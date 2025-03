El mensaje de Messi tras la goleada a Brasil: “Siempre hablando con fútbol”

La reacción de Messi tras la goleada de Argentina a Brasil

La selección argentina logró una histórica victoria frente a Brasil. Frente a un Monumental repleto, el equipo de Lionel Scaloni superó 4-1 a su clásico rival con una contundencia que dio la vuelta al mundo. Gracias a los goles de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone, los campeones del mundo ratificaron que son la selección más dominante del planeta después de más de dos años de la consagración en Qatar.

Al triunfo ante la Verdeamarela en Buenos Aires hay que sumarle el 1-0 como visitante en el mítico Centenario ante Uruguay por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Con la clasificación al Mundial 2026 asegurada, el que volvió a aparecer fue Lionel Messi. El N°10 de Argentina, que se ausentó por una lesión que sufrió jugando para Inter Miami, aprovechó su cuenta de Instagram para subir una historia con un mensaje para sus compañeros.

“Adentro, afuera, a donde sea con esta Selección. Siempre hablando con fútbol. Felicitaciones por el partidazo que hicieron anoche y también por la victoria contra Uruguay”, escribió el astro rosarino sobre unas imágenes en las que se pueden ver a los jugadores de la Albiceleste durante el duelo ante Brasil.

Mensaje de Messi tras las victorias ante Brasil y Uruguay

Este nuevo mensaje se suma a la participación que tuvo el histórico capitán de la Selección poco tiempo después de la goleada a Brasil. Messi subió un breve video desde su hogar en Miami: tirado en la cama, enfocó la TV que mostraba el resultado y los festejos en Buenos Aires. Además, agregó emojis de aplausos, a pura humildad, sin sacarle un centímetro de protagonismo a sus compañeros, con los que cosechó dos Copas Américas, una Copa del Mundo y una Finalissima.

De esta manera, la selección argentina sumó una doble alegría en la jornada de este martes que será inolvidable. Más allá de la función futbolística en Núñez, el equipo de Scaloni logró el pasaje a la próxima Copa del Mundo donde defenderá el título que consiguió aquel 18 de diciembre en el estadio Lusail de Qatar, en un duelo memorable ante Francia.

A partir de ahora, quedarán cuatro jornadas de Eliminatorias y otras fechas FIFA hasta lo que podría ser la última función de Messi con la celeste y blanca. En junio, Argentina será visitante de Chile en Santiago y luego recibirá a Colombia, otro rival fuerte y a quién superó en la final de la última Copa América que se jugó el año pasado en los Estados Unidos.

Messi sonríe. También lo hace todo el fútbol argentino tras la goleada 4-1 a Brasil y la clasificación al próximo Mundial (REUTERS/Agustin Marcarian)

El que también se mostró feliz, como lo estuvo Messi a miles de kilómetros de distancia, fue el entrenador del combinado nacional. “Jugamos como equipo y por eso minimizamos a Brasil. Es la única manera de poder ganarle a este equipo. No sé si es la mejor victoria de la historia, hemos hecho grandes partidos. Lo importante es saber en cada partido qué hacer y hoy el equipo lo demostró”, analizó Scaloni. Más tarde, precisó: “Jugamos con un equipo de mucho toque, que es dinámico, que no daba posiciones fijas y es muy difícil presionar a un equipo así, que es tan técnico. La clave estuvo en hacer el gol rápido, eso ayudó a que se abran un poco más”.

El DT, fiel a su estilo, expresó que no piensa en el 2026 y en todo lo que ganó. Va por más mientras añora dirigir la última función del astro. “No me detengo a pensar en todo lo que pasó. No pienso en el Mundial, queda un montón. Vamos partido a partido, convocatoria a convocatoria. Disfrutamos de estar y sufrir los partidos porque al final es esto. Analizar al rival. Y es lo que realmente cuenta. Es fútbol, puede ser traicionero, mentiroso y engañoso”.