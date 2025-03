Briatore volvió a hablar de la competencia entre Colapinto y Doohan en Alpine: “Busco pilotos rápidos”

Flavio Briatore habló sobre la puja entre Doohan y Colapinto

La Fórmula 1 está a punto de comenzar un nuevo calendario con muchos cambios de pilotos en la grilla y varias escuderías con expectativas reales de pelear el campeonato, pero de todos modos uno de los focos de atención sigue estando en una circunstancia hipotética: la chance de que Franco Colapinto reemplace a Jack Doohan en la butaca titular de Alpine a lo largo de la temporada.

El tema, que tiene un foco de interés fuerte en Sudamérica por tener al piloto argentino como protagonista, también estuvo en el ojo de la entrevista que un medio alemán especializado le realizó a Flavio Briatore, el líder del team.

“Su segundo conductor es Jack Doohan. Pero también hay rumores persistentes de que quiere dejar que su piloto reserva Franco Colapinto corra este año”, le platearon en la nota de F1-Insider. “Todo el mundo busca talentos. Sólo así se puede ganar el Campeonato del Mundo, porque ellos marcan la diferencia. Así que busco pilotos rápidos que puedan ganar carreras. Al final, el cronómetro decide: tik, tok, tik, tok. Mi responsabilidad es buscar a los mejores. Pero no soy un asesino”, afirmó el Tío Flavio, que terminó dando así la respuesta que tituló la entrevista a pesar de que allí tocó diversos temas, incluyendo la salud de su viejo protegido Michael Schumacher: “Tuve algunas reuniones con Corinna Schumacher el año pasado. El destino de Michael me rompe el corazón”.

Otra de las pistas que dejó a lo largo de la nota fue que eligió destacar el rendimiento de Pierre Gasly, pero no hizo foco en Doohan, alimentando aún más esos rumores de salida: “Si todo el mundo se une, podemos llegar a lo más alto con nuestras propias fuerzas en 2026 y luchar por el título en 2027. La base del éxito sigue siendo la misma que entonces en Benetton con Michael y en Renault con Fernando. Incluso conservo mi antigua oficina. Pero primero he tenido que volver a despertar al personal. Mi primera impresión cuando llegué a Enstone fue que unas cuantas personas estaban construyendo un coche, pero no les interesaba si el coche era rápido. Ahora ha vuelto la pasión. Y Gasly es un gran piloto. No lo conocía antes, pero ha hecho un gran trabajo hasta ahora”.

"Gasly es un gran piloto", dijo Briatore

El empresario italiano de 74 años también protagonizó una entrevista con la revista francesa Auto-Hebdo y, en uno de los anticipos que se conocieron, hizo referencia al rendimiento del A525 que Alpine pondrá en pista esta temporada y que ya mostró en los tests de Bahréin: “La impresión era buena, pero los datos aún tenían que confirmarlo. Cuando volvimos a Enstone, miramos los datos en todas direcciones y llegamos a la conclusión de que este año podíamos luchar por la P5 en el Campeonato de Constructores. Comparado con el año pasado por estas fechas, es más que un gran paso, es un mundo de diferencia. Cuando llegué, una de las primeras cosas que dije fue que teníamos que superar a Aston Martin y luchar por el 5º puesto. También tendremos que adelantar a Williams, pero hoy sabemos que ese objetivo es posible. Estuve dos días en Bahréin y, tanto en los stints largos como en las vueltas rápidas, fuimos competitivos. Prácticamente hemos conseguido en la pista lo que pensábamos cuando aún estábamos en nuestros despachos”.

La amenaza que representa Colapinto para Doohan y la distancia de tiempos que tuvo el australiano con Gasly durante los tests de prueba son tópicos que se tornaron habituales durante las últimas semanas, con diversas voces refiriéndose a estos hechos como Ralf Schumacher o el ex ingeniero de Kimi Raikkonen, Julien Simon-Chautemps. De todos modos, las palabras –en parte– llegarán a su fin este fin de semana cuando se ponga en marcha el Gran Premio de Australia por la 1ª fecha del calendario de F1.

Uno de los puntos de debate será el rendimiento de Doohan en comparación con Gasly