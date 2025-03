El divertido cruce de Colapinto con sus fanáticos en Australia: del “imaginate cuando corra” al “no me mientan”

El encuentro de Colapinto con sus fanáticos en Australia

Durante el Gran Premio de Australia, que marcó el arranque de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y tuvo al McLaren de Lando Norris como ganador, Franco Colapinto participó como primer piloto de reserva de la escudería Alpine. Pese a que el argentino no tiene un rol protagónico como sus compañeros Pierre Gasly, quien finalizó undécimo, y Jack Doohan, quien tuvo que abandonar tras chocar en la primera vuelta, causó furor entre sus fanáticos en el circuito de Albert Park.

El pilarense montó un show en cada encuentro con los hinchas. Uno de los momentos más destacados ocurrió cuando una aficionada le regaló un pequeño muñeco de una cabra, mientras esta le decía “Vos sos el GOAT (Greatest of all time/El mejor de todos los tiempos)“. Sin embargo, el albiceleste sorprendió a los presentes por el aspecto del juguete: ”¿Por qué tiene muchos cuernos? ¿Sos vos o soy yo? Mira boludo lo que me dio... cornudo. ¿Pero cornudo yo?“.

Luego, posteriormente a la finalización de las 58 vueltas del GP, Colapinto se acercó a los fanáticos para poder firmar los últimos autógrafos y sacarse fotos con los presentes. “Te estuvimos esperando todo el día”, le comentó un grupo de fanáticos. No obstante, Franco no les creyó: “¿Tanto me estuvieron esperando? Dale, si estuvieron viendo la carrera. Recién vinieron, no me jodan. No me mientan a mí“. Al mismo tiempo, el piloto le mandó un saludo a otro fan mediante un video: ”Nachito, un abrazo muy grande. Aguante Boca, Nacho, vamooo".

El show de Colapinto en Australia

De hecho, el argentino se cruzó un aficionado con la camiseta del conjunto Xeneize, la cual el joven de 21 años firmó. “¿Qué hacen en la costa de Australia? ¿Cómo llegaron?“, les preguntaba el pilarense a los argentinos que se acercaron a la zona del circuito. ”Te vinimos a ver a vos“, fue la respuesta que dijeron entre risas. “¿Solo para eso? Qué placer. Encima ni corrí, imagínate cuando corra”, contestó. En cambio, en otro intercambio, una seguidora le gritó que estaba realizando un buen trabajo. “Pero si no hice nada”, aclaró entre risas el piloto.

Por su parte, al igual que el jueves, Colapinto se acercó al público con galletitas para compartir. “Les hicimos una publicidad este fin de semana... Agarrá boludo. ¿Quién más? ¿Quién más? Cometela, dale”, comentaba el piloto entre los aficionados mientras las repartía. Esta acción ya había ocurrido días atrás. La usuaria de X (antes Twitter) @soyFLOPIMO, una argentina que se encuentra en Melbourne trabajando en el circuito, se había acercado con la “misión” de entregarle al corredor un paquete de galletitas para que deguste junto a sus mates. “Gracias por representarnos también”, soltó Florencia mientras Franco grabó un video en el que mostraba que se guardó dentro de una bolsa las famosas galletitas.

Luego, el deportista subió a su cuenta de Instagram un video en el que se lo ve repartiendo los bizcochos rellenos de chocolate a otros fanáticos que se arrimaron en búsqueda de un autógrafo o una foto. “No me dejaron ni una. Había hambre parece”, escribió el joven. Florencia, al enterarse de lo acontecido, se rió de la situación al escribir “Le regaló las Timtam a los fans el HDP!! jajajaj LPM”.

El comentario de Franco Colapinto en la publicación de Instagram de Alex Albon

Además de su recorrido junto a sus seguidores, Colapinto aprovechó para destacar la gran tarea de su anterior compañero de equipo. “¡¡¡Qué carrera!!! Supermanejo durante todo el fin de semana, se merecen este resultado”, le comentó Colapinto a Alex Albon, quien fue su ladero en Williams y finalizó en el quinto lugar en el Gran Premio de Australia. Anteriormente, ya había tenido un encuentro con James Vowles, director de la escudería británica y quien le dio la oportunidad al argentino de disputar nueve carreras en 2024.

Allí, cuando fue al stand de Williams para saludar a los integrantes de su ex equipo, se reencontró con el “Tío James”, con quien protagonizó un gracioso momento que quedó retratado bajo el lente del fotógrafo Kym Illman. “JAMES NO ES FAN DEL MATE. Franco Colapinto se empeñó en que James Vowles probara su bebida favorita, el mate. El mate es una infusión argentina y aquí puedes ver la reacción de James al probarlo. No creo que salga corriendo a comprarlo. Yo lo probé y tampoco me gustó”, escribió el profesional en su cuenta de Instagram. A su vez, el fotógrafo subió un hilo de imágenes del jefe del team con sede en Grove, donde por sus gestos pareciera no estar del todo contento con el sabor del mate que le convidó el pilarense.

Por su parte, también pasó por las instalaciones de la escudería MP Motorsport, donde el pilarense corrió en la Fórmula 3 y Fórmula 2. No obstante, las especulaciones indican que Colapinto tenía prohibido por parte de Alpine hablar con la prensa. Todo esto en medio de los rumores que posicionan al argentino como reemplazante de Doohan en la butaca titular, ya que la continuidad del australiano dependería de su rendimiento en las primeras cinco carreras. Mientras tanto, Franco esperará desde su lugar como piloto de reserva, al mismo tiempo que ya tiene confirmado su viaje al próximo Gran Premio de la Fórmula 1, el cual se disputará en China.