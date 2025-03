El dramático relato del coach de Franco Colapinto sobre el trágico temporal en Bahía Blanca: “Es una película de terror”

Lucas Benamo junto a Franco, el día que se subió por primera vez a un monoposto (@lucasbenamo)

Bahía Blanca atraviesa una emergencia por las lluvias e inundaciones que dejaron 16 muertos y cerca de 100 desaparecidos. La ciudad bonaerense sufrió este viernes la caída de 300 milímetros en doce horas y esta crisis generó una cadena solidaria promovida por los bahienses y uno de ellos encabezó la movida el mismo viernes, cuando comenzó la tormenta. Se trata del piloto Lucas Benamo, campeón de la Fórmula Renault en 2005 y que hoy se dedica a entrenar a jóvenes talentos. Es un rol que cumple desde hace algunos años y a su cargo estuvo Franco Colapinto.

Su relato sirve para conocer detalles sobre cómo la están pasando los bahienses. “Es la peor tragedia en la historia de Bahía Blanca. Es una película de terror lo que vivimos. Fue tremendo. Llovió 300 milímetros en un día y es más de lo que llueve en todo un año. Cuando la gente quiso acordarse, tenía el agua en la cintura”, le cuenta a Infobae.

La situación es delicada y los coletazos se sienten: “Ayer hubo una tormenta de viento y lluvia y estaban todos asustados. Hay gente todavía durmiendo en carpas en los techos porque las casas están inhabitables. Sinceramente, es una pesadilla lo que estamos viviendo todos los bahienses. Todos tenemos un conocido que perdió todo. Esto es lo más triste que viví en mis 40 años de vida“.

Es el segundo golpe fuerte que recibe Bahía Blanca en un año y tres meses, luego de la tormenta de viento sufrida en diciembre de 2023. “Los bahienses venimos muy golpeados desde 2023, cuando tuvimos una tormenta muy fuerte que destruyó la ciudad. Una vez que se había empezado a acomodar, ahora nos vuelven a pegar esta trompada noqueadora que fue esta inundación”, subraya.

Franco Colapinto el día que probó un auto de Fórmula 3 Sudamericana en 2018. Fue acompañado por Lucas Benamo y estuvieron junto a Rubens Barrichello y su hijo Dudú (@lucasbenamo)

El estado de alerta no cesa y plantea que “estamos preocupados porque hay muchos desaparecidos y las cifras se van a disparar. Hay muchísima gente que en los barrios aledaños a la ciudad todavía tiene mucha agua, como Ingeniero White y General Cerri. La ciudad está en un 40 por ciento en ruinas. No sé cuántos años vamos a tardar en volver a reconstruir Bahía Blanca.”

En estos casos siempre hay historias para rescatar y Benamo cuenta que “hay un chico conocido en la ciudad que tiene una panadería. Sacó una moto de agua y se puso con otro chico a rescatar gente. Rescataron un barrio entero. A abuelos que si no se hubieran ahogado. Él perdió su panadería, pero fue y ayudó”. También resaltó el valor de “unos chicos que se metieron bajo la tormenta a sacar abuelos de un geriátrico que quedó devastado. Todos están ayudando y se armaron escuadrones en los barrios para ayudar”.

“Lamentablemente los hospitales más grandes de Bahía se inundaron, como el Italiano, el Hospital Penna y la Maternidad del Sur. Ni hablar de neonatología y toda la maquinaria que se echó a perder, así que estamos tratando de conseguir todo lo que se pueda para que el tema sanitario se vuelva a poner de pie”.

Explica que “los especialistas dicen que 300 milímetros en tan pocas horas no hay ninguna ciudad que lo pueda aguantar. Pero obviamente Bahía está un poco relegada en obras de infraestructura, como todas las ciudades argentinas. No soy ingeniero ni tengo palabra autorizada para hablar, pero bueno, hay obras hídricas que no se han hecho. Bahía tiene cerca el mar y un arroyo”.

Marcos Di Palma mandó su camión que aún recorre ciudades bonaerenses recolectando víveres. Mañana llegará a Bahía Blanca

Aunque, en este delicado momento, rescata que “Bahía Blanca es una familia entera. Nos dimos cuenta de eso. Hay una solidaridad entre vecinos sideral. Nosotros tratamos de ayudar a los vecinos y por supuesto estamos muy agradecidos por la movida que hubo en toda Argentina. Es impresionante todo lo que se consiguió”.

En esa red de ayuda, el ambiente del automovilismo nacional dijo presente y Lucas está en contacto directo con Marcos Di Palma, quien mandó su camión lleno de víveres que se recolectaron desde su querida Arrecifes, pasando por otras ciudades bonaerenses. El transporte llegará este viernes a Bahía Blanca. “Estoy hablando con Marquitos y el camión llegará mañana. También con Carlitos Okulovich (piloto), que mandó su motorhome desde Misiones y se puso el trabajo al hombro para dar una mano”, destaca. Entre esas movidas se sumaron las colectas de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) y la que están haciendo los responsables del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez, que reciben donaciones en el ingreso principal, donde está el arco.

Benamo informa que lo que más se está necesitando son “frazadas, colchones, alimentos no perecederos, artículos de limpieza, lavandina, detergente; todo lo que es para sanear. Como pasó en Valencia con la DANA, cuando baja el agua empiezan las enfermedades, por eso necesitamos medicamentos, pañales e higiene para el personal en los hospitales”.

La acción solidaria de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC)

En este momento complicado, Lucas resalta que “es un orgullo ser de Bahía Blanca. Somos resilientes y estamos acostumbrados a estas cosas. Siempre nos costó el clima, que muchas veces no es favorable en la ciudad. Gracias a todos los rincones de Argentina que nos están dando una mano. Espero que esto sirva para unir a los políticos, que nos ayuden y que pongan la plata que hay que poner para reconstruir la ciudad”.

Luego de ganar aquel título en la Fórmula Renault hace dos décadas, Benamo corrió en TC 2000 pero, al no tener presupuesto para poder seguir compitiendo, se retiró con 31 años y sufrió depresión. Se reinventó y es uno de los pioneros en el país en el coaching de pilotos.

Estuvo a cargo de Franco Colapinto y fue su mentor. Es considerado un hermano de la vida para el piloto de reserva de Alpine en la Fórmula 1. Hoy Lucas Benamo sigue trabajando con jóvenes talentos argentinos que corren en Europa, pero está comprometido con lo que pasa en su ciudad. Como todos, espera que Bahía Blanca pueda recuperarse de este durísimo golpe.