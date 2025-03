El periodista Guillermo Salatino recuperó el dinero que le robaron en una estafa virtual: “Gracias por solucionarme el mal trago”

El periodista Guillermo Salatino cayó en una estafa telefónica

Durante los últimos días, el periodista Guillermo Salatino atravesó un episodio cargado de tensión, cuando describió la estafa que había sufrido al caer en una falsa publicidad de descuento. El histórico analista de tenis, de 79 años, fue víctima de una trampa virtual, que consistió en un engaño por el que le terminaron hackeando la cuenta bancaria en la que cobra habitualmente su jubilación.

El mes pasado, cuando observó el faltante de su cuenta bancaria, el cronista de Radio La Red había dado detalles de lo sucedido en una entrevista brindada a Telefe. Según sus palabras, él vio una publicidad en las redes sociales que lo impulsó a llamar al número de teléfono que difundían con el fin de conocer detalles sobre un sustancial descuento.

El periodista cuenta con cuatro cuentas bancarias, pero los estafadores lograron entrar a la que tenía reservada para percibir su jubilación: “Una es de jubilado, otra de la facultad que doy clases y dos que tuve toda la vida, que ya no tienen sentido porque estoy jubilado. Pero bueno, por fiaca o vaya a saber por qué, uno no las cancela, pero las tengo. Pero en la de jubilado, que antes de ayer me fijé y tenía $500.000, poca plata, que es lo normal en una cuenta de jubilado, no sé por qué cobré el doble. Yo me di cuenta sin querer que tenía mucha plata, muchísima para lo que estoy acostumbrado, para esa cuenta de jubilado. Tenía $1.800.000″, detalló.

Estas personas que le hicieron el “cuento del tío” digital también intentaron sacar un crédito desde su cuenta en el Banco Nación: “Los tipos a los dos minutos ya habían cerrado la cuenta. Me dijo el gerente del banco que se pasan la plata y desaparecen. Se mete en una nube y esa plata no se ve más. Además me sacaron un crédito de 4 millones y medio de pesos que nunca pedí ni nunca tuve en el banco donde cobro la jubilación. No habrán cobrado nada, supongo, porque yo jamás pedí ni tuve un crédito”, detalló en aquel entonces.

Fueron días de incertidumbre y angustia. Pero en las últimas horas, a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Salata celebró que pudo reestablecer los montos que le sustrajeron de manera ilegal. “Esta vez es una gran noticia. Así como me lamenté porque me estafaron en casi 2 millones de pesos debo agradecer a Horacio Muñiz especialmente, ejecutivo del ICBC, uno de los bancos de donde me sacaron la plata, realizó la gestión ante Mercado Libre que fue a dónde había sido depositada la totalidad del ICBC y los 1.800.000 del Banco Nación, recuperó la totalidad y hoy me lo depositaron”, subrayó.

“También reconocer y agradecer a los ejecutivos del Banco Nación que estaban dispuestos a devolverme la totalidad y se ocuparon y preocuparon por lo sucedido . Muchas gracias por solucionarme este mal trago. Gracias”, concluyó.

El posteo de Salatino

En diálogo con este medio, el periodista había realizado una profunda reflexión sobre lo sucedido: “La plata no me importa, porque por suerte yo estoy solo y tengo resto, pero hay gente que no puede comer, no puede mandar a su chico al colegio y que le están cagando la vida. Es lo que pasa en este país, que no podés vivir tranquilo ni con buena fe. Eso es lo que me calienta y la impotencia de no poder hacer nada y que te haga sentir un boludo. La plata no me sobra, pero sigo comiendo igual”.

Salatino es egresado de la escuela del Círculo de Periodistas Deportivos, trabajó en diversos medios gráficos, radiales, televisivos y electrónicos. Cubrió más de 400 torneos internacionales de tenis (contabilizando unos 145 Grands Slam), transformándose en uno de los periodistas que más campeonatos de esta disciplina vivió en el mundo. Esta vez, le tocó sufrir uno de los delitos más frecuentes, como la estafa. En medio de la bronca por lo sucedido, había dejado un mensaje que repercutió en el ambiente deportivo: “Llegás a los 80 años y creés que te la sabés todas y en realidad sos un ganso porque en cualquier momento te agarran distraído con problemas personales y la cabeza en otro lado. Eso es lo que me pasó”. Hoy, aquel mal trago es parte del pasado.