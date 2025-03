Es argentina, trabajó en el armado del circuito de la F1 en Australia y sorprendió a Franco Colapinto

La argentina Florencia Moreno dio la vuelta al mundo y hace unos meses viajó a Australia con una visa Working Holiday, que es un permiso para jóvenes que quieran trabajar y trasladarse al extranjero por un período de tiempo determinado. La chica es amante de la Fórmula 1 y no dudó un instante cuando se enteró de una oportunidad laboral en el circuito urbano del Albert Park en Melbourne, sede de la primera fecha de la temporada.

Aplicó para poder trabajar en el armado del escenario que comenzó hace tres meses. En las últimas horas comenzó a cumplir el sueño de conocer personalmente a los pilotos de F1 y este jueves sus videos y fotos fueron virales, en especial cuando le pudo darle un regalo a Franco Colapinto.

”Este trabajo lo conseguí en un grupo de WhatsApp por medio de un amiga y apliqué. Soy asistente general, tengo que ayudar en la construcción de todo. En estos días armé los boxes de hospitality”, contó en una entrevista con Carburando.

Florencia con Franco Colapinto y otros argentinos en el Albert Park de Melbourne (Crédito: @soyFLOPIMO)

“Hace tres meses, o sea, todo el armado del Gran Premio tiene tres meses y el desarmado dura un mes. Lo que me impactó mucho fue cuando conocí el Albert Park, cuando apenas llegué, no había nada y todo lo que vemos en el Gran Premio lo construyen desde cero”, explicó.

”El único requisito para este trabajo era tener una white card que es como una certificación que te permite trabajar en lugares de obra. Cuando me llamaron para trabajar me dijeron, ¿tenés white cards? ‘Sí, sí’, dije, pero era mentira. Así que esa misma tarde fui al lugar donde hacés la white card. Me estudié unas preguntas ya que te hacen como un mini examen. Lo rendí, me dieron la white card y ahí al otro día empecé a trabajar”, comentó.

Los días pasaron y mientras hizo tareas generales en el armado del escenario, fue compartiendo fotos en sus redes sociales donde se la ve trabajando. El miércoles comenzaron a llegar los pilotos y ella aprovechó para sacarse fotos. Entre las que publicó se la ve con Charles Leclerc (Ferrari), Alex Albon (Williams) y Liam Lawson (Red Bull).

Florencia con Charles Leclerc y Alex Albon (Crédito: @soyFLOPIMO)

Este jueves logró hablar con Colapinto y fue en una zona por donde pasan todos los pilotos. Está ubicada entre el estacionamiento y los boxes. El corredor bonaerense se sorprendió por el regalo: unas galletitas conocidas en Australia, las cuales convidó a otros fanáticos. El pilarense se sacó fotos con la gente, charló con ellos e interactuó con su habitual simpatía.

Franco suele retroalimentarse con el público y en especial si son argentinos. “Sos lo más”, le dijo Florencia y Colapinto le respondió: “No, ustedes son lo más grande. Vinieron hasta acá”. El ida y vuelta se puede ver en el video que la joven publicó.

“Tengo 31 y en Argentina trabajaba en tecnología. Soy licenciada en marketing y trabajaba como Data Analyst en varias empresas allá en Argentina. Y bueno, en fin, la visa de Australia es hasta los 30, así que antes de cumplir 30 dije ‘bueno, basta, me voy para vivir la experiencia’ y así que acá estoy, en Australia, trabajando en el Gran Premio”, concluyó Florencia, que trabajó en un lugar en el que todos los amantes del automovilismo querrían estar y se dio el gran gusto de conocer a los corredores.