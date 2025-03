La explicación de Jack Doohan sobre su abandono en las prácticas libres y el mal resultado de Alpine en la clasificación de F1

Alpine tuvo un arranque adverso del Gran Premio de China. Ambos pilotos de la escudería francesa tuvieron un pésimo resultado en la Clasificación Shootout de cara a la carrera Sprint, ya que Pierre Gasly largará en la decimoséptima posición, mientras que Jack Doohan partirá desde el decimosexto lugar. Precisamente, el australiano, que está debutando en la Fórmula 1 con la presión de realizar un buen desempeño a partir de los rumores que ubican a Franco Colapinto en su butaca, habló sobre la fatídica sesión del equipo. A su vez, explicó los problemas que tuvo en el monoplaza, algo que lo obligó a tener que abandonar en las prácticas libres.

“Una sesión rápida, así que todavía la estoy digiriendo”, comentó el piloto de 22 años una vez que quedó eliminado en la SQ1 de la clasificación. Al mismo tiempo, explicó los problemas que tuvo en el momento en el que estaba intentando su vuelta rápida: “Creo que fue una combinación de cosas, un poco de tráfico, algunos autos que estaban donde no debían estar, todas cosas que tendremos que revisar y ver cómo podemos mejorarlo. Por suerte tenemos otra oportunidad de clasificar mañana por la tarde”.

Por otro lado, comentó los problemas que derivaron en que tenga que abandonar las prácticas libres a falta de 14 minutos del final. “Fue un problema con la unidad de potencia”, contó. Cabe resaltar que, según el medio Racing News 365, la escudería francesa tuvo que cambiar varias piezas por dicho problema hidráulico. “El equipo instaló un nuevo motor de combustión interna, turbocompresor, MGU-H, MGU-K y escape“, resaltó el portal especializado.

No obstante, Doohan afirmó que el percance no supuso un duro revés en el plan que habían delimitado en los entrenamientos. “No estar en la final de la práctica no me afectó tanto, porque solo me perdí una parte. Pero por suerte pude dar muchas vueltas antes de eso, y pude lograr la velocidad de la pista. Son cosas que pasan”, argumentó.

*El problema de Doohan en la FP1 que derivó en una bandera roja

Con este panorama, el australiano deberá revertir la situación en la Sprint y en las posteriores sesiones correspondientes a la carrera principal. Al mismo tiempo, pese al mal resultado conseguido, se impuso sobre su compañero Gasly por una diferencia de 0,065 segundos. Este es un hecho importante para las aspiraciones de Doohan, ya que la presión por parte del equipo por tener un buen rendimiento quedaron en evidencia, principalmente tras las constantes declaraciones por parte de Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo.

“Hoy no fue el resultado que buscábamos, pero estoy satisfecho con el rendimiento del coche. Al final, una combinación de factores contribuyó al frustrante resultado de la clasificación al Sprint, en particular el tráfico en la pista durante la vuelta de ataque, pero mantendremos la concentración y buscaremos aprovechar al máximo la carrera Sprint de la mañana”, declaró el australiano que chocó en la primera vuelta del GP de Australia, según reportó el medio MotorSport-NextGen.

A esto, agregó: “Era importante tomar ritmo en esta pista con coches de F1, especialmente con el nuevo asfalto, que proporcionaba mucho agarre. El coche se comportó bien durante todo el día, así que analizaremos los datos para ver qué podemos mejorar mañana en la clasificación y, con suerte, prepararnos mucho mejor para el Gran Premio”.

Tras conseguir un 14° lugar en la clasificación del GP de Australia, Doohan partirá desde el puesto 16° en la Carrera Sprint del GP de China (REUTERS/Go Nakamura)

Por su parte, Gasly también se mostró decepcionado por el resultado que obtuvo en la Clasificación Shootout, aunque también hizo hincapié en que tuvo problemas con el tráfico. "El resultado de hoy es frustrante y estoy decepcionado por todo el equipo, ya que el resultado fue en la Q1. El coche se sentía bien, tenía ritmo y tuvimos algo de tráfico al principio de nuestra vuelta de empuje, lo que nos hizo perder algo de tiempo. Estos márgenes tan estrechos pueden ser muy costosos, como ha sido el caso hoy“, remarcó el piloto francés.

Asimismo, desde la dirección técnica del equipo, Dave Greenwood, director de carrera de Alpine, consideró que los tiempos registrados no reflejan con precisión el potencial del equipo. “Ver las tablas de tiempos después de la sesión y ver a ambos coches en la Q1 no refleja fielmente nuestro rendimiento este fin de semana. Tanto Pierre como Jack tuvieron tráfico en sus últimas vueltas rápidas, lo que les costó mucho tiempo. Con solo una hora de entrenamientos, logramos mejorar el equilibrio y la puesta a punto entre sesiones”, señaló.

En este contexto, los pilotos de Alpine buscarán recomponerse en la Carrera Sprint, la cual comenzará a las 00:00 (hora Argentina). Más tarde, desde las 04:00, dará inicio la clasificación de cara al evento principal, el cual se llevará a cabo el día domingo en el mismo horario.