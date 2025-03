La categórica frase de Ruggeri con la que ubicó a La Scaloneta por encima de la Selección del 86 y su contundente dardo a Raphinha

Oscar Ruggeri no reparó en elogios al analizar lo que dejó el 4-1 de Argentina sobre Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas. El Cabezón, campeón del mundo en México 86, se quitó el sombrero frente a los dirigidos por Lionel Scaloni en lo que fue una lección de fútbol sin precedentes. De hecho, el ex defensor albiceleste aseguró que “nunca vi un baile igual” y admitió sentirse altamente sorprendido porque durante la primera media hora de juego la visita no había tocado el balón.

“Estos pibes tienen una cabeza que no tuvimos nosotros. Nosotros salimos campeones en el 86 y en el 87 jugamos la Copa América y fue mala. En el 89 la jugamos en Brasil y nos ganaron 2-0 con goles de Romário y Bebeto. No jugábamos ni un poquito como en el Mundial que habíamos ganado. La continuidad que tienen estos pibes es para destacarla y felicitarlos”, fue la categórica frase de quien fuera uno de los pilares del cuadro de Carlos Salvador Bilardo en 1986.

Más tarde, subrayó: “Es el ciclo más brillante en la historia de la Selección. Nosotros salimos campeones del mundo, pero después no jugamos así”. Y ahondó: “Sin dudas es el mejor seleccionado del mundo. Salen a jugar como si no hubieran sido campeones del mundo. Y los pibes que están calentando afuera, entran y no te regalan nada. El que entra lo pone a Scaloni en una situación difícil. Nos podemos animar a decir que pueden repetir porque tienen hambre. Se matan. Y eso que no estuvo el capitán (Lionel Messi)”.

A Ruggeri se lo escuchó como pocas veces. Su evidente rivalidad con Brasil le despertó un reconocimiento para con los actuales futbolistas de la Selección que hizo público en ESPN: “Es un placer ver a estos pibes. Es un placer ver a Argentina la verdad. Cuando suenan los himnos y ves la otra camiseta, no sabés lo que va a pasar. Ahora, de la manera que resolvieron todo estos chicos, es increíble. Es increíble la cabeza que tienen. Y es debido al cuerpo técnico, porque hay dos o tres en silencio atrás a los que no se los escucha pero se mueven de una manera que no dejan pasar nada”.

EL DARDO CONTRA RAPHINHA

“Y qué va a hablar con el baile que se morfó... Estos tipos, cuando hacen esas declaraciones, en la cancha se tienen que tirar de cabeza. Hacé algo. No tocó la pelota. No la tocó, no gambeteó, le recontra pesó. Le pesó lo que dijo en la previa”, disparó Ruggeri. Acto seguido, reprodujeron el momento en que Emiliano Martínez lo pecheó disimuladamente y el Cabezón lo celebró: “Mirá al Dibu cómo lo pasa por arriba, ja. Y Paredes va al frente, eh”.

A días del derby en el Monumental, el futbolista brasileño había declarado en una entrevista concedida al programa Romario TV: “Vamos a darle una paliza, sin duda. Le daremos una paliza en el campo y fuera del campo si hace falta”. Además, había descalificado a los argentinos y hasta anticipado que iba a convertir un tanto. Durante el encuentro, los jugadores argentinos dejaron en claro que las frases de Raphinha no habían caído para nada bien. Lo increparon con y sin la pelota en juego.