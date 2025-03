La interna en Red Bull, al rojo vivo: el dardo de Lawson a Tsunoda luego de que Yuki se postulara a reemplazarlo

La interna en Red Bull, al rojo vivo: Lawson le respondió con dureza a Tsunoda luego de que Yuki se postulara a reemplazarlo

La interna en Red Bull escaló tras las declaraciones del piloto neozelandés Liam Lawson, quien respondió con dureza a su ex compañero Yuki Tsunoda en medio de las especulaciones por un inminente cambio de pilotos dentro del equipo principal y su escudería satélite, Racing Bulls.

El conflicto se desató luego del Gran Premio de China, apenas el segundo de la temporada 2025, donde Lawson finalizó 12º tras largar último. A pesar de las descalificaciones que beneficiaron su posición final, el rendimiento del piloto neozelandés fue puesto en duda, especialmente por Tsunoda, quien sugirió públicamente que podría hacerlo mejor en su lugar.

“Competí con él durante años, en categorías inferiores y también en F1, y le gané. Puede decir lo que quiera”, afirmó Lawson en una entrevista con Motorsport, desestimando la postura del japonés y defendiendo su desempeño pese a las críticas. No obstante, el historial entre ambos no muestra una superioridad clara del neozelandés. En la Euroformula Open 2019 Lawson superó a Tsunoda, pero en la F3 de ese mismo año fue el piloto japonés quien logró mejores resultados, lo que le permitió avanzar a la Fórmula 2 antes que su rival. En la Fórmula 1, cuando compartieron equipo en 2024, Tsunoda lo superó ampliamente en clasificación por 10 a 1.

Lawson reconoció la presión por adaptarse rápidamente al monoplaza de Red Bull: “No tengo tiempo para probar el coche y acostumbrarme, pero ya estamos en plena temporada. Sé que estoy aquí para rendir, y si no lo hago, no estaré”, afirmó, consciente de que su continuidad está en juego.

En paralelo, Tsunoda se mostró abierto a ocupar el asiento que hoy pertenece a Lawson en el equipo principal. “¿Por qué no? En Japón, sí, 100 por ciento. El coche es más rápido”, dijo a Motorsport, avivando los rumores sobre un posible enroque de pilotos.

La tensión crece en Milton Keynes, donde según confirmó Helmut Marko, asesor principal de Red Bull, se realizará una reunión clave para evaluar los próximos pasos. “Yuki está corriendo por su futuro y lo está haciendo muy bien. Si miramos a Liam en Racing Bulls, era bastante similar a Yuki. Y ahora, de repente, esa diferencia es muy grande. Eso te dice algo”, señaló Marko, sin descartar una rotación de pilotos durante el año.

Medios como Relevo y Motorsport aseguran que el argentino Franco Colapinto, actualmente piloto de reserva de Alpine, podría ingresar a Racing Bulls en caso de que se concrete el movimiento de Tsunoda al equipo principal. La decisión final quedará en manos de la directiva de Red Bull, que deberá definir su estrategia en medio de un escenario inestable y con el rendimiento deportivo bajo la lupa.

La crisis en Red Bull con Lawson y la chance de Colapinto

En este contexto, Ralf Schumacher, expiloto de F1 y actual comentarista de Sky Sports Alemania, aseguró que Liam Lawson quedará fuera del equipo antes del Gran Premio de Japón, previsto para el fin de semana del 4 al 6 de abril en Suzuka.

“Liam Lawson ya está fuera para la próxima carrera. Tsunoda lo reemplazará”, afirmó Schumacher, en referencia al piloto neozelandés que compite para Racing Bulls, escudería satélite de Red Bull. Aunque el analista no precisó quién ocupará el asiento que quedaría vacante con la salida de Yuki Tsunoda, su declaración refuerza las versiones de un cambio inminente.

Lawson tuvo un inicio complicado: abandonó en Australia tras un choque, terminó 12º en China y quedó eliminado en Q1 en todas las clasificaciones en las que participó, incluida la Sprint. Pese a que Max Verstappen también expresó dificultades con el RB21 —al que calificó como “muy difícil de conducir”—, el neerlandés logró resultados aceptables. En cambio, Lawson no logró estar a la altura de las expectativas, lo que alimenta los rumores sobre su salida.

Helmut Marko, asesor ejecutivo de Red Bull, confirmó que esta semana se celebrará una reunión clave en Milton Keynes para analizar posibles cambios. “Esta semana hay una reunión en Milton Keynes para discutir cuándo y cómo podemos cerrar la brecha”, señaló Marko tras el GP de China, ganado por Oscar Piastri con McLaren.

Frente al bajo rendimiento del monoplaza y el contexto de tensión interna, Schumacher fue tajante al describir la situación del equipo: “No importa a quién pongas en ese asiento, sospecho que sería enviado a casa de nuevo después de dos o tres carreras”. En su opinión, lo más sensato sería “mantener las cosas como están y centrarse en mejorar el coche”.

Mientras tanto, el propio Lawson admitió que está lejos de su mejor nivel. “No sé de qué otra forma decirlo: no es lo suficientemente bueno”, declaró. “Para pilotar una Fórmula 1 se necesita un 100% de confianza en lo que haces […] ahora mismo no la veo. Es algo que tengo que controlar”.

Desde la dirección deportiva, Christian Horner, director de Red Bull, se muestra cauto ante las especulaciones. “Liam es un chico joven. Tenemos el deber de cuidar de él. Vamos a hacer todo lo que podamos para apoyarlo. Ni siquiera voy a comentar sobre un cambio, porque ese sería su primer titular. Como digo, llevamos dos carreras en este campeonato”, explicó Horner.

En este escenario, el nombre de Franco Colapinto, actual piloto de reserva de Alpine, gana protagonismo. El argentino figura entre los candidatos a ocupar un posible hueco en Racing Bulls, dado que el movimiento de Tsunoda dejaría una plaza libre. Desde su llegada a Alpine, Jack Doohan quedó bajo presión tras protagonizar dos incidentes en China que le costaron cuatro puntos en la superlicencia, además de un abandono en la primera vuelta en Australia.