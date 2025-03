“Proverbio chino, muchachos”: Gustavo Alfaro hizo furor con su reflexión ante el clima de optimismo en Paraguay

El peculiar análisis de Alfaro usando un proverbio chino

En la antesala al cierre de la fecha FIFA, donde la selección de Paraguay deberá enfrentarse al combinado nacional de Colombia en el marco de la decimocuarta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, encuentro que se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Gustavo Alfaro realizó un peculiar análisis sobre la actualidad de la Albirroja. En la conferencia de prensa correspondiente a la previa del encuentro, el director técnico argentino utilizó un proverbio chino para evitar el clima de triunfalismo alrededor del equipo.

Cuando el entrenador de 62 años fue consultado sobre las grandes posibilidades que tiene Paraguay de clasificarse a la próxima Copa del Mundo, la cual se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, brindó una detallada reflexión sobre la situación. “Tenemos que seguir transitando lo que tenemos que seguir transitando. ¿Demostramos que somos un equipo complejo? Sí, somos un equipo complejo. Que tienes sus capacidades, sus cosas, sus talentos. Que tiene recambio y tiene sus fortalezas”, comenzó.

A esto, agregó: “El otro día les dije a los muchachos: la única manera de que la cabeza no se vaya más allá de la altura de los hombros es teniendo los pies sobre la tierra. Si yo me creo todo lo que me dicen, lo más probable es que me peguen un cachetazo y me tiren al piso. Proverbio chino, muchachos: todo clavo que sobresale recibe un martillazo. Estamos más cerca, pero falta".

El análisis de Alfaro sobre Paraguay

Por su parte, siguiendo en la misma línea de las metáforas, comentó: “Yo digo que el buen fileteador es el que sabe diferenciar el pescado bueno del podrido. Si yo me creo eso (sobre que Paraguay ya está en el Mundial), estamos comprando pescado podrido. Les dije a los muchachos que estamos escalando la parte más dura de la ladera de la montaña, la más empinada, con la mochila de los 16 años sin ir a un Mundial, es un bloque de cemento por cada mundial que no se pudo ir. Son cosas que pesan, pero a su vez nos motivan”.

“Leí una declaración de Richard Carapaz, un ciclista muy bueno de Ecuador. Decía que al final solo llegan los que son resistentes. Y hay que ser resistentes. Es el tiempo de la resistencia. Este es el tiempo en que un montón de agentes, exigencias y expectativas llegan en todo sentido. Para seguir adelante y que nosotros podamos seguir avanzando, es recibir. ¿Al pueblo paraguayo le voy a hablar de sacrificio? Me pueden dar lecciones de sacrificio. Si es algo que demostró a lo largo de la historia es sacrificio. Y, hoy, la selección es eso. Es tomar en carne un ejemplo histórico de lo que definió a Paraguay como nación. Más que nunca hay que resistir, con nuestras armas, argumentos, con humildad y formas. Con nuestros modos y búsqueda, sabiendo que cada detalle puede ser decisivo”, detalló.

El presente futbolístico de Colombia

Cabe recordar que Paraguay se encuentra en una situación ilusionante de cara a la clasificación para el próximo Mundial. Se ubica en la quinta posición con 20 unidades, mismas que Uruguay y con un punto más que Colombia. Por su parte, Bolivia, con 13, marcha en el séptimo lugar, el cual otorga una plaza en el repechaje.

Por último, en relación con su enfrentamiento contra los cafeteros, describió: “Colombia en Barranquilla es uno de los rivales más difíciles. Es como una especie de Frankenstein, es una combinación de todos los partidos que jugamos. Tiene un poco de Uruguay, un poco de Ecuador y otro poco de Bolivia. Colombia ha tenido una mutación cultural respecto a su juego. Desde Pekerman para acá y las clasificaciones a los Mundiales, cambió a los jugadores que se caracterizaban por el manejo de la pelota y generación de juego, hubo una mutación de formas sin que pierda la esencia de Colombia. Le agregó cosas que estaban emparentadas con otras selecciones. Como el rigor táctico, las disputas individuales, el trabajo en pelota parada. Por eso es una selección poderosa”.

