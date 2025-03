La contundente frase sobre la diferencia de tiempos entre Gasly y Doohan en las pruebas de Fórmula 1: “Está claramente por delante”

Pierre Gasly y Jack Doohan serán los pilotos titulares de Alpine al inicio de la temporada (Reuters/Andrew Boyers)

Las recientes declaraciones de Julien Simon-Chautemps, ex ingeniero de Kimi Räikkönen en Alfa Romeo, han intensificado los debates sobre la situación de Alpine en la Fórmula 1. En un diálogo con un podcast de The Race, el ingeniero analizó el desempeño de los equipos en la pretemporada y señaló una clara diferencia entre Pierre Gasly y Jack Doohan dentro de la escudería francesa.

“Puedes comparar la degradación de los neumáticos, puedes comparar un montón de parámetros diferentes. Y lo que salió de eso es que McLaren está por delante, muy claramente seguido de cerca por Red Bull. Luego tienes a Mercedes y Ferrari muy cerca uno del otro. En realidad, en ritmo de clasificación, están muy cerca de Red Bull. Son muy rápidos, pero sufren mucho con los neumáticos. Ferrari, por su parte, está ahí, aunque no ha mostrado el ritmo de McLaren, pero seguro que estará en la pelea”, comenzó su relato. Y luuego, añadió: “La gran sorpresa de la prueba fue Alpine. Fueron sistemáticamente P5, así que por delante del pelotón. Y también confirmamos que Pierre Gasly está claramente por delante de Doohan, especialmente ahora. Quiero decir, hay una gran diferencia en términos de tiempo por vuelta”.

Estas declaraciones han tomado gran repercusión en la antesala del inicio de la temporada, sobre todo porque el futuro de Doohan en Alpine está bajo escrutinio. Se especula que el piloto australiano solo tiene garantizadas cinco carreras para demostrar su valía y que, en caso de no obtener resultados satisfactorios, podría ser reemplazado por el argentino Franco Colapinto, quien es uno de los cuatro pilotos reserva de la escudería.

Flavio Briatore, asesor clave de Alpine, no disipó los rumores en su momento cuando en una entrevista con Le Parisien declaró: “Comenzaremos el año con Pierre y Jack, puedo garantizarlo. Después de eso, veremos a medida que avance la temporada”. Su mensaje dejó abierta la posibilidad de cambios en la alineación si el rendimiento de Doohan no es el esperado. “Si hay un piloto que no progresa, que no me aporta resultados, lo cambio. En la F1 no se puede ser emocional”, sentenció el italiano, reforzando la idea de que el margen de error es mínimo.

A estas declaraciones se sumó la opinión de Ralf Schumacher, ex piloto de Fórmula 1, quien incluso planteó que la permanencia de Doohan podría depender exclusivamente de su desempeño en la primera carrera de la temporada. “Si el chico no rinde bien, probablemente tampoco fue muy fuerte en la prueba, [pero] por lo que he escuchado, pasará bastante rápido”, comentó en el podcast Backstage Boxengasse. “Flavio lo sabe, todo podría acabarse después de Australia. Ahora no tiene mucho futuro”.

El primer Gran Premio de la temporada será clave para el australiano, no solo por su desempeño en pista, sino porque tendrá a Colapinto siguiendo de cerca cada movimiento. Alpine confirmó que el piloto argentino será su reserva principal para la primera carrera, lo que añade presión adicional sobre Doohan.

La escudería francesa, en las últimas horas, anunció a un cuarto piloto reserva: Kush Maini, de 24 años y originario de Karnataka, India. Los otros, además del argentino, son Paul Aron, quien fue tercero en la Fórmula 2 en 2024 y el campeón del Mundial de Resistencia Ryo Hirakawa.

El contexto dentro de Alpine es claro: la competencia interna está al máximo y las oportunidades se reducen a los resultados. La pretemporada dejó en evidencia la diferencia de rendimiento entre Gasly y Doohan, lo que ha provocado que las especulaciones sobre un posible reemplazo sean cada vez más fuertes. Con Briatore al mando de las decisiones deportivas, no parece haber margen para la paciencia.

La presión sobre Doohan es evidente y el debut en la temporada será determinante para su continuidad en la Fórmula 1.