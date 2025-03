Quién es el piloto español que llegó al MotoGP con la camiseta de Newell’s y referencias a Maradona

La sorpresa de Alex Rins con Maradona como referente

El piloto español Alex Rins sorprendió a los fanáticos del motociclismo durante el Gran Premio de MotoGP en Termas de Río Hondo. Rins, actualmente parte del equipo Monster Energy Yamaha, llegó al autódromo con una propuesta especial que conectó de manera directa con la cultura local: un casco con un diseño en homenaje a Diego Armando Maradona, ícono del fútbol argentino, y una camiseta de Newell’s Old Boys con el número 10, evocando el paso del astro por el club rosarino.

En el casco, que llevó durante las sesiones del fin de semana, destacan elementos simbólicos que evocan a Pelusa. “Lleva pegado una calcomanía con la imagen de Maradona, un sticker con el número 10 y, en la parte trasera, los colores rojinegros de Newell’s”, detalló el piloto a través de sus redes sociales. Además, incluye la imagen del rostro del astro argentino en un lateral, el número “10” en otro y la leyenda “M10” justo detrás del visor, todo complementado con los logos de los sponsors Monster y la marca Scorpion, que diseñó el casco.

Previamente, Rins arribó al paddock vestido con la camiseta rojinegra de Newell’s, mostrando el histórico número 10 de Maradona en la espalda, lo cual generó sonrisas entre los fanáticos argentinos presentes. “Queríamos hacer algo por ustedes. Esa remera con el número 10 es icónica, así que fue por eso. La idea surgió de una lluvia de ideas y nos pareció que esta iba a ser lo mejor, así que compramos la remera y diseñamos el casco”, expresó Rins en diálogo con Infobae.

Alex Rins se presentó con la camiseta de Newell's

El gesto del piloto no fue casual, sino que buscaba rendir un tributo a la figura de Maradona y a la pasión con la que se vive el deporte en Argentina. Rins reflexionó sobre su homenaje en sus redes sociales, donde explicó: “El legado del Diego en la cultura argentina es innegable. Aquí el deporte se vive con una pasión sin comparación. Los que te quieren, te aman, y los que no, te odian. Este es mi homenaje, no solo a un ícono mundial, sino a esta forma de entender el deporte. ¡Vamo' Argentina!”.

El post de Instagram también incluyó una declaración humorística del piloto de 29 años sobre su original atuendo: “Refachero, alguien que llega al circuito con estilo”, escribió Rins en referencia a su look con la camiseta de Newell’s. Posteriormente escribió: “Espero que disfruten del casco y de la acción en pista de este fin de semana”, causando furor entre sus seguidores y aficionados locales.

Rins, quien compite en el Campeonato del Mundo de MotoGP desde 2017, ya ha demostrado su talento y trayectoria en el mundo del motociclismo. Fue subcampeón mundial en Moto3 en 2013 y Moto2 en 2015. Durante su paso por el equipo Suzuki Ecstar logró consolidarse como uno de los pilotos más regulares, obteniendo el tercer lugar en el campeonato de 2020. En 2023 compitió para el equipo LCR Honda antes de unirse a Monster Energy Yamaha.

El detalle en el casco de Rins

Rins mostró el casco en sus redes

Rins quiso rendirle homenaje a Maradona en Termas