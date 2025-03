Verstappen se metió de lleno en la crisis de Red Bull y dejó una llamativa frase sobre el rendimiento de Lawson

Max Verstappen con Liam Lawson, que tuvo un decepcionante inicio con Red Bull (Foto: Reuters/Edgar Su)

El rendimiento en este inicio de temporada fue decepcionante para Liam Lawson y para Red Bull en general. Si bien Max Verstappen maximizó el rendimiento del coche, el neozelandés no logró hallar el margen de mejora y navegó en las distintas presentaciones en el fondo de la grilla. El rookie ya corre riesgo de perder su butaca como titular tras apenas dos carreras y el neerlandés dejó una frase que está dando la vuelta al mundo.

El cuatro veces campeón de Fórmula 1 de manera consecutiva explicó que el RB21 es difícil de conducir y planteó que a Lawson le iría mejor en el equipo satélite, Racing Bulls. “Si nos fijamos en la diferencia entre los dos pilotos de los otros equipos, todos están más cerca. También demuestra que nuestro coche es extremadamente difícil. Creo que al poner a Liam en el coche de Racing Bulls, irá más rápido. Realmente lo creo. Ese coche es más fácil de conducir que el nuestro. También lo noto cuando hablo con Liam. El año pasado, la diferencia entre él y Yuki Tsunoda no fue tan grande. Si no, el equipo tampoco hubiese tomado la decisión de ponerlo en Red Bull”, sentenció según reprodujo el diario neerlandés De Telegraaf. “Ahora, de repente, esa diferencia es muy grande, y además ellos (Racing Bulls) están muy cerca de mí, así que eso te dice algo”, agregó según replicó el medio especializado Motorsport.

El piloto de 23 años, que tuvo una carrera meteórica reemplazando a mitad de temporada pasada a Daniel Ricciardo en RB y luego dio el salto a la butaca de Red Bull que pertenecía a Sergio Checo Pérez para este año, tuvo un inicio de 2025 decepcionante para una escudería que siempre pelea por el título.

La diferencia de resultados en prácticas, clasificaciones y carreras entre Liam y Max hasta el momento fueron abismales, pero además Lawson también quedó detrás de Isack Hadjar y Tsunoda en todas las sesiones entre Australia y China. Su mejor rendimiento fue un 14° en la carrera Sprint de este sábado, incluyendo en este análisis hasta los entrenamientos. Esto lo puso rápidamente en una posición incómoda, más allá de que Verstappen reconoce los problemas del monoplaza del energizante.

“Como piloto, siempre tengo que mirarme a mí mismo en primer lugar y siempre soy crítico. Intento maximizar y ayudar al equipo a mejorar el coche. Evidentemente, no estamos donde queremos. De momento me siento bien en el coche, cómodo. Y confío en que estoy eligiendo los momentos adecuados para girar, sin cometer errores. Pero somos demasiado lentos. ¿Somos el cuarto equipo en este momento? Eso es lo que siento yo“, explicó Verstappen, que fue segundo en el GP de Australia y quedó tercero en la Sprint de China, mientras se prepara para largar cuarto el domingo.

Con Lawson iniciando la grilla 20°, Tsunoda comenzará noveno y Hadjar lo hará desde la séptima colocación. Los dos corredores de Racing Bulls no sólo lograron acortar el margen de distancia con Verstappen, también superaron ampliamente en las dos fechas a Lawson ante cada salida a pista.

Yuki Tsunoda sueña con dar el salto a Red Bull (Foto: Reuters/Go Nakamura)

En este contexto, Verstappen no se mostró muy convencido de poder darle pelea a McLaren, Ferrari o Mercedes este domingo: “Pueden pasar muchas cosas en una vuelta, pero no creo que podamos mirar hacia adelante. No creo que podamos desafiarlos”, señaló en ViaPlay.

Es en este contexto que Tsunoda volvió a reclamar su chance en el equipo principal durante las últimas horas y Helmut Marko, el implacable asesor con poder de Red Bull, planteó: “Vamos a discutirlo cuando ocurra. Yuki está luchando por su futuro. Eso es lo que importa, y ahora lo está haciendo muy bien”. Tras conocer las declaraciones de Max explicando que el RB21 es difícil de conducir como una especie de respaldo a Lawson, matizó: “Sí, pero al final un coche muy rápido siempre es difícil de conducir”.

Mientras los reflectores seguirán cada movimiento de Lawson este domingo, otra vez volvió a aparecer sobre la mesa el manejo que tiene la directiva de Red Bull de su panel de control. Es una de las escuderías que no teme a tomar decisiones drásticas ante las primeras señales de malos rendimientos. Uno de los ejemplos más resonantes de esto se dio en 2019, cuando Pierre Gasly fue relegado al equipo Toro Rosso y Alex Albon ocupó su lugar. Algo similar sucedió en 2016, cuando un promisorio Verstappen tomó el puesto de Daniil Kvyat después de cuatro Grandes Premios.