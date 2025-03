La sentencia de un histórico de la Fórmula 1 sobre el debate entre Doohan y Colapinto en Alpine: “No tiene mucho futuro”

Franco Colapinto comenzará el 2025 como piloto reserva en Alpine

El futuro de Jack Doohan en Alpine se encuentra bajo una creciente presión antes del inicio de la temporada de Fórmula 1. La situación se intensificó tras las declaraciones del ex piloto Ralf Schumacher en el podcast Backstage Boxengasse, donde evaluó el rendimiento del australiano y su competencia con Franco Colapinto.

“Si el chico no rinde, probablemente tampoco fue muy fuerte en la prueba, por lo que he escuchado, pasará bastante rápido”, afirmó Schumacher en el segmento que conduce con Peter Hardenacke para la cadena Sky Sports, sugiriendo que Doohan tiene un margen de maniobra reducido en Alpine. “No tiene mucho futuro ahora. Se va a Melbourne y va a pisar el acelerador a fondo”, agregó mientras destacó la necesidad del australiano de demostrar su valía en el inicio de la temporada.

Finalmente, sobre la posible evolución de Doohan en la categoría, el hermano del siete veces campeón de la Fórmula 1 fue tajante: “En las dos o tres primeras carreras, por supuesto, podría convertirse en una superestrella. Pero no parece que vaya a ser así en este momento”.

El rendimiento de Doohan y su continuidad como piloto de Alpine son temas recurrentes en el paddock y los medios especializados en el deporte motor. La incertidumbre también alcanzó a Franco Colapinto, quien brindó recientemente una entrevista al medio Car and Drive. En ella, el piloto argentino de 21 años evitó hacer comentarios directos sobre una posible titularidad en el equipo francés, pero el periodista Sergio Martínez dejó entrever la importancia de su rol: “Nos confirma que irá a todas las carreras junto a Alpine y que hará mucho trabajo de simulador”, aseguró en sus redes sociales.

Jack Doohan participó de los test de pretemporada en Bahréin (REUTERS/Jakub Porzycki)

En ese contexto, Martínez intentó obtener una respuesta de Colapinto sobre la posibilidad de reemplazar a Doohan en caso de malos resultados. Sin embargo, el argentino mantuvo una postura reservada luego de ser consultado sobre el tema: “Ni siquiera quiere contestar ante la posibilidad de subirse como piloto titular, consciente de que hay preguntas a las que es mejor no decir nada”, comentó el cronista. Según el medio, Alpine incluso estableció una serie de clases de “media training” al argentino para controlar su comunicación.

Durante la entrevista, el propio Colapinto destacó la influencia de Flavio Briatore en su llegada a Alpine y el impacto que esto generó en Argentina: “Él encontró a Michael Schumacher, a Fernando Alonso, que luego acabaron campeones, así que para mí su llegada ha sido muy especial. Que se fijen en mí y que pueda ser el siguiente en la lista, obviamente es muy lindo”, afirmó el ex piloto de Williams. Además, resaltó el entusiasmo que se generó en el público argentino tras su participación en las últimas nueve carreras del calendario 2024. “Hacía muchos años que no había un piloto argentino en F1. Esa sensación de domingos por la mañana ante la tele... Fue muy lindo. Lo soñaba desde que era chico y lo logramos”.

Mientras Colapinto evita confirmar si será en un futuro cercano piloto titular de la escudería, la cúpula de Alpine dejó entrever que podrían tomarse decisiones drásticas durante el año. Oliver Oakes, jefe del equipo, dejó abierta la posibilidad de que Doohan no termine el 2025: “Estamos aquí para competir. Queremos el mejor piloto en el coche, el mejor motor en el coche. Jack... Flavio lo dijo, ¿no? Estamos empezando la temporada con Jack y Pierre y luego vamos a ver cómo va todo”, declaró, alimentando aún más los rumores sobre un posible cambio en la alineación.

Según reportes de Motorsport y la revista Auto Motor & Sport, Doohan tendría un contrato con Alpine con una cláusula que lo obligaría a demostrar resultados en las primeras cinco carreras de la temporada. En contraste, Colapinto llegó con una cesión de cinco años desde Williams, algo que fue confirmado por su representante, María Catarineu.

En medio de esta incertidumbre, Jamie Campbell-Walter, otro de los representantes de Colapinto, pidió calma a los seguidores del argentino en redes sociales. “Los haters que creen que ayudan a Franco le hacen más daño que bien. Insultan al equipo, a Jack y a veces a otros seguidores de Alpine. Franco y todos los que le apoyamos somos fans de todo el equipo, de Pierre y de Jack. Compórtense con pasión pero no con abuso y arrogancia. A Franco le llegará su hora pero no así”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter), en respuesta a comentarios hostiles dirigidos al equipo.

Según indicó la publicación del medio Car and Drive, Colapinto acompañará a Alpine en todas las fechas de la temporada 2025. Su presencia ya está confirmada en las primeras dos pruebas: el Gran Premio de Australia en el circuito de Albert Park (14 al 16 de marzo) y el Gran Premio de China en Shanghai (21 al 23 de marzo). Mientras tanto, el rendimiento de Doohan en las primeras competencias será clave para definir su continuidad y el futuro de la escudería.

Ralf Schumacher habló de la puja entre Doohan y Colapinto en Alpine (REUTERS/Maxim Shemetov)