El jefe de Alpine contó qué le dijo a Doohan tras su choque y habló sobre el factor Colapinto

Oliver Oakes se refirió a la presión que tiene Jack Doohan al tener por detrás un piloto con muchos seguidores como Franco Colapinto

El director del equipo Alpine, Oliver Oakes, reconoció que la escudería es responsable del “ruido” generado en torno al piloto Jack Doohan, quien afronta su primera temporada completa en la Fórmula 1 bajo una intensa especulación sobre su futuro. La llegada del argentino Franco Colapinto como piloto de reserva ha intensificado aún más la presión sobre el australiano, mientras la escudería francesa defiende su enfoque estratégico para el futuro.

Desde que Alpine incorporó a Colapinto, junto con otros tres pilotos de reserva, los rumores sobre la posible salida anticipada de Doohan han crecido. El equipo ha pagado una suma considerable para fichar al ex piloto de Williams, lo que ha alimentado versiones sobre una evaluación estricta del rendimiento del australiano en sus primeras carreras de la temporada. Oakes admitió que la situación no ha sido la ideal para Doohan: “Es justo decir que hemos causado mucho ruido. No lo hemos puesto en la mejor posición”.

La incertidumbre se ha incrementado tras el Gran Premio de Australia, donde Doohan sufrió un accidente en la primera vuelta. Si bien su desempeño en la clasificación había sido sólido, superando incluso a su compañero de equipo Pierre Gasly en la primera ronda de clasificación, la presión sigue en aumento. La presencia de Colapinto como alternativa viable, junto con el seguimiento masivo que tiene el piloto argentino, ha añadido un componente mediático adicional. Oakes lo reconoció: “Si hubiera sido cualquier otro el fichado como reserva, sin tantos seguidores y el ruido que eso conlleva, habría sido un poco diferente”.

El equipo Alpine se encuentra en una encrucijada en cuanto a la gestión de sus pilotos. Con cuatro reservas en su estructura –Paul Aron, Ryo Hirakawa, Kush Maini y el propio Colapinto–, la escudería ha optado por una estrategia a largo plazo, buscando tener opciones para el futuro. “Tenemos 900 personas que dependen de nosotros para tomar la decisión correcta”, afirmó Oakes, justificando la necesidad de contar con múltiples alternativas en su alineación. “Ahora tenemos cuatro reservas. Como equipo, necesitamos hacerlo porque es correcto tener la vista puesta en el futuro”.

A pesar de la presión externa, Doohan ha mostrado una actitud resiliente. Oakes destacó la manera en la que el piloto ha manejado la situación y se ha mantenido enfocado en su desempeño en la pista. “Nunca se desanimó. Trabajó muy duro durante el invierno y todo eso contribuyó a obtener el resultado que obtuvo”, aseguró el jefe de Alpine. Sin embargo, también subrayó que en la Fórmula 1 la percepción cambia rápidamente: “Pasas de héroe a cero muy rápido. Tienes que seguir rindiendo y haciendo lo que estás haciendo”.

“Por mi parte lo consolé y le dije: ‘Anda, amigo, volvemos el próximo fin de semana’. Tuvo un gran fin de semana y quería seguir así. Y para nosotros, en el equipo, es realmente bueno. Es fantástico ver la dinámica entre él y Pierre, trabajando con los ingenieros; hacía tiempo que no veíamos algo así”, confesó el jefe de Alpine. Y luego, añadió: “Creo que habría estado muy cerca de Pierre o ligeramente por delante durante todo la carrera, de hecho”.

Oakes también reconoció que los medios han amplificado la situación y que un invierno con pocas noticias en la F1 contribuyó a la atención sobre el caso Doohan. “Fue un invierno bastante tranquilo; aparte del traspaso de Lewis [Hamilton] a Ferrari, todo el mundo buscaba algo sobre lo que escribir. Pero ahora espero darle un par de carreras más para que se asiente un poco”.

En cuanto al futuro inmediato de Doohan, Oakes expresó la necesidad de que el piloto continúe demostrando su capacidad en las próximas carreras, en especial en el Gran Premio de China, una pista que podría presentar desafíos adicionales para los novatos. “China será difícil. No han probado mucho allí. Pero creo que Jack sabe que debe seguir enfocado y trabajando”, comentó.

El director de Alpine insistió en que Doohan tiene que demostrar su talento en la pista, sin depender de la protección del equipo: “No puedo defenderlo todo el tiempo, creo que tiene que hablar en la pista y creo que lo ha hecho”.

Con este escenario planteado, será vital para el futuro de Alpine lo que suceda en la segunda jornada del campeonato, que será este fin de semana en el Gran Premio de China. Vale recordar que la escudería francesa junto a Racing Bulls y Hass, son los únicos que no sumaron unidades para el Campeonato de Constructores. Pierre Gasly culminó en la undécima posición en el GP de Australia.