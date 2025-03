El contundente mensaje del DT del Chelsea sobre Enzo Fernández: “Si no lo hace, lo saco”

El pasado fin de semana, el Chelsea logró un triunfo clave ante Leicester City por la mínima diferencia en Stamford Bridge y escaló a la cuarta posición de la Premier League, asegurándose momentáneamente un lugar en la próxima Champions League. El español Marc Cucurella fue el autor del único tanto del encuentro, mientras que el argentino campeón del mundo Enzo Fernández se lució con el brazalete de capitán y tuvo una destacada actuación que coronó con la asistencia magistral hacia el defensor ibérico.

El duelo, que estuvo marcado por la falta de intensidad del equipo dirigido por Enzo Maresca, tuvo su punto de quiebre a los 15 minutos del complemento. Fue cuando el ex River Plate, con un pase preciso, habilitó a Cucurella, quien definió con un potente remate desde fuera del área para vencer al arquero Mads Hermansen. El gol trajo alivio a los hinchas londinenses, que hasta ese momento habían manifestado su descontento ante la falta de verticalidad del equipo.

En la primera mitad, el Chelsea desperdició una oportunidad clara cuando Cole Palmer falló un penal que parecía convertir en héroe a Hermansen. Sin embargo, el elenco local mantuvo el control del juego con una posesión dominante, aunque sin demasiada profundidad.

En este sentido, el técnico italiano fue contundente en la conferencia de prensa posterior al partido, al defender el estilo de juego de sus dirigidos. “Enzo Fernández sabe que si no pasa hacia atrás, lo cambio. Y si el arquero juega largo, también lo saco”, afirmó, dejando en claro su filosofía basada en la posesión y el control de la pelota, más allá de las exigencias del público.

El volante con pasado en el Millonario, Defensa y Justicia y Benfica se mostró cómodo con el liderazgo dentro de la cancha. Además de su asistencia, probó en varias ocasiones con remates de media distancia y protagonizó una acción individual en el cierre del compromiso que pudo ampliar la ventaja, pero Hermansen le ahogó su grito.

Con este resultado, el Chelsea llegó a los 49 puntos y supera por dos unidades al Manchester City, metiéndose en la pelea por la clasificación a la Champions League de la temporada venidera. El próximo desafío del conjunto londinense será el choque de vuelta ante Copenhague por los octavos de final de la Conference League, tras la victoria conseguida por 2 a 1 en Dinamarca.

Cabe recordar que en el plano personal, Enzo Fernández aprovechó la victoria para compartir un momento con su familia en el césped de Stamford Bridge. Junto a su pareja, Valentina Cervantes, y sus hijos Olivia y Benjamín, el mediocampista argentino mostró signos de estabilidad tras un periodo de rumores sobre la ruptura amorosa.

Fue la primera imagen que posteó Enzo junto a Valentina en el coqueto estadio británico tras su reconciliación. Ambos venían sugiriendo a partir de una serie de publicaciones en redes sociales que volvieron a ser una familia unida.

Cabe señalar que hace algunos meses se habían separado, en una noticia que generó revuelo en el país. Incluso, la joven dejó Londres post ruptura junto a los pequeños hijos de ambo. No obstante, Valentina siempre se mostró confiada con que algún día iban a volver a estar en pareja. “Cuando le llevé a los nenes por Año Nuevo, ahí pudimos hablar. Creo que, mientras haya amor, nosotros somos una familia. Somos muy jóvenes, nuestros hijos son muy chicos y mientras haya amor y una buena charla, no hay nada que no se pueda arreglar”, explicó en un móvil con el programa Desayuno Americano (América). Así las cosas, la pareja se reconcilió finalmente.