Djokovic habló del conflicto en el tenis: “Siempre luché por una mejor representación de los jugadores”

Novak Djokovic habló este jueves de la demanda de la PTPA ante las entidades que regulan el tenis (Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas)

En la antesala de su esperado debut en el Masters 1000 de Miami, Novak Djokovic no esquivó el tema candente que sacude al mundo del tenis: la demanda antimonopolio presentada por la Asociación de Jugadores de Tenis Profesionales (PTPA), organización que él mismo cofundó. En una conferencia de prensa que capturó la atención de los medios y los aficionados, el exnúmero uno del mundo reiteró su firme postura en defensa de los derechos de los jugadores, aunque dejó claro que su ausencia como demandante principal responde a una estrategia para empoderar a otros atletas.

“Nunca he sido un fanático de la división en nuestro deporte, pero siempre luché por una mejor representación e influencia de los jugadores a nivel global”, declaró Nole con su habitual determinación. “Creo que todavía no estamos donde deberíamos estar, y donde la mayoría de los tenistas piensan que deberíamos estar, no solo en términos de premios económicos, sino en muchos otros puntos que se han planteado en ese documento”, agregó el balcánico.

El serbio, que regresa al Miami Open por primera vez desde 2019 y donde conquistó seis títulos, explicó su decisión de no figurar entre los demandantes en la acción legal presentada esta semana en Nueva York, junto con acciones similares en Bruselas y Londres. “Quiero que otros jugadores den un paso al frente”, afirmó, al mismo tiempo que subrayó la importancia de la participación colectiva en esta batalla legal contra los entes rectores del tenis: la ATP, la WTA, la Federación Internacional de Tenis (ITF) y la Agencia de Integridad del Tenis (ITIA).

La demanda de la PTPA acusa a estas organizaciones de ejercer un control monopólico sobre el tenis profesional, limitando la capacidad de los jugadores para negociar mejores condiciones de trabajo y una mayor parte de los ingresos generados por el deporte. La asociación, que afirma contar con el respaldo de más de 250 jugadores, argumenta que el sistema actual favorece desproporcionadamente a los torneos y las organizaciones, dejando a los jugadores con una porción injusta del pastel.

“Los jugadores realmente exigen ser escuchados, que sus problemas se tomen en serio, para abordar estos problemas estructurales que plagan el tenis y realmente lo ahogan como deporte internacional”, señaló Djokovic, haciéndose eco de las palabras del director ejecutivo de la PTPA, Ahmad Nassar. “Queremos crear un sistema que aporte equilibrio, igualdad y justicia a todo el negocio del tenis”, concluyó.

En cuanto a su participación en el Masters 1000 de Miami, Djokovic se mostró entusiasmado por su regreso a un torneo que ha ganado en seis ocasiones, ostentando el récord de títulos junto a Andre Agassi. El viernes, en su debut, se enfrentará al joven australiano Rinky Hijikata (86), de 24 años. El encuentro comenzará no antes de las 15.20 de la Argentina y se puede seguir por ESPN y Disney+.

Djokovic, por su parte, tiene una rica historia en este torneo. Su primer título en Miami lo consiguió en 2007, y desde entonces levantó el trofeo en 2011, 2012, 2014, 2015 y 2016. Su ausencia en las últimas ediciones se debió a diversas razones, incluyendo restricciones de viaje y decisiones personales sobre su calendario. Su regreso este año genera gran expectación por su búsqueda de un séptimo título récord.

Carlos Alcaraz se manifestó en contra de la demanda presentada por la PTPA (Foto: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Alcaraz no acompaña la demanda

Otra de las grandes figuras del tenis actual, Carlos Alcaraz, adoptó una postura más cautelosa respecto a la demanda. También en la conferencia previa a su debut, el español sostuvo que no apoyaba las denuncias presentadas por su pares.

“No la apoyo esta carta. Y no la puedo apoyar porque no sabía absolutamente nada al respecto. Fue una sorpresa para mí. Me enteré a través de las redes sociales y también vi que habían utilizado frases que había dicho en una rueda de prensa”, sostuvo el ibérico en la previa de su presentación de este viernes ante el belga David Goffin (55).