Estalló la crisis en Red Bull: Lawson podría perder su puesto y Tsunoda pidió su butaca para la próxima carrera

Liam Lawson está en el ojo de la tormenta tras un pésimo inicio con Red Bull, mientras que Yuki Tsunoda presiona para obtener su lugar

La temporada 2025 de Red Bull en la Fórmula 1 tuvo un inicio caótico. Más allá de que Max Verstappen haya conseguido grandes resultados, Liam Lawson, su compañero, marcó el peor inicio de la historia de un corredor del equipo y los rumores sobre una prematura salida empiezan a crecer. Incluso, Yuki Tsunoda, quien compite para el team satélite de la escudería de la bebida energizante Racing Bulls, se autopostuló como su reemplazante de cara a la próxima carrera.

La crisis estalló después de que el neozelandés finalizara en el último lugar de la clasificación del Gran Premio de China. Esto se suma a que partió desde el mismo puesto en la grilla de la Sprint, en la cual terminó decimocuarto. Además, en el GP de Australia, también quedó afuera en la Q1 y, posteriormente, tuvo que abandonar en la carrera principal después de que chocara su monoplaza bajo la lluvia. Con este panorama, marcó el peor inicio de la historia de un piloto de Red Bull. Los únicos resultados que se pueden asimilar datan de las temporadas 2007 y 2008, cuando Mark Weber y David Coulthard no finalizaron las primeras carreras, aunque tuvieron resultados notablemente superiores en la sesión de clasificación.

En este contexto, según informó el medio especializado The Race, el inicio de Lawson “ya ha puesto en peligro su futuro en Red Bull si no hay una recuperación rápida”. Al mismo tiempo, el piloto de 23 años empieza a sentir la presión por parte de la cúpula del equipo. “La F1 es un deporte de rendimiento y al final eso es lo que cuenta”, comentó Helmut Marko, asesor del team austriaco, en diálogo con Sky Alemania. De hecho, el hombre de 81 años fue uno de los grandes impulsores a que el neozelandés fuera el reemplazante de Sergio Checo Pérez.

Posteriormente, resaltó: “Creo que tenemos que darle más tiempo. No conocía los dos circuitos, Melbourne y este. Fue decepcionante, y tenemos que analizarlo todo, y luego ya veremos. Todo depende del rendimiento, y él no cumplió”. Al mismo tiempo, apareció la figura de Tsunoda para volver a poner tensión en la situación. El japonés es parte de la academia de pilotos de Red Bull y fue un claro contendiente a convertirse en compañero de Verstappen, aunque finalmente se inclinaron por Lawson.

Cuando se le preguntó si se subiría al monoplaza del equipo principal con sede en Milton Keynes, Yuki respondió de forma tajante: “Sí, ¿por qué no?”. A su vez, al ser consultado si lo haría en la próxima carrera, volvió a mostrarse contundente: “¿Japón? Sí, 100%, el coche es más rápido”, fueron sus palabras según reprodujo Motorsport. A todo esto, cabe destacar que el corredor de Racing Bulls siempre estuvo por delante de Lawson en la temporada 2025 (5-0 contando clasificaciones y carreras). Incluso, Isack Hadjar, el otro piloto de la escudería satélite, obtuvo mejores resultados en las clasificaciones.

Al mismo tiempo, el propio Marko hizo alusión a la comparación entre los dos pilotos, y no descartó un posible cambio entre ambos. “Vamos a discutirlo cuando suceda. Yuki está corriendo por su futuro. Eso es lo que importa, y ahora lo está haciendo muy bien”, afirmó respecto al nivel del japonés en una entrevista con Motorsport.

Al mismo tiempo, aseguró: “Si nos fijamos en Liam en Racing Bulls, en realidad era bastante similar a Yuki. Creo que no había mucha diferencia entre ellos. De lo contrario, por supuesto, el equipo no tomaría esa decisión de poner a Liam. Y ahora, de repente, esa diferencia es muy grande, y además ellos (Racing Bulls) están muy cerca, así que eso te dice algo”.

“Estoy en un Red Bull y terminar 14º no es aceptable. Por desgracia no tengo tiempo, pero es una de esas cosas. Quiero decir, para conducir un coche de Fórmula 1, se necesita un 100% de confianza en lo que estás haciendo y no es que no me sienta seguro, pero la ventana es tan pequeña que ahora mismo parece que me la pierdo. Es algo que tengo que controlar. Así que sí, no sé de qué otra forma decirlo, no es lo suficientemente bueno”, comentó Liam Lawson en la rueda de prensa.

Liam Lawson partirá en la última ubicación en el GP de China (REUTERS/Tyrone Siu)

En relación con el pésimo resultado conseguido en la clasificación, agregó: "Necesito conducir más rápido. Siempre intentamos conseguir el mayor espacio posible en el tráfico, y todos estábamos esperando en la fila, y decidí que quería salir. Pero eso no debería ser la diferencia entre que yo también pudiera pasar, la verdad. Por mucho que me moleste... Tengo un montón de cosas que arreglar antes de poder empezar a mirar ese tipo de cosas“.

Por otro lado, el neozelandés hizo hincapié en las dificultades que tiene a la hora de controlar el RB21, algo que el cuatro veces campeón de la F1 Max Verstappen también comentó. “Es difícil, ¿sabes? Es difícil conducir, es difícil conseguirlo en ese periodo. Y me encantaría decir que, con el tiempo, obviamente, eso llegará. Simplemente, no tengo tiempo para eso. Así que es algo que necesito controlar”, comentó en diálogo con The Race. A su vez, agregó sobre los problemas para calentar los neumáticos: “No, son sólo las características del coche, la forma en que se conduce el coche. Pero, obviamente, si Max puede conducirlo, yo también debería poder dominarlo”.

Otra de las directrices que hay que tener en cuenta es que en Red Bull no le temen a cambiar la dupla de pilotos a mitad de temporada. Desde que la escudería del energizante recaló en el año 2005, en siete oportunidades realizaron dicho movimiento, una estrategia que no suele ser común en la categoría. Uno de los casos más recordados ocurrió en 2019, cuando Pierre Gasly fue relegado al equipo Toro Rosso y Alex Albon ocupó su lugar. A este, se suma la situación que se vivió en 2016, cuando después de cuatro Grandes Premios, un joven Max Verstappen tomó el lugar de Daniil Kvyat.