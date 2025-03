El inesperado gesto de Marcelo Bielsa con la Selección Sub 17 de Argentina que se prepara para el Sudamericano

La delegación de la Selección Argentina Sub 17 arribó a Montevideo para disputar dos compromisos amistosos frente a Uruguay, en el marco de su preparación para el Sudamericano de la categoría que se desarrollará en Colombia. Los partidos se jugarán el martes y el jueves por la mañana en el Complejo Celeste, sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Tras su llegada a la capital uruguaya, el plantel dirigido por Diego Placente se instaló en el hotel donde lleva adelante la concentración y por la tarde realizó su primera práctica en el predio charrúa. Pero antes del inicio del trabajo, el técnico rosarino Marcelo Bielsa se acercó para saludar al cuerpo técnico albiceleste liderado por el ex lateral de Argentinos Juniors y River Plate.

Fue un gesto del Loco con el ex futbolista y los juveniles del combinado criollo. Ambos compartieron varias estadías cuando el legendario entrenador había convocado a Placente cuando estaba al frente del elenco nacional, entre 1999 y 2004.

Según informó el sitio oficial de la AFA, el entrenamiento comenzó con una entrada en calor a cargo del preparador físico Enrique Cesana, mientras que los arqueros trabajaron por separado bajo las órdenes de Fernando Escobar. Luego, los jugadores realizaron ejercicios de definición, una práctica de fútbol en espacios reducidos y finalizaron con labores de pelota parada.

Argentina disputará el primer amistoso ante Uruguay este martes a las 10 (hora local), en un duelo que servirá como prueba para ambas selecciones en su planificación para la competencia.

Cabe recordar que el calendario para el Sudamericano Sub-17, que se hará en territorio cafetero (en el estadio Jaime Morón de Cartagena, y el Jaraguay de Montería), se fijó con la participación de los 10 equipos de la Conmebol.

El certamen comenzará el 27 de marzo. Después de 32 años, el campeonato juvenil regresará a Colombia, tras la edición de 1993 que se jugó en Armenia, Tuluá y Pereira, en la que los anfitriones salieron campeones en un cuadrangular final al que habían accedido Chile, Argentina y Brasil, que dio la clasificación al Mundial de la categoría de Japón.

Para la edición de 2025, el Sudamericano Sub-17 tendrá su primer encuentro en el estadio Jaraguay de Montería, con los partidos del Grupo A que serán Perú ante Paraguay, a las 16:30 (hora local), y Colombia contra Chile (a las 19), mientras que Argentina quedará libre en la primera fecha.

Por su parte, el Grupo B, comenzará su acción el 28 de marzo en Cartagena, en el estadio Jaime Morón, donde Bolivia debutará con Venezuela y luego se dará el clásico de Brasil y Uruguay (Ecuador comenzará su participación a partir de la segunda jornada).

El Sudamericano Sub 17 tendrá 28 partidos en dos ciudades y terminará el sábado 12 de abril, con el último partido de la clasificación al Mundial de Qatar.

A diferencia del Sudamericano Sub 20 que se disputa en Venezuela, el campeonato Sub 17 tendrá un sistema de competición distinto a como se venía jugando en los últimos años, priorizando no solo la competencia, sino repartir de manera equitativa los siete cupos al mundial juvenil.

La primera fase será de dos grupos de cinco equipos, de los cuales, los dos primeros de cada zona clasificarán a la Copa del Mundo y accederán a la fase por el título, con dos llaves de semifinales y luego la gran final en el estadio Jaime Morón de Cartagena.

Para los seleccionados que se ubiquen en el tercer y cuarto puesto de los grupos, pasarán a lo que se llama una ronda de Playoffs, en el que se enfrentarán en dos series, sus vencedores tendrán cupo al mundial y los perdedores jugarán un encuentro por el último boleto.

El aumento de la cantidad de clasificados por Conmebol se debe a que la FIFA tendrá 48 participantes en el Mundial Sub 17, que desde 2025 se hará anualmente hasta 2029 en Qatar, con el objetivo de que crezca la base de jugadores jóvenes en el país y tengan mayor acompañamiento a nivel de selecciones. Brasil es el máximo ganador del torneo con 13 conquistas.