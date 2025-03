Los posteos de la FIFA y de la selección argentina tras concretar la clasificación al Mundial 2026: cuándo será el sorteo

La cuenta oficial de la Selección Argentina celebró la clasificación

A menos de un año y medio de su inicio, ya comienza a palpitarse la Copa del Mundo 2026, la cual se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. De esta manera, mientras se empiezan a definir los primeros clasificados, incluida la selección argentina, que sacó su boleto en la antesala a su duelo contra Brasil en el Estadio Monumental, FIFA confirmó cuándo se realizará el sorteo correspondiente de la fase de grupos del Mundial.

En principio, pese a no haber una fecha exacta, el evento para definir las zonas se llevará a cabo en la primera quincena del mes de diciembre. De esta manera, los 48 equipos que logren clasificar a la cita mundialista conocerán a sus rivales con más de seis meses de anticipación, algo que ocurrió en ediciones anteriores y forma parte de un calendario histórico que intenta cumplir la organización. No obstante, cabe resaltar que en ese momento no se conocerán todos los elencos que disputen el certamen, ya que algunas Confederaciones estarán disputando los repechajes. Las Vegas y Miami aparecen como posibles sedes del evento.

“Tiempo de defender la corona: ¡Nos vemos en la Copa del Mundo 2026!“, publicó la cuenta oficial de X (antes Twitter) de la selección argentina en su versión en inglés, acompañada por una imagen de Lionel Messi leyendo un diario y con el termo del mate a su lado. Por su parte, la edición local también festejó el boleto a la competición mundialista, aunque eligió una imagen en la que se ven a varios futbolistas de La Scaloneta celebrando: “Los números abrazan nuestro desempeño y ya tenemos plaza asegurada para la máxima cita”.

“¡El campeón defensor estará en la Copa Mundial FIFA 26! Nos vemos en 2026″, replicó la cuenta oficial de la FIFA, felicitando a los dirigidos por Lionel Scaloni, quienes concretaron su clasificación con cinco fechas de antelación. “Una vez más, pelearemos por la gloria máxima. ¡Vamos, Argentina!”, comentó la cuenta oficial de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

El festejo de la selección argentina en redes sociales

Cabe recordar que el certamen se iniciará el jueves 11 de junio con dos partidos entre la presentación del local en el mítico Estadio Azteca y otro duelo del Grupo A en el Estadio Akron de Guadalajara. La gran final se celebrará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

A su vez, el campeonato mundial tendrá por primera vez 48 equipos participando en 16 ciudades diferentes de los tres países que serán anfitriones (11 de Estados Unidos, 3 de México y 2 de Canadá). Los dos primeros de cada uno de los 12 grupos se clasificarán de forma directa, mientras que también sacarán su boleto a los 16avos de final los ocho mejores terceros. De esta manera, la competición tendrá un total de 104 partidos.

La expandida Copa del Mundo repartirá 16 boletos a los equipos de la UEFA, 9 en África, 8 en Asia, 6 en Conmebol, 1 en Oceanía y 3 en Concacaf, teniendo en cuenta que esta federación ya obtuvo tres clasificados directamente con los organizadores. Además, se dirimirán los últimos dos pasaportes en un Repechaje que tendrá dos selecciones Concacaf y una de Asia, África, Conmebol y Oceanía.

La felicitación de la FIFA a la selección argentina por meterse a la Copa del Mundo

LAS SEDES QUE ACOGERÁN EL MUNDIAL 2026

Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Filadelfia, Houston, Kansas City, Los Ángeles (SoFi Stadium), Miami, Nueva York/Nueva Jersey, San Francisco y Seattle.

México: Ciudad de México (Estadio Azteca), Guadalajara (Estadio Akron) y Monterrey (Estadio BBVA).

Canadá: Toronto y Vancouver.

LOS CLASIFICADOS AL MUNDIAL 2026 HASTA EL MOMENTO

Canadá (Organizador)

México (Organizador)

Estados Unidos (Organizador)

Japón (Asia)

Irán (Asia)

Nueva Zelanda (Oceanía)

Argentina (Sudamérica)

CALENDARIO DEL MUNDIAL 2026

El calendario completo de la Copa del Mundo 2026 (Foto: Oficial FIFA)