra, en las próximas dos fechas para trabajar en el simulador. Esta semana comenzará con esas tareas. Como adelantó Infobae este lunes, el pilarense por ahora no se mudará a Racing Bulls o a otra escudería y continuará su función en la escudería francesa.