Se cierra la fecha 9 del Torneo Apertura con tres encuentros: agenda y la tabla de posiciones

La jornada 9° cerrará con un partido de la zona A y dos de la B

La novena jornada del Torneo Apertura bajará el telón con tres enfrentamientos, dos de los cuales serán correspondientes a la zona B. La acción comenzará con el duelo entre Gimnasia y Deportivo Riestra en La Plata. Por su parte, el telón se bajará con Talleres de Córdoba recibiendo a Rosario Central e Independiente Rivadavia enfrentándose con Unión de Santa Fe.

Gimnasia (LP) - Deportivo Riestra

Gimnasia de La Plata jugará contra Deportivo Riestra a partir de las 19:00

Diego Flores logró enderezar el rumbo de Gimnasia de La Plata en el Torneo Apertura y, con tres victorias (3-0 vs. Godoy Cruz, 1-0 vs. San Martín y 0-1 vs. Atlético Tucumán) y un empate (0-0 vs. Lanús), el Lobo escaló hasta el octavo lugar de la zona B con 10 puntos.

Por su parte, más allá de que viene de cuatro empates y una caída al hilo, Deportivo Riestra se mantiene en puestos de clasificación a la fase final. El Malevo, que viene de eliminar por penales a San Telmo en la Copa Argentina, marcha quinto con 11 unidades.

Posibles formaciones

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Leo Morales, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Facundo Di Biasi, Nicolás Garayalde; Alan Sosa, Lucas Castro, Alejandro Piedrahita; y Rodrigo Castillo. DT: Diego Flores.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Facundo Miño, Eric Tovo, Cristian Paz, Nicolás Sansotre; Miltón Céliz, Jonatan Goitia, Antony Alonso; Nicolás Benegas y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Diego Ceballos.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

Hora: 19.00

TV: ESPN Premium.

Talleres (C) - Rosario Central

Talleres recibirá a Rosario Central desde las 21:15

Talleres viene de conquistar su primer título local en Paraguay al vencer en la tanda de penales a River Plate, algo que le valió ganar la Supercopa Internacional. Sin embargo, el panorama en el Torneo Apertura es desolador: solamente ganó un partido (0-1 vs. San Martín) y se ubica anteúltimo en la zona B con cinco puntos, mismos que Vélez.

En cambio, Rosario Central tiene la oportunidad de alcanzar a Independiente en lo más alto, ya que una victoria le serviría para sumar 20 unidades. No obstante, perdió el invicto en su última presentación, donde cayó por la mínima contra Boca Juniors de visitante.

Posibles formaciones

Talleres: Guido Herrera; Miguel Navarro, Juan Rodríguez, Juan Portillo, Gastón Benavídez; Ulises Ortegoza, Juan Portilla, Matías Galarza Fonda; Rubén Botta, Valentín Depietri y Federico Girotti. DT: Alexander Medina.

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Giménez, Carlos Quintana, Agustín Sández; Federico Navarro, Franco Ibarra; Gaspar Duarte o Lautaro Giaccone, Igancio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Ariel Holan.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Adrián Franklin.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Hora: 21.15

TV: TNT Sports.

Independiente Rivadavia - Unión

Independiente Rivadavia y Unión cerrarán la fecha a las 21:15

Con un presente irregular, Independiente Rivadavia tiene la oportunidad de acercarse a los puestos de clasificación a la fase final, ya que se ubica noveno con 10 puntos, a tres de Barracas Central. A su vez, viene de empatar 1-1 contra Lanús en la última jornada.

En la otra cara de la moneda, Unión de Santa Fe sigue sin levantar en el certamen y se ubica decimocuarto con cinco unidades. Pese a eso, viene de conseguir su primera victoria al imponerse por 1-0 sobre Gimnasia de La Plata. Además, venció por 3-1 a Colegiales y pasó a la siguiente ronda de la Copa Argentina.

Posibles formaciones

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Sheyko Studer, Ivan Villalba, Mauro Peinipil; Diego Tonetto, Maximiliano Amarfil, Mauricio Cardillo; Kevin Retamar, Sebastián Villa, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Unión: Thiago Cardozo; Lautaro Vargas, Valentín Fascendini, Franco Pardo, Juan Ludueña, Mateo Del Blanco; Ezequiel Ham, Rafael Profini, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Lucas Gamba. DT: Cristian González.

Árbitro: Andrés Gariano.

VAR: Luis Lobo Medina.

Estadio: Bautista Gargantini.

Hora: 21015

TV: ESPN Premium

Tabla de posiciones: