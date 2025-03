“La nueva pareja de oro”: los detalles del romance de una estrella del tenis y Trinity Rodman, la hija futbolista de la leyenda de NBA

El romance entre Ben Shelton y Trinity Rodman

En las últimas horas, una novedad sacudió al mundo del deporte y el espectáculo en los Estados Unidos. Ben Shelton, una de las figuras de la nueva generación de tenistas y la futbolista Trinity Rodman oficializaron su relación tras la publicación de una fotografía en Instagram. En la imagen, que fue subida por el jugador de tenis junto a otras postales, la pareja aparece en un ascensor mientras Rodman abraza a Shelton y le da un beso en la mejilla.

“He estado enfocado, pero sigo subiendo, aún estoy lejos de mi punto máximo”, escribió el joven de 22 años y más de 1.90 metros de estatura, que incluyó otras imágenes junto a su padre, el extenista profesional Bryan Shelton, y un amigo, posando frente a un jet privado. “La nueva pareja de oro del deporte”, la bautizó Mundo Deportivo.

Trinity es futbolista, tiene 22 años y es hija de la leyenda de la NBA Dennis Rodman, quien marcó una era durante la década del 90 en la mejor liga de básquet del mundo. Tras lo que fue la publicación, la joven reaccionó con un comentario en tono de broma: “Shooter shoot supongo”. La interacción entre ambos ya había despertado rumores de un romance días antes, cuando intercambiaron mensajes en la red social Tik Tok.

Ben Shelton es una de las nuevas atracciones del tenis masculino (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Hay que recordar que el pasado 6 de marzo, Shelton publicó un video con la canción “ILBB2” de GloRilla y Jorjiana, que incluye la frase “Dicen que los shooters tiran, Duke Dennis, qué pasa contigo”. En el clip, el tenista agregó el texto “T qué onda contigo”, lo que llevó a los seguidores a especular sobre un posible mensaje dirigido a Rodman. Un día más tarde, la futbolista publicó su propia versión del video con una frase similar, aumentando los rumores sobre el romance entre los atletas de alto rendimiento.

Rodman, que es jugadora de la National Women’s Soccer League (NWSL), había estado previamente en pareja con el jugador de fútbol americano Trinity Benson, relación que confirmó en mayo del año pasado. La delantera del Washington Spirit es una de las grandes promesas del fútbol femenino estadounidense. Para la opinión pública en EEUU, Trinity es una de las jugadoras del futuro para la disciplina. En 2021, se convirtió en la futbolista más joven en ser seleccionada en el Draft de la NWSL y, en su primera temporada, recibió el premio de Novata del Año.

Un año más tarde, en 2022, firmó un histórico contrato con la franquicia de Washington, convirtiéndose en la futbolista mejor pagada de la liga en ese momento. Además, ha sido convocada regularmente a la selección de Estados Unidos, con la que disputó la Copa del Mundo femenina de 2023 que se disputó en Australia y Nueva Zelanda y en el que las de Norteamérica cayeron por penales ante Suecia luego de igualar sin goles.

Trinity Rodman es una de las nuevas caras del fútbol femenino en los EEUU (AP Foto/Nick Wass, Archivo)

Por su parte, Shelton se consolidó como una de las jóvenes promesas del tenis en USA al alcanzar las semifinales del US Open 2023, siendo el semifinalista masculino más joven de su país en el torneo de Grand Slam desde la actuación de Michael Chang en 1992. Su ascenso en el circuito profesional fue meteórico desde que decidió dejar la universidad para dedicarse al tenis de manera profesional. En 2024, obtuvo su primer título ATP 500 en Tokio y llegó a ubicarse dentro de los mejores 15 del ranking mundial, consolidándose como una de las figuras emergentes del tenis internacional.

Además de su faceta deportiva, Trinity aprovechó su figura para hablar públicamente sobre la complicada relación con su padre, Dennis Rodman. En diciembre de 2024, en el podcast Call Her Daddy, mencionó que su vínculo con el cinco veces campeón de la NBA -en dos ocasiones con los Detroit Pistons y tres anillos con los Chicago Bulls de Michael Jordan- fue difícil. Posteriormente, el especialista defensivo y múltiple ganador de títulos como el mejor rebotero de la competición le pidió disculpas a su hija en una publicación en las redes sociales: “Perdón por no ser el papá que querías que fuera, pero de cualquier manera, lo intenté y sigo intentándolo, y nunca pararé”, escribió el ex basquetbolista.

La relación entre Ben Shelton y Trinity Rodman une a dos figuras emergentes del deporte estadounidense, generando gran expectativa entre sus seguidores de la generación joven que los sigue en sus disciplinas.