El diálogo de Raphinha con los jugadores de la selección argentina tras la frase que elevó la temperatura en la previa del clásico

Raphinha era, sin dudas, una de las cartas ganadores de Brasil para presentarse en el Estadio Mas Monumental por una nueva fecha de Eliminatorias. El atacante de 28 años, máximo artillero de la Champions League, terminó como protagonista de la histórica derrota en el clásico ante Argentina, pero por otro motivo ajeno al juego: su polémica frase en la previa del partido.

Tanto los jugadores como los fanáticos que llegaron a Núñez no escondieron el enojo con el delantero del Barcelona. Los cruces dentro del campo de juego se replicaron y los cánticos en las tribunas siguieron esa línea. Sin embargo, el futbolista que tuvo su meteórico despegue de rendimiento bajo la conducción de Marcelo Bielsa en el Leeds le aseguró a los futbolistas argentinos que sus palabras fueron mal interpretadas.

“No sé, él dijo dentro del campo que se lo tradujeron mal. Sí, dijo eso. Nació de él, un poco a la pasada dijo eso. Pero hoy demostramos que hablamos dentro del campo. No estaba en ese momento, pero escuché alguno que dijo como que se lo tradujeron mal en el portugués y demás, pero bueno, ya está. Se ganó”, reveló Nicolás Tagliafico en la zona mixta tras la victoria.

El lateral reconoció que trataron de abstraerse de estas declaraciones para “demostrar en el campo”, pero sin dudas que lo sucedido en la previa perforó las fibras de los jugadores. En una entrevista con Romario TV, el brasileño comentó que debían darle una “porrada” (traducido en español como “paliza”) a la Albiceleste.

Esto decantó en un juego que tuvo chispazos desde los primeros segundos, a punto tal que Tagliafico se llevó una amonestación en la primera etapa: “Me sacaron amarilla en la primera falta que hice. Al final hay que ser así, dentro del campo pierna fuerte y templada”.

La respuesta de Paredes a Raphinha luego de la histórica goleada 4-1 a Brasil por las Eliminatorias

Las palabras fuera del campo retumbaron fuerte dentro del mismo y el enojo de Leandro Paredes tras la goleada 4-1 lo dejó en claro: “Nosotros estamos acostumbrados a hablar siempre dentro del campo. Nos pasó durante el Mundial, en las Eliminatorias, y nos volvió a pasar hoy. No hay que hablar antes, no hay que decir ese tipo de cosas, más cuando después no te da para demostrar dentro de la cancha”.

Hasta el propio Julián Álvarez, quien habitualmente mantiene su postura conciliadora a la hora de declarar, expuso su malestar: “Fue histórico por todo lo que se habló, por el contexto, porque clasificamos al Mundial y porque hicimos un partido impresionante. Obviamente que aporta su condimento a un partido como este. Esa forma de hablar, pero bueno, nosotros con humildad, con nuestro trabajo, hicimos un partidazo y les dimos un baile”.

El Cuti Romero también planteó en zona mixta que se “alimentaron” de los dichos que hubo en la previa y Alexis Mac Allister se unió a esas miradas: “Nosotros los respetamos. Lamentablemente se habló mucho antes del partido. Son cosas que no nos gustan porque nosotros respetamos a todos. Pero bueno, allá ellos. Nosotros siempre queremos mostrarlo dentro de la cancha y creo que hoy lo hicimos”.

El entrenador Lionel Scaloni fue consultado en la conferencia de prensa sobre el tema y se mostró comprensivo sobre la extralimitación de Raphinha, que acumula cinco tantos en Eliminatorias y es el segundo máximo anotador. “Entiendo la situación, es un Brasil-Argentina, no hace falta hacer declaraciones para que el partido sea así. No fue por eso. Al contrario, lo disculpo a Raphinha porque no lo hizo a propósito, él quiere a su selección y equipo. Le damos importancia porque preferimos que el partido sea caliente. Al final, Argentina iba a jugar este partido con o sin declaraciones. Lo disculpo a Raphinha porque no ha querido herir a nadie”, planteó el DT.