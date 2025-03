De compañeros a enemigos: el áspero cara a cara entre Luka Modric y Kylian Mbappé en la victoria de Croacia ante Francia

La UEFA Nations League inició los cuartos de final con cuatro partidos que paralizaron al Viejo Continente. Uno de los espectáculos más atractivos se dio en el maravilloso estadio Poljud, ubicado en Split. Allí, Croacia dio el golpe ante su gente, con una gran victoria sobre Francia por 2 a 0.

Los goles de Ante Budimir e Ivan Perisic sentenciaron un pleito que dejó bien encaminado al elenco liderado por Zlatko Dalić para la revancha. Incluso la diferencia pudo ser más amplia, pero Mike Maignan le atajó un penal a Andrej Kramaric cuando la jornada recién se iniciaba.

Lo llamativo fue lo que sucedió entre Kylian Mbappé y Luka Modric, compañeros en el Real Madrid, pero enemigos con sus selecciones. Es que en el complemento, cuando Le Bleu estaba en desventaja, el ex delantero del PSG intentó inventar un penal cuando el experimentado volante croata le sacó una pelota a la perfección. Los abrazos que se habían dado en la previa pasaron al olvido, cuando el ganador del Balón de Oro en 2018 corrió varios metros para corregir al francés por no recurrir al Fair Play. De inmediato, fueron separados y el capitán croata recibió las felicitaciones de sus colegas por su quite ejemplar.

Los gestos de fastidio de Kiki continuaron durante el resto del choque, hasta que el árbitro Espen Eskås marcó el final. En ese mismo instante, el goleador con pasado en el Mónaco se retiró de inmediato hacia la zona de vestuarios, sin despedir a su público, ni recibir los saludos cordiales de sus rivales.

Por su parte, en el Stadion Feijenoord, Países Bajos y España empataron 2-2. A pesar de que la Roja abriera el marcador a los nueve minutos de la mano de Nico Williams, la Orange revirtió la situación con autoridad y jerarquía, tanto en relación con el dominio en la cancha como en el resultado. Es que los neerlandeses lograron tomar la posta y dominaron en el desarrollo del juego tras el tanto del extremo del Athletic de Bilbao.

Cody Gakpo y Tijani Reijnders fueron los encargados de poner al dueño de casa en ventaja, aunque un grosero error de Bart Verbruggen le permitió a Mikel Merino sellar el 2 a 2 definitivo en la tierra de los tulipanes.

Además, en el San Siro-Giuseppe Meazza, Alemania se impuso por 2 a 1 contra Italia, en un encuentro que estuvo marcado por la paridad y el fuerte roce físico. Sandro Tonali abrió el partido desde los vestuarios, pero la Azzurra no pudo resistir a la voracidad ofensiva germana. Así, Tim Kleindienst y Leon Goretzka dieron vuelta una historia a favor de los Teutones que buscarán cerrar la llave en territorio bávaro.

Finalmente, Dinamarca logró vencer a Portugal por la mínima diferencia, en un duelo disputado en el Estadio Parken. En un primer tiempo que no tuvo muchas emociones, Christian Eriksen tuvo la oportunidad de abrir el marcador desde el punto de penal. Sin embargo, con ayuda de Cristiano Ronaldo, quien le habló al oído antes de la ejecución, Diogo Costa le atajó el remate.

Pese a desperdiciar esa clara ocasión, los daneses lograron romper el cero después de una excelente jugada asociativa que terminó con Rasmus Höjlund empujando el balón hacia la red.