La travesía solidaria de Marcos Di Palma: 700 km en 48 horas para ayudar a las víctimas de la tragedia de Bahía Blanca

Ayuda de Marcos Di Palma a los afectados por el temporal en Bahía Blanca

El sur de la provincia de Buenos Aires vive momentos de profunda crisis tras el violento temporal que azotó la ciudad de Bahía Blanca durante la madrugada del pasado viernes. El fenómeno climático dejó un saldo trágico con personas fallecidas, miles de familias evacuadas y cientos de vecinos que no han podido contactar con sus seres queridos.

En medio de esta emergencia, diversas organizaciones han lanzado campañas solidarias para asistir a las familias afectadas, quienes enfrentan pérdidas materiales y condiciones de vulnerabilidad extrema.

Conmovido por la devastación, el ex piloto Marcos Di Palma organizó una caravana solidaria con el objetivo de llevar donaciones a los damnificados. “Ver la destrucción de toda esa ciudad, ver esos padres que perdieron a sus hijos, a la gente que perdió todo. La miré a mi mujer y le dije: Algo tenemos que hacer”, había relatado el ídolo popular en un video publicado en sus redes sociales, donde anunció la iniciativa.

El ex corredor, reconocido por su carisma, puso su camión a disposición y, con la colaboración de la Asociación de Turismo Carretera (ACTC), inició el viaje el miércoles en horas de la mañana. Partiendo desde Arrecifes, su ciudad natal, tomó la Ruta 51 en dirección a la zona afectada.

El recorrido incluyó paradas en diversas localidades como Carmen de Areco, Chivilcoy, 25 de Mayo, Saladillo, Tapalqué, Azul, Benito Juárez, Adolfo González Chaves, Chillar y Tres Arroyos, donde los habitantes se organizaron para entregar productos de primera necesidad. Entre los artículos recolectados figuran alimentos no perecederos, agua potable, artículos de limpieza, frazadas, colchones, papel higiénico y alimento para animales.

Para coordinar la recolección, el Loco estableció contacto con cuerpos de bomberos voluntarios de cada localidad. “Voy a pasar igual, pero el camión ya está lleno. Veré si algún camionero se suma”, comentó en un diálogo con TN antes de iniciar su recorrido, al advertir que la cantidad de donaciones superó la capacidad de su vehículo.

Además, Marcos Di Palma enfatizó que su iniciativa es completamente independiente y sin vinculación política. “Le voy a llevar las donaciones a la gente, no a los políticos”, aseguró.

El temporal que azotó Bahía Blanca el pasado fin de semana dejó un saldo de numerosas víctimas fatales, cientos de evacuados y graves daños materiales en la ciudad. Diversas instituciones y entidades deportivas también han impulsado campañas solidarias para asistir a los afectados.

La últimos datos sobre la situación de la ciudad bonaerense, indicaron que las personas evacuadas descendieron a 963 y el total de personas fallecidas se mantiene en 16. Además, la distribuidora energética EDES (Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A) informó que el servicio se reestableció en un 65% en diferentes puntos de la ciudad.

En lo que respecta a la salud, se duplicará la cobertura del programa Remediar, se reforzará la vacunación y se incorporará un Centro de Salud Móvil. A su vez, los hospitales y centros de salud municipales ya operan con horarios específicos, en un lapso que va desde las 9 hasta las 17 horas. La recepción donaciones, como alimentos no perecederos, velas, productos de limpieza e higiene personal, entre otros productos, continúa abierta.

Luego de la decisión del intendente Federico Susbielles, de decretar estado de duelo por 72 horas, el Municipio anticipó que este lunes no habrá actividad administrativa y sugirió a la Corporación del Comercio, Industria y Servicios, la Cámara de Comercio y la Unión Industrial de Bahía Blanca, que aquellos empleados que no puedan asistir a sus puestos de trabajo, no se les descuente el día.